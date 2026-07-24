Lakers sin LeBron James: la era Doncic y el futuro de ‘Bronny’

El basquetbolista esloveno asume el liderazgo de Lakers, con una plantilla renovada que apuesta por juventud, talento y equilibrio competitivo

Lakers comenzará una nueva historia sin LeBron / Roy Rochlin / Getty Images via AFP

La decisión de LeBron James de firmar con los Philadelphia 76ers abrió una nueva etapa para Los Angeles Lakers. La franquicia angelina dejó atrás una era marcada por una de las figuras más importantes de la NBA y ahora deberá concentrar su proyecto alrededor de Luka Doncic, quien se convierte en el nuevo rostro del equipo, pese a toda la controversia que gira a su alrededor.

El cambio no es solamente una cuestión de nombres. Los Lakers sin LeBron James ya habían comenzado a construir una estructura pensada para el esloveno, con jugadores capaces de adaptarse a un estilo ofensivo donde el manejo del balón, el pick and roll y los tiros exteriores serán las principales armas.

Doncic, el centro del nuevo proyecto de Lakers

La directiva encabezada por Rob Pelinka reforzó el plantel con piezas jóvenes y complementarias como Walker Kessler, Quentin Grimes y la renovación de Austin Reaves. La idea es clara: rodear a Luka con jugadores que puedan defender, abrir espacios y aprovechar su capacidad para generar juego.

Sin la presencia de LeBron compartiendo protagonismo, Doncic tendrá una responsabilidad mayor en la ofensiva. Las proyecciones para la próxima temporada, según el sitio especializado Hoops Forecast, lo colocan como uno de los favoritos al MVP, con números que podrían superar los 33 puntos, ocho asistencias y más de siete rebotes por partido.

El nuevo escenario también beneficia a los Lakers en los momentos decisivos. Luka será la principal referencia en los cierres de partido y tendrá mayor libertad para tomar decisiones en los minutos finales, una situación que podría elevar todavía más su impacto estadístico.

‘Bronny’ buscará su propio camino

Mientras LeBron inicia una nueva aventura con Philadelphia, su hijo, LeBron ‘Bronny’ James permanece en Los Ángeles, pese a los rumores que lo ligaban también con Cleveland. El joven guardia continuará su desarrollo dentro de la franquicia que ahora tomará una dirección distinta y que espera verlo crecer lejos de la sombra de su padre.

Los Lakers garantizaron su contrato para la temporada 2026-27 y mantienen confianza en su evolución, especialmente por su ética de trabajo y sus avances defensivos. La organización no lo considera una pieza de intercambio, sino un jugador que tendrá que competir por minutos dentro de una rotación joven.

El reto para ‘Bronny’ será ganarse un lugar en un equipo que ya no gira alrededor de la historia de su padre. Ahora la atención está puesta en Doncic y en qué tan lejos puede llegar este nuevo núcleo de los Lakers y ambos podrían colaborar en que la franquicia escriba una nueva historia.

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