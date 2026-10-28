Brewers vs Rays en vivo la MLB: fecha, horario y dónde ver el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

Los Rays evitaron la barrida ante Milwaukee y forzaron el Juego 5 de la Serie Mundial 2026 tras ganar 4-3 en 12 entradas

Brewers vs Rays, horario y dónde ver el Juego 5 | Claro Sports

La Serie Mundial 2026 continuará este miércoles 28 de octubre después de que los Tampa Bay Rays consiguieran una victoria por 4-3 sobre los Milwaukee Brewers en el cuarto encuentro, disputado el martes. Ben Williamson conectó un sencillo productor en la parte baja de la duodécima entrada para dejar tendidos a los visitantes, evitar la barrida y mantener a Tampa Bay en la disputa por el campeonato de las Grandes Ligas.

Milwaukee estuvo cerca de conquistar el primer título de su historia cuando Cooper Pratt conectó un jonrón en el duodécimo episodio para colocar el marcador 3-2. Sin embargo, los Rays respondieron con dos carreras en el cierre de la entrada y redujeron la desventaja a 3-1 en la eliminatoria. Ahora, los Brewers tendrán otra oportunidad de coronarse, mientras que Tampa Bay buscará conseguir una victoria que le permita regresar a Milwaukee para disputar el sexto partido.

Brewers vs Rays en vivo: fecha y horario del Juego 5 de la Serie Mundial de la MLB 2026

El quinto encuentro entre Milwaukee y Tampa Bay se disputará el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Tropicana Field, casa de los Rays.

El partido representa la segunda oportunidad para los Brewers de asegurar el campeonato, después de perder el cuarto enfrentamiento en extrainnings. Por su parte, Tampa Bay necesita ganar para evitar la eliminación y extender la Serie Mundial.

Partido: Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays

Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México

Estadio: Tropicana Field, Tampa Bay, Florida

¿Dónde ver en vivo el Juego 5 de la Serie Mundial de la MLB 2026, Brewers vs Rays?

Los aficionados en México podrán seguir el quinto enfrentamiento de la Serie Mundial mediante distintas opciones de televisión y plataformas digitales. Claro Sports ofrecerá el seguimiento del partido a través del minuto a minuto, con las jugadas, anotaciones y acontecimientos del encuentro. Mientras que en televisión se podrá seguir por TUDN, ESPN y Fox, mientras que en streaming será por Fox ONE y Disney+

Brewers vs Rays: ¿Cómo llegan al Juego 5 de la Serie Mundial de la MLB?

Los Milwaukee Brewers llegan al quinto partido con una ventaja de 3-1 después de ganar los primeros tres encuentros de la Serie Mundial. El equipo comenzó la eliminatoria con triunfos de 3-2 y 5-4, mientras que en el tercer enfrentamiento se impuso 10-1 para colocarse a una victoria del campeonato.

Sin embargo, Tampa Bay consiguió evitar la eliminación en el Juego 4 con una remontada en extrainnings. Los Rays llegaron al cierre del episodio con una desventaja de 3-2, luego del cuadrangular de Cooper Pratt ante Ian Seymour.

La reacción comenzó cuando Junior Caminero alcanzó la primera base por un error defensivo. Posteriormente, Liam Hicks conectó un sencillo y Jonny DeLuca produjo la carrera del empate. Con corredores en circulación, Ben Williamson pegó el imparable que permitió a Nick Fortes anotar el 4-3 definitivo.

Con este panorama, Milwaukee buscará aprovechar su ventaja para cerrar la eliminatoria, mientras que Tampa Bay intentará repetir el resultado del cuarto juego y trasladar la serie nuevamente a territorio de los Brewers.

Calendario completo de la Serie Mundial de la MLB 2026: fechas, horarios y dónde ver

La Serie Mundial se disputa bajo un formato al mejor de siete encuentros, por lo que el primer equipo que consiga cuatro victorias será proclamado campeón. Después de los primeros cuatro partidos, Milwaukee mantiene la ventaja de 3-1. El quinto juego está confirmado para el miércoles 28 de octubre, mientras que los encuentros del 30 y 31 de octubre únicamente se disputarán en caso de ser necesarios.

Viernes 23 de octubre Tampa Bay Rays 2- 3 Milwaukee Brewers | CRÓNICA

Sábado 24 de octubre Tampa Bay Rays 4- 5 Milwaukee Brewers | CRÓNICA

Lunes 26 de octubre Milwaukee Brewers 10 -1 Tampa Bay Rays | CRÓNICA

Martes 27 de octubre Milwaukee Brewers 3-4 Tampa Bay Rays | CRÓNICA

Miércoles 28 de octubre Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Fox ONE, ESPN y TUDN

Viernes 30 de octubre *Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Fox ONE, ESPN y TUDN

Sábado 31 de octubre *Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Fox ONE, ESPN y TUDN



*En caso de ser necesario