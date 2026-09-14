Grito de Independencia 2026 en el Zócalo de la CDMX: horario y dónde verlo en vivo este 15 de septiembre

El país está listo para iniciar con las celebraciones del 216° aniversario del inicio de la Independencia con una serie de espectáculos en la Ciudad de México

México celebrará el aniversario de la Independencia | AFP

México celebrará el próximo 15 de septiembre el aniversario 216 del Grito de Independencia, una de las fechas más esperadas del año para millones de mexicanos. Más allá de conmemorar el inicio de la lucha por la libertad del país, la celebración se convierte en un motivo perfecto para reunirse con familiares y amigos, compartir una buena cena y disfrutar una noche que combina tradición, orgullo y ambiente festivo.

Las plazas y hogares de todo el país se llenarán de colores, música mexicana y los sabores que distinguen a la gastronomía nacional. En la mesa no pueden faltar platillos como pozole, tacos, tostadas, tamales y chiles en nogada, mientras que el mariachi y las canciones tradicionales ponen el toque especial a una noche que culmina con el tradicional ¡Viva México! El Grito de Independencia vuelve así a unir a los mexicanos en una fiesta que mantiene vivas las costumbres y el espíritu de una de las fechas más importantes del calendario nacional.

¿A qué hora empieza el Grito de Independencia 2026 en el Zócalo de la CDMX?

La ceremonia del Grito de Independencia 2026 está programada para iniciar a las 23:00 horas desde Palacio Nacional, aunque en algunas ocasiones puede presentar un retraso de algunos minutos. La tradición marca esta hora como el momento central de la celebración, mientras que las actividades en el Zócalo de la Ciudad de México comenzarán desde las 20:00 horas, con un programa previo para acompañar la espera hasta la ceremonia encabezada por la presidenta de México.

¿Qué dice generalmente la mandataria en el Grito de Independencia de México?

Aunque cada presidente de México imprime su propio estilo a la ceremonia del Grito de Independencia, existe un protocolo tradicional que suele mantenerse como parte de esta celebración. Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo hace sonar la campana de Dolores y ondea la bandera de México, mientras rinde homenaje a los héroes que dieron patria y libertad al país con una serie de arengas que tienen como punto de partida el tradicional “¡Mexicanos!” y continúan con los nombres de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende e Ignacio Aldama, además del grito de “¡Viva la Independencia Nacional!”.

¿Qué artistas se presentan en el Zócalo de la CDMX este 15 de septiembre de 2026?

Las celebraciones por el Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México tendrán como principal atractivo la presentación de Intocable, grupo que encabezará la parte musical de la noche del 15 de septiembre. Antes de su aparición, el programa contempla la participación de distintos artistas con propuestas ligadas al mariachi, la música norteña y el legado de José Alfredo Jiménez, en una jornada que buscará exaltar las raíces de la música mexicana. Aunque todavía no existe un itinerario oficial que defina el orden de las presentaciones, ya se conoce la lista de intérpretes que formarán parte de la celebración en el corazón de la capital.

Intocable

José Alfredo Jiménez Medel

Legado de Grandeza

Sergio Maya

Carmen María

Galia Siurob

Mariachi de la Guardia Nacional

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional

Grupo musical de la Secretaría de Marina

¿Quién transmite en vivo la noche mexicana desde el Zócalo de la CDMX este 15 de septiembre?

La noche del 15 de septiembre tendrá como uno de sus momentos centrales la ceremonia oficial del Grito de Independencia, que contará con distintas opciones para seguirla desde casa. En televisión abierta, Las Estrellas, de TelevisaUnivision, transmitirá en vivo el acto oficial después de la emisión del programa especial Fiesta Mexicana, cuya programación comenzará a las 22:30 horas por Canal 5. TV Azteca, por su parte, prepara la cobertura especial #ElGritoDeMéxico, disponible en Azteca UNO, Azteca 7, ADN40 y Canal a más+, una vez que termine su noticiero Hechos Noche.

La celebración también podrá seguirse por internet sin costo. Las cuentas oficiales del Gobierno de México y Cepropie ofrecerán la señal en vivo mediante YouTube y sus distintas redes sociales, con lo que habrá varias alternativas para acompañar desde casa uno de los actos más representativos de las fiestas patrias.

¿Cuándo fue y quiénes fueron los principales personajes de la Independencia de México?

Miguel Hidalgo y Costilla : El cura de Dolores, Guanajuato, pasó a la historia como el “Padre de la Patria” al encabezar el levantamiento que inició la Independencia. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y llamó al pueblo a levantarse contra el dominio español en el llamado “Grito de Dolores”. Junto a Allende, Aldama y los corregidores de Querétaro, puso en marcha la lucha insurgente. Fue capturado y fusilado en 1811, y su cabeza quedó expuesta en la Alhóndiga de Granaditas.

