“¡Viva México”! Colores patrios iluminan los principales monumentos del Mundo

Las Fiestas Patrias mexicanas cruzan fronteras con monumentos iluminados en verde, blanco y rojo y homenajes culturales desde distintos países

Ha Ash se presenta en el Empire State de Nueva York | Getty Images via AFP

Las celebraciones por la Independencia de México no se limitan al territorio nacional. Cada septiembre, distintas ciudades alrededor del planeta se suman a las Fiestas Patrias mediante actos diplomáticos, iluminación de edificios y actividades culturales que utilizan el verde, blanco y rojo como elementos centrales.

Este 2026, las conmemoraciones volvieron a tener presencia internacional con homenajes en ciudades como Nueva York y Teherán, mientras que Japón eligió la música para enviar un mensaje a México. Además, varios monumentos de Europa, Asia y América cuentan con antecedentes de haberse vestido con los colores nacionales durante estas fechas.

¿Qué se celebra hoy 15 y 16 de septiembre en México?

Las noches del 15 de septiembre reúnen una de las tradiciones cívicas más reconocidas del país: la ceremonia del Grito de Independencia. En Palacio Nacional, así como en gobiernos estatales, municipios y representaciones diplomáticas mexicanas en el extranjero, se recuerda el llamado que dio inicio al movimiento insurgente.

La fecha histórica corresponde al 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla convocó a la población en Dolores, Guanajuato, en un episodio que marcó el comienzo de la lucha por la independencia del territorio novohispano.

Por ello, aunque las celebraciones comienzan desde la noche anterior, el 16 de septiembre es oficialmente el aniversario del inicio de la Independencia de México. En 2026 se cumplen 216 años de aquel acontecimiento.

Las ceremonias actuales combinan actos oficiales con celebraciones populares. Banderas, música, espectáculos y reuniones familiares forman parte de una fecha que también tiene presencia en comunidades mexicanas que viven fuera del país.

¿Qué monumentos en el Mundo se iluminan con los colores de México?

Uno de los homenajes que volvió a llamar la atención en 2026 ocurrió en Nueva York, donde el Empire State Building programó una iluminación en verde, blanco y rojo para sumarse a la conmemoración mexicana. El edificio neoyorquino ha participado en esta tradición en distintas ocasiones durante los últimos años.

También en 2026, la Torre Azadi de Teherán, Irán, proyectó los colores de México y elementos relacionados con la bandera nacional como parte de un acto de reconocimiento por las Fiestas Patrias.

La lista de inmuebles que han realizado gestos similares en años anteriores se extiende por diferentes continentes. En Europa, la Torre Eiffel de París ha mostrado iluminación tricolor en distintas ediciones, mientras que la Torre de Belgrado, en Serbia, también se ha sumado a las celebraciones mexicanas.

Bélgica ha tenido su propia manera de participar. Durante la conmemoración de los 200 años de la consumación de la Independencia, el Manneken Pis de Bruselas fue vestido con un atuendo inspirado en la cultura wixárika como parte de un homenaje a México.

En América del Norte, además del Empire State Building, las Cataratas del Niágara han proyectado los colores mexicanos durante septiembre. Los consulados y representaciones diplomáticas suelen participar en la coordinación de estas actividades para involucrar a las comunidades mexicanas residentes en Canadá y Estados Unidos.

Asia y Medio Oriente también cuentan con antecedentes. El Burj Khalifa de Dubái, el Qutub Minar de Nueva Delhi, la Torre Gama de Yakarta y la Torre KL de Kuala Lumpur han utilizado iluminación verde, blanca y roja en distintos aniversarios de la Independencia.

América Latina tampoco ha quedado fuera de estos homenajes. El Obelisco de Buenos Aires y el Palacio de López, sede del Poder Ejecutivo de Paraguay, han mostrado los colores nacionales mexicanos en ediciones anteriores.

No todos estos monumentos han confirmado actividades para 2026, por lo que algunos forman parte del registro de celebraciones de años pasados. Sin embargo, su participación refleja cómo las Fiestas Patrias han encontrado una expresión visual fuera de México.

¿Cómo suena el “Cielito Lindo” en Japonés? Embajada rinde tributo a México

Japón eligió una de las canciones más relacionadas con México para enviar su felicitación por las celebraciones de septiembre. La representación diplomática japonesa difundió un video en el que “Cielito Lindo” fue interpretado en japonés y español.

En la grabación participó el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, acompañado por integrantes de la representación diplomática. El mensaje comenzó con una felicitación dirigida al pueblo mexicano antes de dar paso a la interpretación musical.

Durante el video se utilizaron elementos vinculados con las Fiestas Patrias, entre ellos banderas mexicanas y sombreros, mientras la canción fue alternando versos en ambos idiomas.

La elección de “Cielito Lindo” permitió convertir una canción vinculada con celebraciones deportivas, culturales y populares de México en un puente entre ambas naciones durante el aniversario de la Independencia.

De esta manera, las conmemoraciones de septiembre volvieron a cruzar fronteras. Desde edificios iluminados hasta canciones interpretadas en otros idiomas, los homenajes internacionales ofrecen distintas formas de acompañar el tradicional “¡Viva México!” que se escucha cada 15 y 16 de septiembre.

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