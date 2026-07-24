Difunden foto policial del ex NBA Ty Lawson luego de robar en una tienda de Colorado

Según la declaración jurada de arresto, Ty Lawson robó una botella de vodka y fue acusado por un empleado de la tienda

Ty Lawson jugó en China con los Shandong Golden Stars. Foto: Zhu Zheng / AFP

Ty Lawson, de 38 años, aseguró en su cuenta de X que vivió la situación “más salvaje y racista de su vida”. Sin embargo, las palabras del exjugador de la NBA no están correspondidas por un informe policial en el que se le acusa principalmente de robar en una tienda de Castle Rock, Colorado.

La foto policial de Lawson fue tomada por la Oficina del Comisario del Condado de Douglas y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Medios como NY Post compartieron la imagen, que muestra al deportista con rostro de desconcierto y lo que parece ser un uniforme de cárcel.

¿Por qué Ty Lawson acabó arrestado?

De acuerdo con el medio, el exbase de los Nuggets de Denver fue detenido por oficiales de la Policía de Castle Rock, la noche del pasado 16 de julio. La razón: el empleado de una tienda lo acusó de supuestamente robar una botella de vodka en estado de embriaguez.

Pero eso no fue todo. La declaración jurada de arresto señala que Ty Lawson habría llevado la botella de 34 dólares a un restaurante cercano cuando fue abordado por los agentes. También apuntan que su cuerpo olía “a una sustancia alcohólica desconocida”.

El informe también contempla que el exjugador llamó “zorra blanca” a la agente que lo arrestó y que repetidamente pateó las paredes de su celda mientras gritaba. Asimismo, las autoridades aclaran que luego se disculpó.

Ty Lawson deberá comparecer ante un tribunal

Según reseña FOX News, Ty Lawson ahora enfrenta un cargo de hurto de menos de 300 dólares. Además, se fijó una audiencia preliminar para el 13 de agosto, por lo que deberá comparecer ante un tribunal.

Tras la situación, el deportista hizo uso de las redes sociales para denunciar que fue víctima de racismo. “Ser negro en Estados Unidos es duro”, dijo en un primer mensaje publicado en X. También aseguró que fue “engañado por una mujer blanca”.

Seguidamente, escribió: “Es la mie-da más salvaje y racista por la que he pasado”. Sus comentarios causaron opiniones divididas: mientras algunos le defendían por su color de piel, otros le pidieron abandonar “el complejo de víctima” y recordar que EE.UU. fue sede de su exitosa carrera en la NBA.

Being black in America is tough…. Being lied by a pasty face white woman wild… stay outta castle rock Colorado!!!! — Ty Lawson (@TyLawson3) July 23, 2026

Entre 2009 y 2015, Ty Lawson fue figura clave de los Nuggets, equipo que actualmente cuenta con figuras como el serbio Nikola Jokić, uno de los mejores pagados de la NBA.

También vistió la camiseta de Rockets, Pacers, Kings y Wizards, este último en 2018. En sus inicios fue campeón con Carolina del Norte en el campeonato de la NCAA.

En 2017, Lawson firmó un contrato de un año por 2.4 millones con los Shandong Golden Stars, en el baloncesto de China. Posteriormente jugó en Europa, e incluso en África, hasta que quedó inactivo y estableció su retiro en 2021.

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