Sin LeBron James como referente, Luka Doncic prepara la nueva era de los Lakers: “El campeonato tiene que ser el objetivo”

El esloveno inicia una etapa diferente en Los Angeles con la responsabilidad de liderar a una de las franquicias más grandes de la NBA

Doncic asume el reto de ser la estrella de Lakers. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Luka Doncic está listo para convertirse en el nuevo referente de Los Angeles Lakers y asumir el liderazgo de un equipo que inicia una nueva etapa tras el cambio de protagonismo dentro de la franquicia. El jugador esloveno dejó claro que su principal objetivo es competir por el título de la NBA y encabezar un proyecto construido alrededor de sus capacidades.

Después de su llegada a los Lakers, Doncic afronta una temporada con un rol distinto al que tuvo anteriormente: ya no como acompañante de una figura consolidada como LeBron James, sino como el jugador llamado a marcar el rumbo de una de las organizaciones más importantes del baloncesto mundial.

El base reconoció que asumir esta responsabilidad representa un nuevo desafío en su carrera, pero aseguró que está preparado para responder a la exigencia que implica vestir la camiseta de Los Angeles Lakers.

Doncic asume el reto de ser la nueva figura de los Lakers

La nueva temporada representa un cambio importante para Luka Doncic, quien tendrá mayor peso dentro de la estructura del equipo después de una etapa en la que LeBron James fue el principal rostro de la franquicia.

El esloveno explicó que ocupar ese lugar dentro de una organización con tanta historia representa una oportunidad que disfruta y que está listo para afrontar. “Ser el líder de los Lakers se siente genial. Es una nueva experiencia para mí y estoy preparado para asumir esa responsabilidad”, señaló Doncic sobre el nuevo papel que tendrá dentro del equipo.

El jugador también reconoció que formar parte de los Lakers implica una exigencia especial, aunque considera que esa presión es parte del desafío que busca enfrentar en esta etapa de su carrera.

El campeonato de la NBA, el gran objetivo de Luka Doncic

Más allá del reconocimiento individual, Doncic dejó claro que su prioridad está enfocada en competir por el campeonato de la NBA.

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El esloveno explicó que una temporada sin la intención de pelear por el título no corresponde a la mentalidad de una franquicia como Los Angeles Lakers. “Si el campeonato no es tu objetivo, no sé qué estás haciendo aquí”, expresó Doncic al hablar sobre las expectativas que existen dentro del equipo angelino.

Con esa mentalidad, el base buscará convertir a los Lakers en protagonistas de la Conferencia Oeste y responder a la presión de liderar a uno de los equipos con más historia dentro de la liga.

La mentalidad ganadora que Doncic construyó en Europa

Antes de llegar a la NBA, Luka Doncic desarrolló una mentalidad competitiva durante su etapa con el Real Madrid, donde consiguió títulos importantes y aprendió la exigencia de competir al máximo nivel.

El esloveno considera que esa experiencia forma parte de la personalidad que ahora busca trasladar a Los Angeles Lakers, especialmente en una organización acostumbrada a disputar campeonatos.

Su objetivo será aplicar esa mentalidad ganadora y ayudar a construir un equipo capaz de competir por los máximos objetivos de la temporada.