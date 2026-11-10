Penta y el Campeonato Grand Slam: ¿El mexicano podrá hacer historia en la WWE?

El mexicano obtuvo este fin de semana el Campeonato de Parejas; y el hecho de tener el maletín Money in the Bank le abre la posibilidad de estar cerca del honor

El mexicano espera conseguir el logro en su estancia en WWE | wwe.com

Hay momentos en la carrera de un luchador que trascienden una victoria o un campeonato; y para Penta, su recorrido en WWE comienza a abrir una puerta que durante años parecía reservada para un grupo reducido de nombres.

El mexicano se encuentra ahora ante una posibilidad que podría colocar su nombre junto al de algunos de los gladiadores que han conseguido reunir los principales campeonatos de la compañía. El reconocimiento de Grand Slam Champion exige conquistar al menos uno de los títulos mundiales, un campeonato por parejas y los cinturones Intercontinental y de Estados Unidos; y el nacido en Ecatepec puede darse el lujo de, al menos, soñar con ello.

El ´Zero Miedo’ ya cuenta con dos de esos cuatro requisitos. Penta convirtió el Campeonato Intercontinental en su primera conquista estelar en la empresa, y este fin de semana obtuvo el Campeonato Mundial por Parejas junto a Je’Von Evans. A ello se suma el maletín de Money in the Bank, que le proporciona una oportunidad para disputar uno de los campeonatos estelares de la empresa.

La conquista del campeonato por parejas llegó en Crown Jewel 2026, celebrado en Riad, Arabia Saudita. Penta y Je’Von Evans derrotaron a Bron Breakker y Austin Theory, de The Vision, en un combate que terminó después de que el mexicano conectara el Mexican Destroyer sobre Theory y Evans completara la cuenta de tres con el OG Cutter.

Penta ya es Campeón en Parejas con Je’Von Evans, ¿Canjeará pronto su Contrato de #MITB y será Doble Campeón? 🏅😎👉💼 https://t.co/KVPEy9j24t — WWE Español (@wweespanol) November 9, 2026

Ese campeonato se sumó al Intercontinental, que Penta ganó el 2 de marzo de 2026 durante Monday Night Raw en Indianápolis. El mexicano derrotó a Dominik Mysterio después de escapar de un 619 y conectar el Mexican Destroyer, con lo que consiguió su primer título en su aventura por los Estados Unidos.

¿Qué necesita Penta para convertirse en Grand Slam Champion?

Con los dos campeonatos que ya conquistó, Penta tiene pendientes un título mundial y el Campeonato de Estados Unidos. El maletín de Money in the Bank representa una vía para conseguir uno de los cinturones principales, ya que le permite retar por el Campeonato Mundial Pesado o el Campeonato indiscutible de la WWE. Los cetros pertenecen en este momento a Roman Reigns y a Sami Zayn.

Los luchadores que son campeones Grand Slam de WWE

La lista proporcionada registra a los siguientes luchadores como Grand Slam Champions:

Kurt Angle

Eddie Guerrero

Edge

Big Show

The Miz

Daniel Bryan

Chris Jericho

Randy Orton

Seth Rollins

Jeff Hardy

Kofi Kingston

Rey Mysterio

AJ Styles

Kevin Owens

Finn Bálor

John Cena

Sami Zayn

Dentro de este grupo aparecen Eddie Guerrero y Rey Mysterio, luchadores mexicanos que dejaron legado en la máxima casa del entretenimiento deportivo. Cabe mencionar que Mysterio completó el recorrido en 17 años; con el Campeonato por Parejas en 2002, el Intercontinental en 2009, el Campeonato de WWE en 2011 y el de Estados Unidos en 2019, mientras que el ‘Latino Heat’ lo hizo en un lapso de 4 años, ganando el Intercontinental en el 2000, el de Parejas en el 2002, el de los Estados Unidos en el 2003 y cerrando con broche de oro en el 2004 con el Campeonato de la WWE.

El camino que tiene por delante está definido: Campeonato de Estados Unidos y uno de los títulos mundiales. Si consigue ambos, Penta entrará en el grupo de luchadores que han reunido los cuatro campeonatos necesarios para recibir el reconocimiento de Grand Slam Champion en WWE.