: El cura de Dolores, Guanajuato, pasó a la historia como el “Padre de la Patria” al encabezar el levantamiento que inició la Independencia. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y llamó al pueblo a levantarse contra el dominio español en el llamado “Grito de Dolores”. Junto a Allende, Aldama y los corregidores de Querétaro, puso en marcha la lucha insurgente. Fue capturado y fusilado en 1811, y su cabeza quedó expuesta en la Alhóndiga de Granaditas. Ignacio Allende : Militar criollo originario de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato, fue uno de los principales líderes de la primera etapa insurgente. Combatió junto a Hidalgo en episodios como la toma de la Alhóndiga de Granaditas y la batalla del Monte de las Cruces. Las diferencias entre ambos marcaron el rumbo del movimiento. Allende fue capturado en 1811, fusilado y decapitado.

: Militar criollo originario de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato, fue uno de los principales líderes de la primera etapa insurgente. Combatió junto a Hidalgo en episodios como la toma de la Alhóndiga de Granaditas y la batalla del Monte de las Cruces. Las diferencias entre ambos marcaron el rumbo del movimiento. Allende fue capturado en 1811, fusilado y decapitado. José María Morelos y Pavón : Sacerdote nacido en Valladolid, hoy Morelia, Morelos tomó el liderazgo de la insurgencia tras la muerte de Hidalgo. Destacó tanto por sus victorias militares como por sus ideas políticas. Conquistó Oaxaca en 1812 y presentó ante el Congreso de Chilpancingo una declaración de independencia en 1813. Fue capturado y ejecutado en 1815, pero sus ideas quedaron reflejadas en la Constitución de Apatzingán.

: Sacerdote nacido en Valladolid, hoy Morelia, Morelos tomó el liderazgo de la insurgencia tras la muerte de Hidalgo. Destacó tanto por sus victorias militares como por sus ideas políticas. Conquistó Oaxaca en 1812 y presentó ante el Congreso de Chilpancingo una declaración de independencia en 1813. Fue capturado y ejecutado en 1815, pero sus ideas quedaron reflejadas en la Constitución de Apatzingán. Vicente Guerrero: Se unió a la lucha insurgente en 1810 bajo las órdenes de Morelos y mantuvo viva la resistencia tras la muerte del caudillo. En 1821 llegó a un acuerdo con Agustín de Iturbide mediante el Abrazo de Acatempan y ambos unieron fuerzas con el Plan de Iguala. El Ejército Trigarante entró a la Ciudad de México en septiembre de ese año y consumó la Independencia. Guerrero fue presidente de México, pero su gobierno terminó tras un golpe. En 1831 fue capturado y fusilado.

Se unió a la lucha insurgente en 1810 bajo las órdenes de Morelos y mantuvo viva la resistencia tras la muerte del caudillo. En 1821 llegó a un acuerdo con Agustín de Iturbide mediante el Abrazo de Acatempan y ambos unieron fuerzas con el Plan de Iguala. El Ejército Trigarante entró a la Ciudad de México en septiembre de ese año y consumó la Independencia. Guerrero fue presidente de México, pero su gobierno terminó tras un golpe. En 1831 fue capturado y fusilado. Agustín de Iturbide : Al inicio de la guerra combatió a los insurgentes como militar del Ejército realista. Sin embargo, en 1821 cambió de rumbo y pactó con Vicente Guerrero. Juntos impulsaron el Plan de Iguala y formaron el Ejército Trigarante, cuya entrada a la Ciudad de México marcó la consumación de la Independencia. Tras el triunfo, Iturbide se convirtió en emperador de México como Agustín I, entre 1822 y 1823.

: Al inicio de la guerra combatió a los insurgentes como militar del Ejército realista. Sin embargo, en 1821 cambió de rumbo y pactó con Vicente Guerrero. Juntos impulsaron el Plan de Iguala y formaron el Ejército Trigarante, cuya entrada a la Ciudad de México marcó la consumación de la Independencia. Tras el triunfo, Iturbide se convirtió en emperador de México como Agustín I, entre 1822 y 1823. Josefa Ortiz de Domínguez: “La Corregidora” fue una figura clave de la conspiración de Querétaro. Participó en las reuniones secretas que preparaban el levantamiento y, cuando la conspiración fue descubierta, consiguió enviar un aviso a Hidalgo y los demás líderes. Su advertencia aceleró los acontecimientos y ayudó a que el movimiento comenzara en septiembre de 1810.

Te puede interesar: