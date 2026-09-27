Europa recupera la Laver Cup y levanta su sexto título en Londres

Europa venció 13-5 a Team World, recuperó la corona perdida hace un año y cobró revancha en la misma arena donde cayó en 2022

La escuadra del Viejo Continente se impuso por 13-5 en Londres | Reuters

Europa volvió a levantar la Laver Cup. El conjunto comandado por Yannick Noah derrotó 13-5 al Resto del Mundo en The O2 de Londres y conquistó su sexto título en nueve ediciones, recuperando la corona que había quedado en manos del equipo de Andre Agassi hace un año en San Francisco.

La revancha fue doble para los del Viejo Continente en la capital inglesa. En el mismo escenario Team World había conseguido en 2022 y, hasta ahora, el único que ha logrado como visitante. El regreso de la Laver a The O2 terminó esta vez con celebración local.

Zverev sella el título europeo

Alexander Zverev fue el encargado de colocar el punto definitivo este domingo. El alemán derrotó 7-6(3), 6-3 a Learner Tien para llevar el marcador global a un inalcanzable 13-5, después de salvar un set point en el primer parcial y responder con autoridad en el desempate.

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El teutón volvió a celebrar en la Laver Cup, un día después de dejar escapar un partido prácticamente ganado frente a Alex de Minaur. “No había ganado un partido aquí en dos años, así que estoy feliz de haberlo hecho hoy”, reconoció después de darle el campeonato a Europa y conseguir su primer triunfo individual en la Laver Cup desde 2024.

Laver Cup glory 🔵🏆



The moment @AlexZverev defeats Tien 7-6(3), 6-3 to secure Team Europe’s sixth Laver Cup.

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El domingo había comenzado con Europa en ventaja de 7-5 y con cada victoria entregando tres puntos. Flavio Cobolli, quien sumó su primer triunfo en tres años, y Jakub Mensik dieron el primer golpe al superar 7-5, 6-3 a De Minaur y Taylor Fritz en dobles. El resultado colocó el marcador 10-5 y dejó al campeón del US Open con la posibilidad inmediata de cerrar la serie.

Alcaraz empuja la victoria desde el sábado

En el segundo día de actividad, Team World había tomado momentáneamente el control gracias a Tien, que derrotó 6-3, 2-6, 10-7 a Cobolli, y la extraordinaria remontada del australiano sobre el número dos del mundo por 2-6, 7-6(5), 11-9.

Zverev llegó a servir para el partido con ventaja de 6-2, 5-4 e incluso dispuso de match point con 9-8 en el desempate definitivo, pero De Minaur sobrevivió para colocar a World arriba 5-3. “Lo dejé todo en la cancha y tuve algo de fortuna al final para sacar el partido”, explicó el australiano tras completar una de las remontadas del torneo.

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Europa necesitaba reaccionar y Carlos Alcaraz apareció en el momento determinante. El español salvó dos match points frente a Taylor Fritz para imponerse 6-3, 4-6, 13-11 y empatar la eliminatoria 5-5, antes de que Casper Ruud y Zverev vencieran 6-4, 7-6(7) a Alexander Bublik y Brandon Nakashima para cerrar el sábado con ventaja europea de 7-5.

“Venía pensando un poco en lo que pasó el año pasado, cuando perdimos todos los partidos del sábado”, reconoció Alcaraz después de su victoria. El español salvó el primer match point con un ace y resistió un remate de Fritz en el segundo antes de completar una victoria que terminó siendo decisiva para cambiar la dinámica del enfrentamiento.

Viernes dominante para Europa

Europa había comenzado a construir su ventaja desde el viernes. Casper Ruud venció a Francisco Cerúndolo, Rafael Jódar superó a Alexander Bublik y la pareja formada por Alcaraz y Mensik sumó otro punto en dobles, mientras Brandon Nakashima consiguió el único descuento de Team World en esa jornada al derrotar a Mensik.

La profundidad del equipo terminó marcando la diferencia durante los tres días de competencia. Europa recibió puntos de distintos integrantes y consiguió sobrevivir a un sábado en el que Team World estuvo muy cerca de tomar el control.

Para Yannick Noah, el campeonato representa su primer título como capitán de Team Europe después de la derrota sufrida ante el equipo de Agassi en San Francisco. “Nunca voy a olvidar este momento especial que compartí con ustedes”, dijo el francés durante la celebración: “A veces ganar se siente bien”.

Europa vuelve así a dominar el historial de la Laver Cup con seis campeonatos en nueve ediciones. Un año después de perder la corona en Estados Unidos, el equipo europeo recuperó el título y lo hizo precisamente en Londres, el escenario donde Team World había conseguido cuatro años la victoria más significativas de su historia.