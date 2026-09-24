Laver Cup 2026: Alcaraz, Zverev y las figuras que buscan conquistar Londres

Europa busca su sexto título en la historia de la Laver Cup ante un Resto del Mundo que llega con figuras como Fritz y De Miñaur

Europa y Resto del Mundo buscan el trofeo en Londres. Reuters

Con la gran ausencia de tenista italiano, Jannik Sinner, la Laver Cup 2026 comienza este viernes en la O2 Arena de Londres. Un torneo que enfrenta a los máximos exponentes del Equipo Europa que dirige Jannick Noah contra el Equipo Resto del Mundo que comanda otra leyenda como Andre Agassi.

El torneo contempla 12 partidos en tres días, repartidos entre singles y dobles. Los cuatro encuentros de la primera jornada valen un punto; los del segundo día, cuentan dos puntos; y los de la tercera, tres unidades.

El primer equipo que logre 13 puntos, de un total de 24 posibles, conquista el trofeo. En caso de que exista empate después de los 12 partidos, se juega un duelo de dobles para definir al campeón.

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Europa ha ganado cinco veces de ocho ediciones del torneo que nació en 2017 en honor a Rod Laver, impulsado por Roger Federer, quien en 2022 puso fin a su carrera en este evento.

“El equipo Resto del Mundo ha estado muy fuerte en los últimos años, definitivamente no hay que subestimarlo. Aunque sobre el papel el equipo de Europa parece el favorito, esa es solo mi opinión”, pronóstico Su Majestad.

“Simplemente me gusta ver a algunos jugadores que quizás nunca antes he visto jugar en vivo como Learner Tien. Tengo muchas ganas de verlo debutar en la Copa Laver. Además, siempre es un placer ver jugar a Alcaraz, y luego debo mencionar a Zverev, con sus dos Grand Slams este año y la final de Wimbledon. Ha tenido una racha increíble, y será genial verlos jugar en vivo de nuevo”, agregó el exjugador suizo, que ganó la Laver Cup en tres ocasiones.

Estos son los duelos del primer día. El noruego Casper Ruud ante el argentino Francisco Cerúndolo; el checo Jakub Mensik enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima; posteriormente, el español Rafael Jodar contra el kazajo Alexander Bublik, y cierran la jornada en dobles, el español Carlos Alcaraz y Jakub Mensik ante Alexander Bublik y el norteamericano Taylor Fritz.

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En los días posteriores entrarán en acción, Alexander Zverev y Flavio Cobolli por Europa, y Alex de Miñaur y Learner Tien por el Resto del Mundo.

Así se disputa la jornada 1:

Casper Ruud (NOR) vs Francisco Cerúndolo (ARG)

Jakub Mensik (CHEC) vs Brandon Nakashima (EEUU)

Rafael Jodar (ESP) vs Alexander Bublik (KAZ)

Carlos Alcaraz (ESP) y Jakub Mensik (CHEC) vs Alexander Bublik (KAZ) y Taylor Fritz (EEUU)

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