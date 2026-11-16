¡Otro papel icónico en su carrera! Robert Pattinson es el nuevo James Bond

Amazon MGM Studios confirmó al actor como sucesor de Daniel Craig en una nueva etapa del Agente 007 dirigida por Denis Villeneuve

Robert Pattinson: de Harry Potter a 007. | @007

Robert Pattinson cambia la oscuridad de Ciudad Gótica (Gotham) por los trajes a la medida, los Aston Martin y la licencia para matar. Después de años de rumores, apuestas y especulaciones sobre quién sería el próximo agente 007, Amazon MGM Studios confirmó este lunes 16 de noviembre de 2026 que el protagonista de The Batman será el nuevo James Bond, uno de los personajes más reconocidos de la historia del cine. El actor británico asumirá el papel que Daniel Craig dejó vacante tras su despedida en Sin tiempo para morir (2021).

Del joven mago Cedric Diggory en Harry Potter, pasando por el vampiro Edward Cullen en Crepúsculo hasta llegar al Caballero de la Noche en The Batman, Pattinson está listo para conquistar otra franquicia cinematográfica. A sus 40 años, el intérprete sumará a su trayectoria al espía creado por Ian Fleming, después de imponerse en un proceso de selección que incluyó a nombres como Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult. Su elección pone fin a una de las grandes incógnitas de Hollywood y abre una nueva etapa para la saga de espionaje.

La noticia también confirma una combinación que promete despertar el interés de los fanáticos del cine: Robert Pattinson y Denis Villeneuve. El director de Dune y Blade Runner 2049 estará detrás de las cámaras en la próxima película de James Bond, la número 26 de la franquicia oficial. Será, además, la primera entrega desarrollada después de que Amazon MGM Studios asumiera el control creativo de la saga en 2025, una transición que busca marcar el comienzo de una nueva era para el agente secreto británico.

Robert Pattinson será el séptimo James Bond de la historia

Pattinson se convertirá en el séptimo actor en interpretar oficialmente a James Bond en el cine, un personaje que ha pasado por distintas generaciones y estilos desde su debut en la pantalla grande con El satánico Dr. No en 1962. El británico se incorpora a una lista que incluye a Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk — James Bond (@007) November 16, 2026

La decisión llega cinco años después del estreno de Sin tiempo para morir, película que cerró la etapa de Craig tras cinco entregas. Ahora, Pattinson tendrá el desafío de construir su propia versión del agente 007, con una interpretación que podría aprovechar la intensidad, el humor y la versatilidad que ha mostrado en sus trabajos anteriores.

¿Qué dijo Robert Pattinson sobre convertirse en el nuevo agente 007?

El actor británico celebró su incorporación a la franquicia mediante un comunicado difundido tras el anuncio oficial. Pattinson calificó su elección como uno de los mayores reconocimientos de su carrera y agradeció la confianza depositada en él por el equipo creativo de Amazon MGM Studios.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que se me confíe 007 es el honor de mi vida”, declaró el actor, quien también reconoció que asumir el personaje representa un sueño cumplido.

Por su parte, Denis Villeneuve aseguró que Pattinson aportará una identidad diferente al personaje, sin perder los elementos que han convertido a James Bond en un referente del cine de acción y espionaje. El cineasta destacó la capacidad del intérprete para reinventarse y afrontar personajes que requieren distintas facetas emocionales.

De Crepúsculo y Batman a James Bond: la transformación de Robert Pattinson en Hollywood

La carrera de Robert Pattinson parece una colección de universos cinematográficos. Su primera aparición en una franquicia de alcance mundial llegó con Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), donde interpretó a Cedric Diggory. Tres años después, su papel como Edward Cullen en Crepúsculo lo convirtió en una estrella internacional y en uno de los rostros más reconocibles de la cultura pop.

Sin embargo, Pattinson decidió alejarse de las grandes producciones juveniles para explorar personajes más complejos en películas como Good Time, High Life y The Lighthouse. Posteriormente, participó en Tenet, de Christopher Nolan, antes de convertirse en Bruce Wayne en The Batman (2022), bajo la dirección de Matt Reeves.

Su trayectoria también incluye proyectos como Mickey 17, The Drama, La Odisea y Dune: Part Three. El anuncio de James Bond refuerza su posición dentro de Hollywood y lo coloca al frente de dos personajes emblemáticos: Batman y el agente 007, una combinación poco habitual para un actor que continúa involucrado en la saga del superhéroe de DC.

¿Cuándo se estrena la primera película de James Bond con Robert Pattinson?

La nueva película de James Bond todavía no tiene fecha oficial de estreno ni título confirmado. Lo que ya se conoce es que Denis Villeneuve será el director, mientras que Steven Knight, creador de Peaky Blinders, estará a cargo del guion.

La producción contará con Amy Pascal y David Heyman como productores, además de Tanya Lapointe como productora ejecutiva. Este equipo será responsable de desarrollar la primera aventura de la nueva etapa del agente secreto bajo el control creativo de Amazon MGM Studios.

Por ahora, tampoco se han revelado detalles de la historia, el villano principal o el reparto que acompañará a Pattinson. La gran incógnita será cómo se reinventará James Bond para una nueva generación, después de que la versión de Daniel Craig apostara por un espía más vulnerable, físico y emocional.

Lo único seguro es que Robert Pattinson ya tiene ‘licencia para matar’ en la pantalla grande. El actor que conquistó a los seguidores de Crepúsculo y después se puso la máscara de Batman está listo para cambiar la Baticueva por el MI6. Esta vez, su nombre será Bond. James Bond.