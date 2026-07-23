Stephen Curry hace historia: el primer jugador activo con exposición propia en el Salón de la Fama de la NBA

Beyond the Arc abre este viernes en Springfield y celebra la trayectoria del base que revolucionó el tiro de tres puntos.

Beyond the Arc rinde homenaje al máximo anotador de triples | ANGELA WEISS / AFP

El Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial acaba de romper una tradición que llevaba décadas intacta: Stephen Curry se convertirá en el primer jugador todavía activo en tener su propia exposición dentro del recinto de Springfield, Massachusetts. La muestra, llamada “Beyond the Arc”, está previsto que abra sus puertas este viernes 24 de julio..

Un honor que rompe las reglas

Lo que hace tan especial este momento es que Curry ni siquiera ha colgado los tenis todavía. El Salón de la Fama reserva tradicionalmente este tipo de reconocimientos para figuras que ya cerraron su carrera o que forman parte del propio recinto de los inmortales, así que ver a un jugador en activo con exhibición propia es prácticamente inédito.

Esta decisión demuestra que el impacto de Curry en el deporte ya trascendió los límites habituales del reconocimiento deportivo, algo que normalmente toma años de retiro para conseguirse.

El base de los Golden State Warriors ha cambiado por completo la forma de jugar básquetbol con su tiro de tres puntos, y eso parece haber pesado más que cualquier protocolo institucional. Los organizadores del Salón de la Fama decidieron que esperar hasta su retiro sería, sencillamente, ignorar la magnitud de lo que representa para la historia del deporte.

De qué trata la exposición Beyond the Arc

La muestra “Beyond the Arc” rinde homenaje a su condición de máximo anotador de triples en la historia de la NBA y a sus dos premios MVP, repasando cómo su estilo de juego transformó por completo la manera en que se entiende el básquetbol moderno. La exhibición incluye piezas y contenido dedicado a su trayectoria, desde sus inicios hasta convertirse en el jugador que redefinió el valor del tiro exterior en la liga.

Vale la pena mencionar que Curry todavía no es miembro oficial del Salón de la Fama, lo que hace este gesto todavía más llamativo, porque normalmente ese título viene primero y la exposición después. Aquí el orden se invirtió por completo, y eso habla del peso específico que tiene su legado dentro del básquetbol actual.

Este tipo de homenajes suelen reservarse para leyendas retiradas o para quienes ya cuentan con su plaque dentro del recinto, así que ver a alguien todavía compitiendo semana tras semana con su propia sala dedicada rompe totalmente el molde habitual. El legado de Curry con los Warriors es tan grande que el Salón de la Fama decidió no esperar más para reconocerlo, algo que en el mundo del deporte se ve como una anticipación poco común a lo que eventualmente será su ingreso formal como miembro.

Con esta exhibición pionera, Springfield deja claro que la revolución del triple que trajo Curry a la NBA ya tiene su lugar asegurado en la historia, incluso antes de que él mismo decida cuándo bajar el telón de su carrera.

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