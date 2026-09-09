¡Adiós a Carlos Alcaraz! Ben Shelton elimina al campeón defensor en el US Open 2026 tras un partido de cinco sets

El estadounidense derrotó al español por 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 en cuatro horas y 31 minutos

Ben Shelton elimina a Carlos Alcaraz en el US Open 2026 | Reuters

Ben Shelton eliminó a Carlos Alcaraz en los cuartos de final del US Open 2026 después de imponerse por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) en un partido que se extendió durante cuatro horas y 31 minutos en el estadio Arthur Ashe. El estadounidense, sexto cabeza de serie, avanzó así a las semifinales, mientras el español, tercer sembrado y campeón defensor, quedó fuera de la posibilidad de repetir el título.

El primer set tuvo un desarrollo equilibrado y ninguno de los dos consiguió una diferencia hasta el 5-5. Alcaraz logró quebrar el servicio de Shelton y tuvo la posibilidad de cerrar el parcial, pero el estadounidense recuperó el rompimiento y llevó el marcador al tie-break. El español aprovechó sus oportunidades en esa definición y se llevó el set por 7-5.

Shelton cambió el desarrollo del encuentro en el segundo parcial. Alcaraz cometió 17 errores no forzados y no consiguió generar una oportunidad de quiebre, mientras el estadounidense aprovechó tres opciones para romper el servicio del español. Shelton ganó el set 6-1 en 50 minutos y tomó nuevamente el control del partido.

El tercer set mantuvo al estadounidense con ventaja en el marcador. Shelton consiguió un quiebre temprano y protegió su servicio durante el resto del parcial para colocarse 2-1. Alcaraz intentó mantenerse cerca en el resultado, pero no logró generar una oportunidad de ruptura frente al saque del jugador nacido en Atlanta.

Alcaraz respondió en el cuarto set y forzó la definición en el quinto. El español salvó dos oportunidades de quiebre en el primer game y posteriormente consiguió dos rupturas para tomar ventaja de 4-1. Shelton tuvo tres puntos de quiebre en el 3-4, pero Alcaraz consiguió sostener su servicio y cerró el parcial por 6-1.

La definición llegó hasta el match tie-break, después de que ambos jugadores mantuvieran sus respectivos servicios durante el quinto set. Shelton alcanzó tres puntos para partido y finalmente cerró el encuentro con un saque hacia el centro, después de registrar cuatro mini quiebres en el desempate. El partido terminó a las 3:33 de la madrugada, hora local de Nueva York.

Tras el encuentro, Alcaraz reconoció el rendimiento de su rival y explicó que el saque de Shelton tuvo un peso importante en el desenlace. “Estoy orgulloso de mí mismo, de cómo luché”, señaló el español, quien también afirmó que después del tercer set estaba físicamente cansado y que encontró la manera de recuperarse para disputar el quinto parcial.

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La derrota también tendrá consecuencias en el ranking ATP. Alcaraz perderá 1,600 puntos respecto a la edición anterior y quedará virtualmente tercero con 5,560 unidades, detrás de Jannik Sinner y Alexander Zverev. Shelton, por su parte, alcanzará provisionalmente el cuarto puesto con 4,180 puntos, su mejor posición histórica, mientras buscará avanzar a la final del US Open frente a su compatriota Frances Tiafoe.

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