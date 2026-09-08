Camberos tras su nominación al Balón de Oro: “Todavía no llego a mi potencial”

La futbolista del América contó cómo recibió la noticia y aseguró que su nombramiento confirma el trabajo realizado con el club

Sacarlett Camberos habla de su nominación al Balón de Oro | Imago 7

Scarlett Camberos todavía procesa lo que representa aparecer entre las nominadas al Balón de Oro. La futbolista del América Femenil contó al club cómo recibió la noticia y aseguró que la distinción funciona como un impulso para continuar con su desarrollo dentro y fuera del club.

La atacante explicó que no estaba pendiente del anuncio cuando comenzaron a llegar los primeros mensajes a su teléfono. Fue hasta que revisó sus redes sociales cuando entendió lo que había ocurrido y confirmó que su nombre estaba incluido entre las candidatas.

“No sabía. Creo que me estaba lavando los dientes y haciendo mi rutina y empecé a ver mensajes de mi representante y varias personas de que ‘felicidades, enhorabuena’. Y yo: ‘¿Qué está pasando?’. Entonces entré a las redes y ya es cuando vi”, dijo en palabras al Club América.

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Camberos reconoció que la nominación también le permitió detenerse a valorar el camino recorrido. La jugadora señaló que en ocasiones le cuesta mirar hacia atrás para reconocer su trabajo, por lo que esta distinción le sirve como referencia de lo que ha conseguido hasta ahora. “Creo que sigo en shock, como si no fuera real, pero siento que es como una motivación extra que me da de que estoy haciendo las cosas bien”, explicó.

Camberos quiere convertir la nominación en motivación

Más allá del reconocimiento, Camberos dejó claro que considera que todavía tiene margen para crecer como futbolista y que la nominación no modifica sus objetivos dentro del América.

“Siento que todavía ni he llegado al potencial que tengo como jugadora y recibir esta nominación es como seguir trabajando para intentar que me nominen para más y ojalá algún día ganarlo”, señaló.

También vinculó su presencia en la lista con el proceso que ha vivido América durante los últimos años. Camberos recordó que, cuando llegó al club en su primera etapa, no imaginaba encontrarse en una situación como esta.

“Hace tres o cuatro años, cuando llegué en mi primera etapa, nunca vi venir esto. Todo el trabajo que hemos hecho como equipo y todo lo que hemos sufrido para llegar aquí se está reflejando”, comentó.

La atacante aseguró que compartir la nominación con futbolistas de distintas ligas también representa una referencia de lo que ha conseguido en su carrera. “Formar parte de las nominadas con las mejores jugadoras del mundo es algo que me da una motivación extra para seguir creciendo”, expresó.

Camberos cerró su mensaje con un agradecimiento a la afición del América, a la que atribuyó parte del camino que ha recorrido el equipo. “Esta nominación del equipo no se hace sin ustedes, sin su apoyo de venir todos los partidos y de vernos en la televisión. Se agradece mucho y por favor sigan apoyándonos”.

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