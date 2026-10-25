¡Duro golpe al boxeo mexicano! Vaquero Navarrete sufre castigo y pierde sus títulos mundiales ante O’Shaquie Foster

El pugilista estadounidense conservó la corona del CMB y sumó los cinturones de la OMB y la FIB en San Antonio, por lo que apunta al campeonato indiscutido

El Vaquero Navarrete no pudo retener sus títulos mundiales | Top Rank Boxing

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete llegó al Frost Bank Center de San Antonio, Texas, con dos cinturones y la oportunidad de conquistar un tercero. Salió sin ninguno. O’Shaquie Foster lo venció por decisión unánime, en una noche de fuerte castigo para el mexicano que terminó con el estadounidense como campeón unificado del peso superpluma.

La derrota tuvo un costo doble para Navarrete: además del daño recibido sobre el cuadrilátero, perdió los campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Foster conservó el título del Consejo Mundial de Boxeo y reunió las tres coronas que estuvieron en disputa.

El desenlace dejó al peleador de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, lejos del objetivo con el que afrontó el compromiso. La oportunidad de ampliar su colección de cinturones se convirtió en una noche de pérdida: los tres jueces favorecieron a Foster y confirmaron el cambio de dueño de los títulos del mexicano.

El Vaquero Navarrete pierde sus dos coronas en San Antonio

Navarrete se presentó con 40 victorias, dos derrotas y un empate, además de 33 triunfos por nocaut. Ese poder de definición formaba parte de sus credenciales para una unificación que podía colocarlo a un solo campeonato de dominar por completo la división.

Esta vez, el mexicano no consiguió resolver el combate a su favor antes de las tarjetas. El veredicto unánime le significó la tercera derrota de su carrera, con un balance que quedó en 40 triunfos, tres descalabros y un empate. El golpe deportivo fue acompañado por la pérdida de sus dos campeonatos.

O’Shaquie Foster reúne los títulos del CMB, la OMB y la FIB

Para Foster, el resultado representó mucho más que una defensa exitosa. El estadounidense llegó como campeón del CMB y terminó también con las coronas de la OMB y la FIB, arrebatadas a Navarrete en el enfrentamiento celebrado en el límite de las 130 libras.

La victoria lo dejó con tres de los cuatro campeonatos principales del peso superpluma. El cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo quedó fuera de esta unificación y, según la previa del encuentro, pertenece a Anthony Cacace. Por ello, Foster terminó como campeón unificado, todavía sin la condición de monarca indiscutido.

San Antonio dejó dos balances opuestos: Foster amplió su dominio con tres cinturones y Navarrete terminó castigado y sin los títulos que había puesto en juego. La noche que podía acercar al mexicano a la supremacía del peso superpluma acabó con la consagración de su rival y un nuevo punto de partida para el Vaquero.