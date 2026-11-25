El cuatro veces MVP de la NFL reveló los conflictos con el entrenador de Pittsburgh a quien acusó de quedarse dormido en las reuniones

Aaron Rodgers queda fuera de Steelers |ClaroSports

Aaron Rodgers dejará de formar parte de los Pittsburgh Steelers tras sus declaraciones contra Mike McCarthy en The Pat McAfee Show. De acuerdo con información de Ian Rapoport, de NFL Network, la organización decidió colocar al quarterback en la lista de waivers, pese a que el plan inicial era mantenerlo en el equipo después de apartarlo de la alineación.

La decisión de Pittsburgh se produjo luego de que el cuatro veces MVP de la NFL expusiera los desacuerdos que mantenía con el entrenador desde el campamento de entrenamiento. Durante su intervención, Rodgers acusó a McCarthy de quedarse dormido en las reuniones, ausentarse de las sesiones de trabajo y no involucrarse en la preparación de los partidos, además de descartar cualquier posibilidad de regresar al equipo.

El quarterback también explicó que fue su compañero Pat Freiermuth quien le comunicó que sería declarado inactivo. Rodgers aseguró que, pese a mantener conversaciones con McCarthy durante los últimos dos días, el entrenador nunca le informó que perdería su puesto.

“Me enteré de que iba a estar inactivo por una llamada telefónica de Pat Freiermuth. Estaba hablando con él y con un par de compañeros, y me dijo: ‘No puedo creer que estén haciendo esto’. Yo le pregunté: ‘¿Haciendo qué?’. No lo sabía y él me lo contó. No supe nada de Mike. Mis representantes han hablado con Omar (Khan), pero Mike y yo hablamos durante mucho tiempo en los últimos días y la palabra ‘suplencia’ nunca salió en la conversación”.

Aaron Rodgers acusa a Mike McCarthy de quedarse dormido durante las reuniones

Para explicar el origen de sus diferencias con McCarthy, Rodgers relató lo que, según él, ocurrió durante la semana de preparación para el encuentro ante los Philadelphia Eagles, correspondiente a la Semana 11 de la NFL.

“El miércoles pasado estábamos en una reunión de quarterbacks. Mike llegó tarde, se sentó y, en menos de 10 minutos, comenzó a roncar. Se despertó, movió sus papeles y todos nos miramos. Cinco minutos después, volvimos a escuchar los ronquidos y, menos de cinco minutos después de eso, salió de la habitación como si nada hubiera pasado”.

El quarterback también afirmó que McCarthy se ausentó de distintas actividades programadas por el cuerpo técnico antes del viaje a Philadelphia.

“El jueves faltó a una reunión de la ofensiva. El viernes no acudió a la sesión de repaso de jugadas. Tampoco acudió al repaso de las protecciones del jueves. El sábado faltó a la reunión de la mañana y después, por alguna razón, no tuvimos una reunión de equipo el sábado por la noche en Philadelphia”.

Rodgers sostuvo que las diferencias con el entrenador no se limitaban a la ofensiva, pues, desde su perspectiva, algunos integrantes de la defensa también habían manifestado inconformidad con la dinámica de trabajo.

“Desde el principio había algunos jugadores a los que no les gustaba cómo iban las cosas, especialmente los de la defensa, porque Mike no quería conocerlos. En algún momento le dije: ‘Deberías acercarte un poco más a los muchachos de la defensa y hablar con ellos’. Me respondió: ‘No creo que sea necesario’. Le dije que no estaba de acuerdo. Creo que ya había perdido a muchos de esos jugadores”.

El episodio de Mike McCarthy en el vestidor de los Steelers ante Philadelphia

Rodgers resaltó el descanso del encuentro ante los Eagles, que terminó con una derrota de Pittsburgh por 19-16, como uno de los momentos que marcaron el deterioro de la relación entre el entrenador y el vestidor. Según relató, McCarthy confundió el nombre del equipo al concluir su intervención frente a los jugadores.

“Creo que la gota que derramó el vaso para muchos de nosotros fue en el medio tiempo. Estábamos los de la ofensiva de un lado y los de la defensa del otro. Estaba diciendo algunas cosas y, sin previo aviso, dijo: ‘Muy bien, uno, dos, tres, Packers’. Así terminó la reunión en el vestidor. Todos nos quedamos mirando. Nadie dijo siquiera ‘Steelers’, porque fue algo que ocurrió en el momento. Se escuchó en todo el vestidor y creo que todos nos miramos pensando: ‘¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Dónde tiene la cabeza en este momento?’”.

Tras la derrota, el quarterback se reunió con McCarthy para plantearle la posibilidad de modificar las responsabilidades dentro del cuerpo técnico, principalmente en lo relacionado con la selección de jugadas de la ofensiva.

“Le dije: ‘Creo que tenemos que hacer un cambio. Si no quieres que yo mande las jugadas porque piensas que no voy a ordenar suficientes acarreos, está bien, deja que alguien más lo haga. Eso es lo que más le conviene al equipo’. Así dejamos las cosas el lunes”.

El ultimátum de Aaron Rodgers a Mike McCarthy

El quarterback aseguró que las conversaciones con McCarthy se remontaban al campamento de entrenamiento y que, en un principio, su intención era transmitirle las inquietudes que, según él, existían dentro del equipo.

“Comenzó como una preocupación por él. Le decía: ‘Esto es lo que siente el equipo, esto es lo que están diciendo’. Hemos estado juntos durante mucho tiempo, quiero lo mejor para ti, pero estás empezando a perder al equipo. Necesitas hacer esto y aquello. Realmente me importaba y quería que esta experiencia saliera bien”.

Sin embargo, Rodgers afirmó que el entrenador negó los señalamientos durante sus conversaciones. Ante la falta de un acuerdo, el quarterback le planteó dos alternativas: ceder la responsabilidad de mandar las jugadas ofensivas o permitir su salida de Pittsburgh.

“Le dije que, si intentaba mandarme a la banca o no cambiaba a la persona encargada de mandar las jugadas, entonces simplemente deberían dejarme libre, porque siento que, en este momento, estoy haciendo lo correcto para la organización. Por eso le hablé del cambio, porque es lo que le conviene a la organización. Él respondió que haría lo correcto para la organización, lo que, en su opinión, significa deshacerse de mí”.

Aaron Rodgers descarta regresar a los Pittsburgh Steelers

Al ser cuestionado sobre su futuro en la NFL y la posibilidad de que esta sea su última temporada, Rodgers manifestó que no contemplaba terminar su etapa con Pittsburgh de esta manera. No obstante, descartó regresar al equipo después de lo ocurrido.

“No vi venir esto. No quería que la historia terminara de esta manera, pero fui muy claro con el ultimátum. No fue una amenaza encubierta ni una postura para presionar. Fue mi decisión como líder del equipo, inspirado por mis compañeros, con quienes hablamos de esto todo el tiempo. En este momento no voy a regresar a Pittsburgh. Ese barco definitivamente ya zarpó. Quiero mucho a esos muchachos. He hablado con muchos de ellos durante las últimas 15 o 16 horas. Muchos se pusieron en contacto conmigo”.

Rodgers concluyó al señalar que su intención era continuar compitiendo por un lugar en los playoffs con los Steelers, pero considera que la organización decidió respaldar al entrenador. “Estamos 6-4, en la pelea por los playoffs. No es como pensé que terminaría, pero, evidentemente, el equipo ha decidido respaldar a Mike”.

Pittsburgh Steelers cambia de postura y prescindirá de Aaron Rodgers

Después de la aparición del quarterback en The Pat McAfee Show, Ian Rapoport informó que los Steelers modificaron sus planes respecto al futuro del jugador. La intención de la franquicia era conservarlo dentro de su plantilla, pese a la decisión de declararlo inactivo.

“Después de las declaraciones de Aaron Rodgers en The Pat McAfee Show, los Steelers lo colocarán en waivers, según fuentes. El plan original era mantenerlo. Ahora han cambiado de rumbo después de su aparición”, publicó el periodista de NFL Network.

Con esta decisión, reportada por Rapoport, la segunda etapa de trabajo entre Rodgers y McCarthy llegará a su fin, después de que ambos coincidieran durante más de una década en los Green Bay Packers, donde conquistaron el Super Bowl XLV.

El futuro del quarterback de 42 años queda por definirse, tanto por la posibilidad de incorporarse a otra franquicia como por su intención de finalizar su carrera al término de la temporada 2026 de la NFL.