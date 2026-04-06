La Hormiga González toma la cima de la tabla de goleo y levanta la mano para el Mundial 2026

El delantero del Rebaño Sagrado sigue codeándose con figuras como Joao Pedro y Paulinho

Armando González toma la cima de la tabla de goleo | Imago7

Nos acercamos a la recta final de la temporada regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que las emociones se intensifican semana tras semana, siendo el campeonato de goleo parte de ello, en el que Armando ‘La Hormiga’ González está siendo una de las figuras de la competencia.

Después de 13 intensas jornadas, dos futbolistas pelean hombro a hombro por la cima del liderato, entre ellos el joven futbolistas de las Chivas. Sin embargo, no deben cantar victoria pese a tener más anotaciones que el tercer lugar, ya que el ariete portugués del Toluca, Paulinho, podría enracharse en los últimos compromisos para meterse de nueva cuenta en la pelea.

En el duelo entre el Rebaño Sagrado y los Pumas para cerrar la décima tercera fecha del certamen, Armando González marcó un doblete para rebasar al italobrasileño en la competencia, quien también se hizo presente en el marcador durante esta fecha. Con lo que levanta la mano para ser uno de los atacantes de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026.

El joven mexicano de las Chivas llegó a los 12 goles en el certamen, superando por una diana al hombre del cuadro potosino. Más atrás se encuentra Paulinho de los Diablos Rojos al mover las redes en seis ocasiones. Por lo que los líderes no se pueden confiar del tricampeón de goleo.

Tabla de goleo del Clausura 2026, al momento

Armando González | Chivas | 12 goles Joao Pedro | San Luis | 11 goles Paulinho | Toluca | 6 goles Diber Cambindo | León | 6 goles Kevin Castañeda | Tijuana | 6 goles José Paradela | Cruz Azul | 5 goles Salomón Rondón | Pachuca | 5 goles Juninho | Pumas | 5 goles Ponchito González | Atlas | 5 goles Javier Ruiz | Necaxa | 5 goles

En el inicio del torneo han habido muchos cambios en la cima, como fue el caso del hombre de Cruz Azul, José Paradela, que por algunas fechas lideró la clasificación con cinco anotaciones, pero desde la novena fecha no ha vuelto a hacerse presente en el marcador, por lo que fue perdiendo terreno en este rubro.

Aún restan cuatro jornadas para terminar la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y La hormiga ya alcanzó el mismo número de anotaciones que registró en el pasado Apertura 2025, donde se coronó a la par del mismo Joao Pedro y Paulinho.

Sin duda el atacante de las Chivas ha ganado méritos para ser parte de la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo 2026, pero en caso de ser tomado en cuenta por Javier Aguirre, no llegaría hasta el final de la competencia, aunque podría terminar como campeón de goleo tras las 17 fechas.

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