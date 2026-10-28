¡Rays se niegan a morir! Tampa Bay deja tendidos a Brewers y evita la barrida en la Serie Mundial

Tampa Bay remontó en extra innings con un sencillo de Ben Williamson y forzó el Juego 5 de la Serie Mundial ante Milwaukee

Rays ganan en el Juego 4 de la Serie Mundial | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Tampa Bay Rays evitaron la barrida en la Serie Mundial 2026 después de vencer 4-3 a los Milwaukee Brewers en el cuarto juego de la serie, que se definió en la parte baja de la decimosegunda entrada. Ben Williamson conectó el sencillo que impulsó la carrera de la victoria y dejó tendido a Milwaukee, cuando los visitantes estaban a tres outs de conquistar el campeonato de las Grandes Ligas.

Tampa Bay consiguió remontar una desventaja de 3-2 en extra innings, luego de que Cooper Pratt conectara un jonrón que había colocado a los Brewers a un paso del título. Sin embargo, los Rays aprovecharon un error defensivo y encadenaron imparables para darle la vuelta al marcador, conseguir su primera victoria de la serie y obligar a un quinto partido el miércoles 28 de octubre.

El equipo de Tampa Bay tomó la ventaja desde la segunda entrada. Liam Hicks conectó un sencillo y Jonny DeLuca llegó a primera base mediante una jugada de selección. Con un corredor en circulación, Chandler Simpson pegó un doble hacia el jardín derecho que permitió a DeLuca anotar la primera carrera del encuentro.

Milwaukee respondió en el cuarto episodio. Sal Frelick llegó a primera con un sencillo y Cooper Pratt conectó un doble hacia el jardín izquierdo para impulsar el 1-1. No obstante, los Rays recuperaron la ventaja durante el cierre de esa misma entrada, cuando Junior Caminero anotó después de una jugada de selección de DeLuca y un error en el tiro del tercera base David Hamilton.

La respuesta de los Brewers llegó en la quinta entrada. David Hamilton conectó un cuadrangular solitario entre los jardines derecho y central, con el que estableció el empate 2-2 y devolvió a Milwaukee a la disputa por el encuentro.

Tampa Bay remonta y gana en extra innings | IMAGN IMAGES via Reuters

A partir de ese momento, los lanzadores de ambos equipos impidieron que el marcador volviera a modificarse durante las nueve entradas reglamentarias. Los Brewers recurrieron a JoJo Romero, Abner Uribe, DL Hall y Trevor Megill, mientras que Tampa Bay utilizó a Kevin Kelly, Nick Martinez y Bryan Baker para contener a la ofensiva visitante.

En la novena entrada, Milwaukee tuvo una oportunidad de colocar a un corredor en posición de anotar. Pratt conectó un sencillo, pero fue retirado cuando intentó robarse la segunda base. Los Rays solicitaron la revisión de la jugada y los umpires determinaron que el corredor había sido puesto fuera, con lo que terminó el turno ofensivo de los Brewers.

Aaron Ashby ingresó para lanzar la parte baja del noveno episodio y retiró a Jonathan Aranda, Junior Caminero y Liam Hicks, enviando el partido a extrainnings.

Durante la décima entrada, Tyler Wells retiró en orden a Joey Ortiz, Jackson Chourio y Jake Bauers, mientras que Ashby respondió con tres outs consecutivos ante Jonny DeLuca, Chandler Simpson y Victor Mesa Jr. El relevista de Milwaukee también alcanzó una marca en la postemporada, al acumular 16 entradas y dos tercios sin permitir carreras desde el inicio de su participación en los playoffs, la mayor cantidad para un lanzador de relevo en esas condiciones en la historia de las Grandes Ligas.

La igualdad continuó durante el undécimo episodio. Brice Turang recibió una base por bolas, pero Sal Frelick fue ponchado para terminar el turno de Milwaukee. En el cierre, Yandy Díaz consiguió un pasaporte, aunque Jonathan Aranda conectó un elevado hacia el jardín derecho que terminó en el guante de Frelick.

Ben Williamson conecta el walk-off que mantiene con vida a Tampa Bay

La duodécima entrada comenzó con una anotación de Milwaukee. Ian Seymour ingresó al montículo y Cooper Pratt conectó un jonrón entre los jardines izquierdo y central para colocar a los Brewers arriba 3-2. El batazo parecía encaminar a Milwaukee hacia su primer campeonato, después de haber mantenido a los Rays sin anotaciones desde el cuarto episodio.

Pratt también alcanzó una marca al convertirse en el primer novato en la historia de la Serie Mundial con cuatro imparables en un encuentro en el que su equipo tenía la posibilidad de conquistar el título.

Sin embargo, Tampa Bay respondió en el cierre de la duodécima entrada. Junior Caminero llegó a primera después de un error en el tiro del tercera base Joey Ortiz, una jugada que abrió la puerta para la reacción de los locales. Liam Hicks continuó con un sencillo hacia el jardín izquierdo que permitió a Caminero avanzar hasta tercera.

Ben Williamson le da la victoria los Rays |IMAGN IMAGES via Reuters

Con corredores en las bases y sin outs, Jonny DeLuca conectó un sencillo hacia el jardín central que impulsó la carrera del empate 3-3, anotada por Cedric Mullins. Los Rays habían conseguido igualar el encuentro cuando Milwaukee necesitaba tres outs para asegurar el campeonato.

La ofensiva de Tampa Bay no se detuvo. Ben Williamson conectó un sencillo hacia el jardín derecho, ante Sal Frelick, que permitió a Nick Fortes cruzar el plato con la carrera del 4-3. El imparable terminó el encuentro y desató la celebración de los Rays, que consiguieron una victoria por walk-off después de estar abajo en el marcador durante la duodécima entrada.

Con esta remontada, Tampa Bay consiguió la decimoséptima victoria por walk-off de un equipo que enfrentaba la eliminación en la historia de la Serie Mundial. El antecedente más reciente se había registrado en 2011, cuando David Freese conectó el batazo que permitió a los St. Louis Cardinals superar a los Texas Rangers en el sexto juego, disputado también un 27 de octubre, según datos de Sarah Langs de MLB.

Además, los Rays se convirtieron en el cuarto equipo en la historia de la Serie Mundial que logra remontar en extrainnings para evitar su eliminación. Los tres antecedentes corresponden a los Boston Red Sox de 1912, los New York Mets de 1986 y los St. Louis Cardinals de 2011, franquicias que posteriormente consiguieron conquistar el campeonato.

Con este resultado, Tampa Bay evitó la barrida y redujo la desventaja a 3-1 en la Serie Mundial, mientras que Milwaukee dejó escapar su primera oportunidad de conquistar el título. Los Brewers tendrán otra ocasión de coronarse en el quinto juego, mientras que los Rays intentarán prolongar la eliminatoria.