Julio César Chávez Jr. busca un último título mundial antes del retiro

Julio César Chávez González reveló que su hijo quiere disputar un último campeonato mundial antes de cerrar su carrera profesional

Julio César Chávez Jr busca un título más | Imago7

Julio César Chávez Jr. quiere cerrar su carrera con una última oportunidad por un campeonato mundial. El boxeador mexicano, que se prepara para volver al ring el próximo 12 de septiembre, tiene como meta disputar nuevamente un cinturón antes de poner punto final a su etapa como profesional, según reveló su padre, Julio César Chávez González.

El excampeón mundial de peso medio atraviesa una etapa de actividad con dos triunfos consecutivos por nocaut y busca extender ese momento en Puebla, donde enfrentará a Jeison Troncoso en el Gimnasio Miguel Hidalgo. Chávez Jr. llega con récord profesional de 56 victorias, siete derrotas y un empate.

“Ya están de salida. Están haciendo sus últimas peleas. Julio tratando de buscar un último campeonato del mundo”, explicó Chávez González en entrevista con ESPN. El exboxeador también destacó el enfoque que ha observado en su hijo durante la preparación para este nuevo compromiso.

“Lo veo bien, enfocado. Ustedes lo han visto cómo se ha visto, tirando golpes y es otro Julio, pero eso es solo por hoy. Vamos a ver cómo se desenvuelve el 12 de septiembre”, añadió la leyenda mexicana sobre el peleador de 40 años.

La última vez que Chávez Jr. disputó un campeonato mundial fue el 15 de septiembre de 2012, cuando enfrentó a Sergio ‘Maravilla’ Martínez en Las Vegas. El argentino ganó por decisión unánime y le quitó el cinturón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo que el mexicano había conquistado un año antes.

MÁS INFORMACIÓN: Julio César Chávez asegura que será complicado igualar lo hecho por el Canelo

Desde aquella noche, la carrera de Chávez Jr. ha tenido distintos periodos de actividad, regresos y pausas. Más recientemente, volvió a competir después de la derrota por decisión unánime ante Jake Paul y ahora pretende abrirse camino hacia una nueva pelea titular antes del retiro.

Su siguiente prueba será ante Jeison Troncoso el 12 de septiembre de 2026 en Puebla. El combate representa una nueva oportunidad para confirmar si el mexicano puede mantenerse en ruta hacia el objetivo que su padre hizo público: disputar un último campeonato mundial.

Te puede interesar: