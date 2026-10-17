Rays vs Guardians en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 4 de Serie de Campeonato, en directo

Guardians lidera 2-1 la Serie de Campeonato ante Rays. En el Juego 4, Cleveland buscará acercarse a la Serie Mundial y Tampa Bay intentará igualar la eliminatoria

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Los Cleveland Guardians y los Tampa Bay Rays se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, después de que la lluvia obligara a posponer el encuentro del viernes. Cleveland llega con ventaja de 2-1 en la eliminatoria, tras imponerse 3-2 en el tercer partido gracias a un cuadrangular de dos carreras de Petey Halpin. Los Guardians buscarán aprovechar su localía en el Progressive Field para colocarse a una victoria de la Serie Mundial, mientras que Tampa Bay intentará igualar la serie y recuperar terreno en la lucha por el campeonato de la Liga Americana.

Para este cuarto enfrentamiento, los Rays enviarán a la lomita a Nick Martínez, quien terminó la temporada regular con marca de 15-6 y efectividad de 3.10, mientras que Cleveland apostará por Shawn Armstrong como abridor de un juego en el que utilizará a varios relevistas. Una de las principales tareas de Tampa Bay será recuperar su producción ofensiva, especialmente con Junior Caminero, quien se fue de 4-0 y recibió cuatro ponches en el Juego 3. El encuentro comenzará a las 18:08 horas, tiempo del centro de México, y tendrá especial importancia para ambos equipos, ya que una victoria de Cleveland dejaría la serie 3-1, mientras que un triunfo de los Rays establecería el empate 2-2. SIGUE EL PARTIDO EN VIVO AQUÍ