Carlos Alcaraz supera su primera gran prueba y avanza a cuartos del US Open sin rastro de la lesión

El campeón defensor venció a Tommy Paul por 6-4, 6-3 y 6-3, llegó a 18 victorias consecutivas en Grand Slam y sigue firme en busca del bicampeonato

El murciano está intratable en la Gran Manzana | Reuters

Carlos Alcaraz llegó a Nueva York después de más de cuatro meses sin competir por una lesión en la muñeca y, cuatro partidos después, no queda rastro de aquella pausa. El español superó su primer examen de verdadera exigencia en el US Open 2026 al imponerse 6-4, 6-3 y 6-4 a Tommy Paul para avanzar a los cuartos de final y mantenerse firme en la defensa de su corona.

El jugador aparecía como la primera gran prueba para medir hasta dónde había avanzado su recuperación. El estadounidense había derrotado dos veces al español en el pasado y salió dispuesto a incomodarlo desde el fondo de la pista, manteniendo el primer set sin oportunidades de break durante ocho juegos. Carlitos, lejos de precipitarse, esperó su momento y golpeó cuando más importaba: con 5-4 a favor, presionó al resto, consiguió sus primeras bolas de quiebre y cerró la manga por 6-4.

A partir de ahí apareció la mejor versión del murciano desde su regreso. Comenzó a encontrar profundidad con la derecha, aceleró los intercambios y castigó constantemente el segundo servicio de Paul. En el segundo parcial llegó a romper dos veces de manera consecutiva, aunque el estadounidense respondió inmediatamente en una de ellas; recuperó el control con otro quiebre y terminó llevándose el set por 6-3.

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También hubo señales especialmente positivas con el saque, uno de los golpes que más dudas había generado desde su regreso. Elevó la velocidad de su primer servicio, se mostró cómodo entrando a la red y dejó algunos de los mejores puntos de la tarde con sus reflejos y voleas, además de recuperar una derecha que no lo había dejado satisfecho en su partido anterior ante Wu Yibing.

Undeniable.



Carlos Alcaraz dispatches Paul 6-4, 6-3, 6-4 to reach the quarterfinals! pic.twitter.com/9BycpgCDQZ — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

El tercer set confirmó que el partido estaba completamente en sus manos. Alcaraz rompió para colocarse 2-1 y administró la ventaja, obligando a Paul a asumir cada vez más riesgos. Incluso cuando el estadounidense encontró dos oportunidades de break mientras el español sacaba para partido, respondió con autoridad y terminó sellando el 6-3 definitivo.

El triunfo lleva a Alcaraz a 18 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam. Su última derrota en un Major ocurrió ante Jannik Sinner en la final de Wimbledon 2025; después conquistó el US Open de ese mismo año y el Australian Open 2026, antes de perderse Roland Garros y Wimbledon por la lesión.

En total ha ganado 31 de sus últimos 32 partidos de Grand Slam. Ahora, el campeón defensor continúa su camino en Nueva York en busca del bicampeonato y de la que sería la octava corona de Major de su carrera.

¿Contra quién juega Carlos Alcaraz en los cuartos de final del US Open?

Alcaraz espera al ganador del duelo entre Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas, dos rivales ante los que mantiene un historial perfecto.

Contra Shelton registra tres victorias en tres enfrentamientos: Toronto 2023, Laver Cup 2024 y Roland Garros 2025. El estadounidense únicamente consiguió arrebatarle un set en esos tres cruces, durante los octavos de final de París del año pasado.

La superioridad ante Tsitsipas es todavía mayor. Ha ganado sus seis enfrentamientos, una historia que comenzó precisamente en el US Open 2021, cuando con apenas 18 años sorprendió al griego en un maratón de cinco sets que significó su irrupción definitiva en el gran escenario. Después volvió a derrotarlo en Miami, dos veces en Barcelona y en dos ediciones de Roland Garros. Desde aquella batalla de Nueva York, únicamente ha perdido un set.

Tsitsipas ha encontrado un renacimiento durante este US Open y Shelton cuenta con el respaldo del público estadounidense, por lo que cualquiera supondrá otro incremento en la exigencia.

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