Ronald Acuña Jr. podría estar listo para volver con Atlanta a tiempo para la serie ante Mets

El venezolano se recupera de una distensión en el tendón de la corva y podría reaparecer justo ante los Mets este lunes.

Acuña se siente recuperado | TODD KIRKLAND / GETTY IMAGES VIA AFP

El regreso de Ronald Acuña Jr. finalmente está a la vuelta de la esquina, y con él se acaba la espera más larga de su temporada. El venezolano se acerca cada vez más a reaparecer con los Atlanta Braves, y todo apunta a que ese momento llegará justo cuando el equipo abra la serie de este lunes en Nueva York frente a los Mets.

El regreso que toda la fanaticada de los Braves esperaba

La lesión que tuvo fuera de circulación al outfielder fue una distensión en el tendón de la corva que lo obligó a bajarse del terreno de juego antes del receso del Juego de Estrellas. No es la primera vez que ese músculo le juega en contra esta temporada, porque ya había sufrido un percance similar en mayo, lo que llevó a los Braves a manejar su recuperación con extremo cuidado.

Después de varias semanas de trabajo físico y un plan de rehabilitación bien calculado, Acuña finalmente pudo volver a los diamantes en Triple-A con Gwinnett, y ahí es donde empezó a mostrar que su cuerpo ya estaba respondiendo como antes.

Acuña pidió tiempo extra para su recuperación

Lo curioso de esta historia es que el llamado de Atlanta llegó antes de lo que muchos pensaban, pero el propio Acuña decidió no apurar el proceso. El venezolano contó que el equipo se comunicó con él hace pocos días, aunque prefirió quedarse un poco más en las Menores para sentirse completamente listo antes de regresar.

“Me llamaron hace como tres o cuatro días, pero necesitaba jugar un par de juegos más hasta el sábado. Así que jugué mis diez partidos y ya estoy listo para ir”, dijo Acuña a WSB-TV. .

"I'm feeling much better, way better than before…..Ready to go."



Ronald Acuna Jr. is ready to return to the big club. Says the @Braves called him a few days ago but he said he needed a few more games to get ready.



He is waiting for the call.



(🎥 @DHickoxWSB ) @wsbtv pic.twitter.com/bjrRTIP4pG — Luke Hetrick (@LHSportsTV) July 25, 2026

Esa decisión habla mucho de la madurez que ha ganado el pelotero venezolano, quien entendió que volver al cien por ciento es más importante que volver rápido. Durante su paso por Gwinnett bateó para .231 con un batazo de vuelta completa y seis boletos en nueve compromisos, una señal clara de que la pierna ya no le preocupa.

Lo que representa para los Braves de cara a los Mets

El timing de este regreso no podría ser mejor pensado para Atlanta. La serie contra los Mets llega en un momento clave de la temporada, y contar de nuevo con el bate y la velocidad de Acuña le da al lineup una dimensión que había estado ausente por semanas. Antes de la lesión, el venezolano venía dejando números que confirman su nivel de estrella, con siete cuadrangulares, 22 impulsadas y 15 bases robadas en apenas 53 juegos disputados.

Más allá de las estadísticas, su regreso significa energía renovada para un equipo que necesita a su hombre franquicia en su mejor forma para lo que resta de la temporada. Los fanáticos de los Braves ya empiezan a contar las horas para verlo de nuevo en el jardín derecho, y todo indica que este lunes, ante los Mets, ese momento finalmente llegará.

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