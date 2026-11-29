El mexicoamericano convirtió la lucha libre mexicana en un fenómeno reconocible en Estados Unidos

Rey Mysterio, una figura que trascendió la lucha libre | Claro Sports

El 619 dura apenas unos segundos, pero su impacto lleva décadas. Rey Mysterio toma impulso, se balancea entre las cuerdas y golpea con las piernas el rostro de su rival. El público reconoce inmediatamente la maniobra y el nombre que la acompaña. Es una de las firmas más reconocibles de WWE, pero también una referencia a la ciudad de San Diego, California, donde el luchador construyó parte de su identidad.

Óscar Gutiérrez, conocido mundialmente como Rey Mysterio, consiguió algo que pocos deportistas han logrado: llevar una expresión de la cultura mexicana a uno de los escenarios más importantes del entretenimiento deportivo estadounidense sin renunciar a sus raíces. Su máscara, su estilo aéreo y su manera de competir frente a rivales mucho más grandes lo convirtieron en una figura que trascendió la lucha libre.

El 28 de noviembre de 2026 anunció que su última lucha en WWE será el 12 de junio de 2027, en el Estadio Banorte de Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca. No es un anuncio que deba confundirse con el retiro definitivo de toda actividad profesional. Es el cierre anunciado de su trayectoria dentro de WWE. La fecha ya está marcada, pero su influencia seguirá presente en una generación de luchadores que hoy comparte vestidor con él.

El 619: el movimiento que lleva el nombre de San Diego

El movimiento más famoso de Rey Mysterio tiene una conexión directa con sus raíces estadounidenses. El 619 es el código de área telefónica de San Diego, ciudad con la que el luchador identifica su origen.

Su creación también tiene una historia compartida. En declaraciones recogidas por El Sol de Tijuana en julio de 2025, Mysterio explicó que Damián 666 le sugirió colocar al rival contra las cuerdas para ejecutar la maniobra. Rey incorporó su propia versión y decidió bautizarla con el código telefónico de San Diego.

La ejecución consiste en aprovechar las cuerdas del cuadrilátero para tomar impulso y girar con las piernas extendidas hacia el rostro del adversario. La combinación de velocidad, coordinación y precisión terminó convirtiéndola en una de las maniobras más identificables de la lucha libre profesional.

El nombre representa una parte importante de su historia: un luchador vinculado con la tradición mexicana que también quiso dejar constancia de la ciudad estadounidense donde se formó su identidad.

Rey Mysterio demostró que no necesitaba ser un gigante para triunfar

Cuando llegó a WWE en 2002, Mysterio ya había recorrido escenarios importantes de México y Estados Unidos. Su paso por ECW y WCW le permitió consolidar un estilo que combinaba la lucha aérea, la velocidad y los recursos de la lucha libre mexicana.

Con 1.68 metros de estatura y 79 kilogramos, según la ficha oficial de WWE, no respondía al perfil físico de los grandes protagonistas de la compañía. Sin embargo, hizo de esa diferencia su principal fortaleza.

El 29 de enero de 2006 protagonizó una de las mayores sorpresas de su carrera al ganar el Royal Rumble. Entró con el número dos y permaneció más de 62 minutos en el cuadrilátero antes de eliminar a Randy Orton y conseguir su boleto a WrestleMania 22.

El 2 de abril de ese año llegó el momento que cambió su trayectoria. En una lucha de triple amenaza, derrotó a Randy Orton y Kurt Angle para conquistar el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Se convirtió en el campeón más pequeño en la historia de ese título.

La victoria también estuvo dedicada a Eddie Guerrero, su amigo y compañero, fallecido en noviembre de 2005.

Mysterio demostró que no necesitaba tener la fuerza o el tamaño de sus adversarios para ocupar el lugar principal. Su estilo permitió que una forma diferente de entender la lucha libre tuviera protagonismo en WWE.

Con el paso de los años sumó otro Campeonato Mundial de Peso Pesado, el Campeonato de WWE y diversos títulos individuales y por parejas. En 2023 ingresó al Salón de la Fama de la compañía.

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La máscara de Rey Mysterio también llegó a la selección mexicana

La influencia del luchador salió del cuadrilátero y alcanzó otros espacios de la cultura deportiva.

Uno de los ejemplos más llamativos ocurrió durante el Mundial de Brasil 2014. El uniforme de la selección mexicana diseñado por Adidas incorporó elementos visuales inspirados en la lucha libre. Los diseñadores utilizaron como referencia las máscaras de Rey Mysterio, particularmente una con los colores de la bandera mexicana.

La propia WWE documentó la conexión en junio de 2014. Mysterio explicó que desconocía el homenaje hasta que su padre le mostró el diseño. Cuando comprobó que era cierto, dijo sentirse honrado.

El episodio mostró hasta dónde había llegado su personaje. Un luchador nacido en California, identificado con la tradición mexicana y convertido en estrella de la televisión estadounidense había influido en la imagen de una selección nacional durante una Copa del Mundo.

La máscara dejó de ser únicamente parte de su vestimenta. Se convirtió en un símbolo que podía reconocerse incluso fuera de las arenas de WWE.

Penta y Dragon Lee representan la siguiente generación de la lucha libre mexicana

La influencia de Rey Mysterio también se observa en los luchadores que hoy comparten escenario con él. Penta, Rey Fénix y Dragon Lee tienen carreras y estilos propios, pero sus trayectorias permiten entender cómo la lucha libre mexicana ha ganado presencia dentro de WWE.

La conexión entre Mysterio y Penta quedó especialmente representada en el Royal Rumble de 2025. Ambos mexicanos abrieron la batalla campal varonil y protagonizaron un encuentro que fue celebrado por los aficionados en Indianápolis. Rey Mysterio y Penta protagonizaron un emotivo momento en el Royal Rumble.

Penta habló de la influencia de Mysterio en una entrevista con Chris Van Vliet, publicada en febrero de 2025. Reconoció que es una leyenda y una de sus referencias, pero estableció una diferencia fundamental: no quiere ser el próximo Rey Mysterio, sino el primer Penta.

Su trayectoria en WWE también permite observar cómo los luchadores mexicanos pueden construir una identidad propia y competir por los principales reconocimientos de la compañía. En noviembre de 2026, Claro Sports abordó esa posibilidad en el análisis sobre Penta y el camino hacia el Campeonato Grand Slam de WWE.

La relación con Dragon Lee también ofrece una muestra directa de esa continuidad. En enero de 2024, durante una entrevista con Baker’s Bantering, Rey dijo que veía mucho de su versión joven en el luchador mexicano. Destacó su estilo, su determinación y el significado cultural de portar una máscara.

Incluso lo respaldó públicamente como una de las próximas grandes estrellas de WWE dentro de la lucha libre.

No se trata de que los nuevos talentos reproduzcan el 619 o imiten su personaje. Se trata de que puedan construir su propia identidad y encontrar un espacio en el mismo escenario que él ayudó a transformar.

El Estadio Banorte será el escenario de su última lucha en WWE

La despedida fue anunciada durante el programa posterior a Survivor Series: WarGames, después de que el equipo mexicano derrotara al estadounidense en Houston, Texas.

Rey Mysterio encabezó a México junto a Penta, Rey Fénix, Dragon Lee y El Grande Americano. Después del combate, confirmó que su última lucha en WWE tendrá lugar el 12 de junio de 2027, en Ciudad de México.

La empresa confirmó la sede: el Estadio Banorte, anteriormente Estadio Azteca. También anunció que se tratará de un evento Premium Live Event. Hasta el momento, no se ha confirmado quién será su último rival.

La elección del escenario tiene una dimensión especial. Mysterio construyó una parte fundamental de su trayectoria en Estados Unidos, pero su carrera siempre estuvo vinculada con México y con la tradición de la lucha libre que aprendió desde niño.

Nació en una región fronteriza, llevó el código de San Diego en el nombre de su movimiento más famoso y convirtió una máscara de inspiración mexicana en una imagen reconocible para los aficionados estadounidenses.

El 12 de junio de 2027 marcará el final de su trayectoria en WWE. Lo que no terminará será la influencia que ejerció sobre quienes encontraron en su carrera una referencia para llegar a los grandes escenarios.

El 619 nació como una firma dentro del cuadrilátero. Terminó convirtiéndose en una marca reconocible de la lucha libre mexicana en Estados Unidos.

Rey Mysterio tendrá una última lucha en WWE. Las nuevas generaciones ya tienen la responsabilidad de escribir lo que sigue.

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