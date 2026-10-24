Los Brewers pegan primero en la Serie Mundial tras vencer a Rays con cierre cardíaco en la novena entrada

Christian Yelich consiguió un triplete en la primera entrada que comandó la victoria de los Cerveceros en el American Family Field

Jackson Chourio, en festejo | Reuters

Esta noche Milwaukee celebra con Cerveza. Los Brewers pegaron primero en la Serie Mundial 2026, luego de imponerse 3-2 a Tampa Bay Rays en el American Family Field, por el Juego 1 del Clásico de Otoño, donde se vivió mucha tensión por el cierre cardíaco en la novena entrada.

El primer duelo de esta rivalidad comenzó con una sorpresa, ya que se esperaba que la presencia de Drew Rasmussen; sin embargo Nick Martínez se subió a la lomita, donde tuvo una buena labor en las primeras cinco entradas. Los Rays enfrentaron a Jacob Misiorowski, quien buscó recuperar la versión que mostró en la temporada regular. Aunque en un inicio recibió dos hits, logró recomponer el camino, algo que le costó un poco más a Martínez en la primera entrada.

THE BREWERS STRIKE FIRST 😤 Christian Yelich immediately puts the Brewers on the board with an RBI triple! https://t.co/8xOy2p4Gkk — MLB (@MLB) October 24, 2026

En la parte baja del primer inning Christian Yelich conectó un batazo hacia el jardín central, donde Johnny DeLuca se lanzó para atrapar la pelota, pero no pudo quedarse con ella y se consolidó el triple remolcador. Jackson Chourio anotó la primera carrera tras el maderazo de su compañero. El daño no terminó ahí. En el siguiente turno al bate, William Contreras pegó un sencillo al jardín izquierdo, lo suficientemente fuerte para que Yelich llegara al plato y puso a los Brewers 2-0.

Jonathan Aranda: el mexicano fue uno de los mejores peloteros de los Rays

Después de una gran labor por parte de los abridores, la novena de la Florida recortó distancias en la pizarra en la parte alta del cuarto inning. Liam Hicks bateó un rodado hacia Misiorowski y quedó fuera de circulación por la vía 13, pero sirvió para que el mexicano Jonathan Aranda, que se encontraba en tercera base, llegara a home y poner el 2-1 parcial en la pizarra.

The Rays get on the board in Game 1 👀 #WorldSeries https://t.co/TCmT8r9mWv — MLB (@MLB) October 24, 2026

El mexicano tuvo una actuación brillante esta noche, ya que en tres turnos al bate conectó tres hits, le dieron base por bolas y colaboró con la primera anotación de la novena de la Florida. Con lo que el nacido en Tijuana, Baja California fue uno de los mejores de los Rays.

En la sexta entrada ambas novenas hicieron modificaciones en el pitcheo. Por Milwaukee se fue Misiorowski y se subió a la lomita Abner Uribe; mientras que por los Rays se bajó Nick Martínez para darle su lugar a Steven Matz, quien recibió una visita al montículo por el mánager Kevin Cash tras otorgar dos pasaportes, aunque mejoró su actuación al conseguir los tres outs.

Pese la buena labor de Uribe, Pat Murphy decidió mandar a la loma a Aaron Ashby, quien sacó a dos rivales en orden. Por su parte, Matz dio una base por bolas más, por lo que no siguió en su labor de lanzador para darle paso a Kevin Kelly, uno de los hombres de confianza de Cash.

Para su mala fortuna, en sus primeros lances recibió daño inmediato. Cooper Pratt se embasó por el pasaporte de Matz, razón por la que se bajó de la loma y por la que Kelly enfrentó a Jackson Chourio, quien conectó un sencillo al jardín derecho. Un batazo que remolcó a Pratt a home y puso el 3-1.

Al igual que lo hecho en el cuarto juego contra los Dodgers, Ashby tuvo un buen trabajo en el pitcheo, consiguiendo sacar a tres rivales en orden en el octavo episodio. Lo que fue de gran ayuda para acercarse a la victoria en este primer juego del Clásico de Otoño.

Cierre cardíaco en Milwaukee con el Juego 1 de la Serie Mundial

La polémica llegó en la novena entrada, con el ingreso de Trevor Megill en el montículo. El cerrador recibió dos hits y otorgó base por bolas para llenar la casa y generar tensión en el American Family Field. Liam Hicks bateó un rodado que provocó una doble matanza que terminó con las acciones, pero el nerviosismo solo aumentó cuando Kevin Cash pidió la revisión de dicha acción.

En el reto, la novena de Tampa señaló que no había out sobre Chandler Simpson en la segunda almohadilla, luego de que Cooper Pratt levantó el pie de más. Algo que fue bien visto en la repetición para evitar la derrota momenánea, con lo que se concretó la carrera anotada por Jorge Mateo, quien ingresó como corredor emergente para reemplazar a Jonathan Aranda, y poner el 3-2.

El nerviosismo llegó a su punto de ebullición en Milwaukee. Con hombres en tercera y segunda base, dispuestos a conseguir el empate y la posible remontada, Johnny DeLuca se ponchó tirándole al lanzador para conseguir el out 27 y quedarse con la victoria en casa ante una multitud entregada a los Cerveceros.

La victoria fue para Jacob Misorowski (1-0) y la derrota la cargó Nick Martínez (1-1); mientras que el salvamento fue para Trevor Megill pese a tener un cierre complicado sobre la lomita. Los abridores para el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 serán Logan Henderson por Brewers y Drew Rasmussen por los Rays.