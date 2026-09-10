¿El 16 de septiembre es día de descanso obligatorio y si trabajo me pagan doble? Todo lo que debes saber

Las Fiestas Patrias generan dudas sobre salarios, clases y actividades laborales durante el día feriado en México

Grito de Independencia. | Foto X: @GobCDMX

Las celebraciones por la Independencia de México están por llegar y, además de los festejos del 15 y 16 de septiembre, una de las principales dudas entre trabajadores es si estas fechas representan días de descanso obligatorio y qué ocurre en caso de tener que laborar.

Aunque el Grito de Independencia se realiza la noche del 15 de septiembre, la fecha reconocida oficialmente como día feriado en México es el 16 de septiembre. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, quienes trabajen durante esta jornada tienen derecho a recibir un pago adicional por prestar sus servicios en un día considerado de descanso obligatorio.

¿Qué se celebra el 16 de septiembre en México y por qué es un día de descanso obligatorio?

El 16 de septiembre se conmemora el inicio de la Independencia de México, movimiento que comenzó en 1810 con el llamado Grito de Dolores encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla. Esta fecha es una de las celebraciones históricas más importantes del país y forma parte de los días oficiales de descanso establecidos por la legislación mexicana.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 16 de septiembre está contemplado como un día de descanso obligatorio para los trabajadores. Esto significa que, en condiciones normales, los empleados no tienen la obligación de acudir a sus centros laborales durante esta fecha.

Sin embargo, existen actividades y empresas que requieren operación durante los días feriados. En esos casos, trabajadores y patrones deben establecer acuerdos para determinar quiénes prestarán sus servicios y respetar las condiciones de pago establecidas por la ley.

Cabe recordar que el 15 de septiembre, aunque es la fecha en la que se realiza la ceremonia del Grito de Independencia, no está considerado como descanso obligatorio dentro de la Ley Federal del Trabajo.

¿Si trabajo el 16 de septiembre me debe pagar la empresa doble o triple?

Las personas que trabajen el 16 de septiembre tienen derecho a recibir un pago especial establecido en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. La norma indica que, además del salario correspondiente al día de descanso obligatorio, el trabajador deberá recibir un salario doble por el servicio prestado.

En términos prácticos, esto significa que quien labore durante el feriado recibe un pago equivalente a tres salarios diarios, razón por la que comúnmente se le conoce como “pago triple”.

Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos diarios, al trabajar el 16 de septiembre deberá recibir:

500 pesos correspondientes al día feriado.

Mil pesos adicionales por haber trabajado durante el descanso obligatorio.

En total, el trabajador recibiría mil 500 pesos por esa jornada.

En caso de que el día de descanso obligatorio coincida con domingo, también deberá cubrirse la prima dominical correspondiente, que equivale al 25 por ciento adicional del salario ordinario. Sin embargo, en 2026 el 16 de septiembre cae en miércoles, por lo que esta condición no aplica para las Fiestas Patrias de este año.

¿Si el 16 de septiembre es miércoles se recorre a lunes para hacer puente?

El 16 de septiembre de 2026 caerá en miércoles y no será recorrido a otro día de la semana. Aunque algunos días festivos en México pueden generar fines de semana largos debido a modificaciones establecidas en la legislación, la fecha de la Independencia de México mantiene su celebración el 16 de septiembre.

Por lo tanto, los trabajadores que tengan descanso obligatorio tendrán libre únicamente ese miércoles, mientras que quienes deban laborar deberán recibir el pago correspondiente establecido por la Ley Federal del Trabajo. La fecha del feriado no cambia por caer entre semana, por lo que no se convierte automáticamente en un puente vacacional.

¿Hay clases y abren los bancos en México el 16 de septiembre?

Debido a que el 16 de septiembre es un día oficial de descanso, las escuelas de educación básica, media superior y superior generalmente suspenden actividades durante esta fecha.

En el caso de los bancos, las instituciones financieras tampoco suelen abrir sus sucursales durante los días considerados feriados oficiales por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los usuarios pueden realizar operaciones mediante aplicaciones móviles, cajeros automáticos y plataformas digitales.

Después del 16 de septiembre, todavía quedan otros días de descanso obligatorio en el calendario laboral de 2026:

16 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

por la conmemoración de la Revolución Mexicana. 25 de diciembre, por Navidad.

Si un trabajador presta servicios durante cualquiera de estas fechas, también tendrá derecho al pago adicional establecido en la Ley Federal del Trabajo.

En caso de que una empresa no cumpla con el pago correspondiente por trabajar un día de descanso obligatorio, los trabajadores pueden solicitar asesoría gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), organismo encargado de orientar sobre derechos laborales.

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