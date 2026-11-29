986 cayo ante The Bloodline en el evento estelar, Liv Morgan retuvo el Campeonato Femenil y el Team Charlotte Flair se llevó el War Games Femenino, con Stephanie Vaquer como figura

El ‘Cero Miedo’ brilló ante titanes de la empresa para firmar el triunfo | Netflix

Team México derrotó a Estados Unidos en Survivor Series WarGames 2026, en una lucha de eliminación que tuvo a Penta como protagonista en el cierre. El mexicano quedó solo frente a Cody Rhodes, CM Punk y Seth Rollins, pero consiguió eliminar a los tres para darle el triunfo a su equipo, integrado por Rey Mysterio, Rey Fénix, Dragon Lee y El Grande Americano.

El combate comenzó con tensión entre CM Punk y Seth Rollins, quienes evitaron colaborar durante los primeros minutos. LA Knight fue el primer eliminado después de una intervención fallida de Dominik Mysterio y JD McDonagh que permitió a Rey Mysterio conseguir la cuenta de tres.

El equipo mexicano consiguió otra eliminación cuando El Grande Americano derrotó a Je’Von Evans con un Aztec Headbutt. Sin embargo, Estados Unidos respondió con tres bajas consecutivas: ‘Freakin’ eliminó a Dragon Lee, ‘The American Nightmare’ hizo lo propio con Rey Fénix y CM Punk dejó fuera de combate al actual Megacampeón de las AAA.

La situación se complicó para México cuando Mysterio también quedó fuera de combate. El capitán mexicano había conectado el 619 sobre Rollins, pero la intervención de CM Punk permitió que Seth consiguiera la cuenta de tres. Penta quedó entonces solo frente a Rhodes, Punk y Rollins.

El panorama cambió cuando Baron Corbin apareció con un objeto de madera asociado a Hacksaw Jim Duggan y golpeó a Cody Rhodes. Penta aprovechó la situación para conectar el Penta Driver y conseguir la eliminación del capitán estadounidense.

La rivalidad entre CM Punk y Seth Rollins volvió a aparecer en los minutos finales. Penta aprovechó la distracción para sorprender a Punk con una cuenta rápida cuando el estadounidense buscaba conectar el GTS. De esta manera, el mexicano dejó a Rollins como su último rival.

🇲🇽 ¡PENTA! ¡MÉXICO! 🇲🇽 El "¿Y si sí?" que se convierte en un SÍ ROTUNDO gracias a PENTA 👌👇 #SurvivorSeries https://t.co/HOIFl6O0xf — WWE Español (@wweespanol) November 29, 2026

El cierre llegó cuando el ‘Cero Miedo’ se lanzó sobre el exlíder de The Vision en cuestión de segundos y ejecutó un Mexican Destroyer, con el que consiguió la última eliminación y aseguró la victoria para Team México. La remontada permitió que la representación mexicana cerrara el combate con el triunfo después de haber quedado en desventaja numérica.

¿Quién ganó WWE Survivor Series: WarGames este 28 de noviembre de 2026? Resultados completos

Además del triunfo de Team México, The Bloodline ganó el WarGames masculino en el evento estelar. Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa y Jacob Fatu derrotaron a Royce Keys, Carmelo Hayes, Bronco Nima, Lucien Price y Cruz Montana, integrantes de 946; sin embargo, el combate continuó después de la victoria. The 946 atacó a los integrantes de The Bloodline y esposó a Roman Reigns a la jaula, antes de continuar con el ataque.

En otro enfrentamiento de la cartelera, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Stephanie Vaquer, Bayley y Tatum Paxley derrotaron a Jade Cargill, Jacy Jayne, Fallon Henley, Lainey Reid y Michin en el WarGames femenino.

Liv Morgan también retuvo el Campeonato Mundial Femenino de WWE frente a Becky Lynch, en un combate que tuvo intervención de Raquel Rodriguez y Roxanne Perez. Además, John Cena apareció para anunciar al último participante del John Cena Classic y The Rock regresó para conmemorar el 30 aniversario de su debut en WWE.

¿Cómo fue el homenaje Bronson Reed? Luchador que falleció el pasado viernes

Previo al arranque de Survivor Series, en el Daikin Park de Houston, Texas se le realizó un homenaje a Bronson Reed tras su fallecimiento un día después. Se recordó su paso por la empresa, desde su estancia en la empresa de desarrollo NXT, y hasta su llegada a la primera línea, en donde formo parte de The Vision y en donde hizo gran amistad con Bron Breakker, además de varios luchadores.

Además, durante la función, peleadores como Jey Uso, Becky Lynch y CM Punk, entre otros más usaron bandas y playeras alusivas a Bronson Reed, a modo de homenaje.

¿Cuándo es el próximo evento de la WWE en 2026?

Después de Survivor Series WarGames, el calendario de WWE contempla Wrestlepalooza para el 12 de diciembre en Perth, Australia, en la RAC Arena. Dos días después, el 14 de diciembre, se realizará el John Cena Classic en Orlando, Florida.

La jornada de Houston dejó así a Penta como uno de los protagonistas de Survivor Series, mientras Rey Mysterio confirmó durante el Post Show que su última lucha profesional será el 12 de junio de 2027 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.