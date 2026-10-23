¡Habrá campeón inédito! Rays y Brewers chocan por el primer título de su historia

Tampa Bay y Milwaukee protagonizarán una Serie Mundial histórica que terminará con el primer campeón de una de las dos franquicias

Llegó el momento más esperado en el béisbol de las Grandes Ligas, pues se cantará Playball con el juego número 1 de la Serie Mundial. Este viernes a las seis de la tarde, tiempo del centro de México, se celebrará el primer juego del Clásico de Otoño que promete ser espectacular, pues se enfrentan los Tampa Bay Rays, que fueron los mejores de la Americana con marca de 98-64, ante los Milwaukee Brewers, que fueron el mejor récord de la MLB con 103 victorias y 59 derrotas. Por ello, los Brewers tendrán la ventaja de la localía durante la definición por el título.

El enfrentamiento tiene, además, un peso histórico extraordinario. Es apenas la segunda Serie Mundial desde 1921 que enfrenta a dos franquicias que nunca han ganado el campeonato, después de la de 1980 entre Philadelphia y Kansas City. Milwaukee disputó su único Clásico de Otoño en 1982 y perdió ante los Cardinals en siete juegos; Tampa Bay cayó ante los Phillies en 2008 y frente a los Dodgers en 2020.

Milwaukee vuelve al escenario de 1982

Para los Brewers, regresar a la Serie Mundial significa cerrar una espera de 44 años. La última vez que Milwaukee disputó el Clásico de Otoño fue en 1982, cuando tomó ventaja de 3-2 ante los Cardinals, pero terminó perdiendo los Juegos 6 y 7 en San Luis. Ahora, aquella generación histórica de Robin Yount y Paul Molitor quedó atrás y una nueva camada buscará conquistar el campeonato que aquella franquicia dejó escapar.

El Juego 1 será, además, el primero de una Serie Mundial que se dispute en el American Family Field. La última vez que Milwaukee fue sede del Clásico de Otoño fue en el County Stadium, en aquel quinto juego de 1982. Los Brewers tendrán nuevamente a su afición de su lado y abrirán la serie con el mejor récord de la temporada regular.

Los dos equipos llegan, además, después de eliminar a rivales de enorme peso. Milwaukee barrió a los Dodgers, los campeones de las dos temporadas anteriores, mientras Tampa Bay derrotó en seis juegos a los Guardianes para conquistar el banderín de la Liga Americana.

Misiorowski vs. Martínez: así será el duelo del Juego 1

La principal novedad para el primer encuentro está en el montículo. Jacob Misiorowski será el abridor de Milwaukee y Nick Martínez iniciará por Tampa Bay, después de que los Rays decidieran darle un día adicional de descanso a Drew Rasmussen, quien abrirá el Juego 2.

Misiorowski llega como uno de los grandes protagonistas de la temporada. El derecho terminó la campaña regular como líder de MLB en efectividad, con 1.80; ponches, con 252; WHIP, con 0.80; y promedio de bateo rival, con .157. Además, su recta de 104.8 millas por hora fue el lanzamiento más rápido registrado en la postemporada desde que comenzó el seguimiento de pitcheos en 2008.

Sin embargo, su postemporada no ha sido tan dominante como su temporada regular. Misiorowski ha iniciado dos partidos y acumula 8.1 entradas, tres carreras permitidas y 11 ponches, pero no ha podido completar cinco entradas en ninguna de sus aperturas. Padres y Dodgers encontraron la manera de elevar su conteo de lanzamientos al conectar numerosos batazos de foul.

Del otro lado estará Martínez, quien tendrá la responsabilidad de abrir el primer partido de una Serie Mundial por primera vez en su carrera. El derecho de 36 años terminó la temporada regular con 3.10 de efectividad en 180 entradas y 31 aperturas, números que le permitieron acudir por primera vez al Juego de Estrellas. En sus dos apariciones de postemporada ha permitido tres carreras, siete hits y tres bases por bolas en nueve entradas.

El descanso también será protagonista

Milwaukee llegará al Juego 1 con una diferencia particular: los Brewers tendrán siete días completos sin jugar, después de haber barrido a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Se trata del segundo periodo de inactividad más largo para un equipo que llegó a la Serie Mundial después de conquistar su liga desde que las Series de Campeonato adoptaron el formato al mejor de siete.

Ese descanso tiene una doble lectura. Por un lado, permite a Milwaukee recuperar a su bullpen y organizar la rotación con mayor libertad; por otro, existe el riesgo de perder ritmo ofensivo. Desde 1985, los equipos que llegaron al Clásico de Otoño después de al menos cinco días completos de descanso tienen una marca acumulada de 10-10 en la Serie Mundial.

Misiorowski será uno de los grandes beneficiados del calendario. Tendrá 11 días completos de descanso entre su última apertura y el Juego 1, una pausa que podría ayudarlo después de la carga de trabajo que acumuló durante la campaña. Tampa Bay, en cambio, terminó su Serie de Campeonato el lunes 19 de octubre y llegará al viernes con un periodo de descanso mucho más corto.

El poder de los Rays contra el pitcheo de Milwaukee

El choque también tendrá un interesante contraste ofensivo. Tampa Bay conectó 15 jonrones más que Milwaukee durante la temporada regular, aunque los Brewers han cambiado esa tendencia durante los playoffs y llevan 10 cuadrangulares contra siete de los Rays.

El principal referente de Tampa Bay será Junior Caminero, quien terminó la temporada regular con 42 jonrones y conectó un cuadrangular de dos carreras en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. A su lado estará Yandy Díaz, mientras Jonathan Aranda aparece como segundo bate y primera base en la alineación proyectada para el Juego 1.

Milwaukee, por su parte, cuenta con una ofensiva que ha respondido en los momentos importantes con William Contreras, quien encabeza la selección de los Brewers junto a Cooper Pratt y Christian Yelich y un bullpen que se convirtió en una de sus principales fortalezas durante la postemporada. La profundidad de los Brewers será puesta a prueba desde el primer encuentro, especialmente si Misiorowski vuelve a tener dificultades para superar las primeras cinco entradas.

México tendrá cuatro representantes

La Serie Mundial también tendrá un ingrediente especial para el beisbol mexicano. Habrá cuatro peloteros con vínculo con México entre los dos equipos: Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez con Tampa Bay, además de JoJo Romero y Joey Ortiz con Milwaukee.

El reflector principal estará sobre Jonathan Aranda, quien se ha convertido en una pieza importante para los Rays. El primera base mexicano llegó a la organización en 2015, después de que los buscadores de Tampa Bay lo observaran en Tijuana, y ahora, 11 años después, disputará la Serie Mundial con la misma franquicia.

Aranda fue titular en 148 partidos durante la temporada regular, bateó para .274 y registró un OPS de .792. En los playoffs también ha aportado a la ofensiva y llega al Clásico de Otoño después de convertirse en una de las piezas importantes del ataque de Tampa Bay.

Manuel Rodríguez, relevista originario de Mérida, Yucatán, completa la presencia mexicana de Tampa Bay. Del lado de Milwaukee aparecen JoJo Romero y Joey Ortiz, ambos nacidos en Estados Unidos y con ascendencia mexicana; los dos han representado a México en el Clásico Mundial de Béisbol.

Cuando se cante el playball este viernes en Milwaukee, comenzará algo que ninguna de las dos franquicias ha vivido: la búsqueda del primer campeonato. Después de décadas de espera, derrotas y oportunidades perdidas, Rays y Brewers están a cuatro victorias de cambiar para siempre la historia de sus organizaciones.