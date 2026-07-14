Haaland inspira a cientos de padres en Perú durante el Mundial 2026: más de 500 bebés llevan su nombre

El histórico avance de Noruega en la Copa del Mundo provocó una curiosa tendencia en los registros civiles peruanos

Haaland se ganó el corazón de los peruanos / Chandan Khanna / AFP

El fenómeno de Erling Haaland en Perú ya no solo se refleja en la pasión por el fútbol. El delantero noruego se convirtió en una inesperada inspiración para cientos de familias, luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de aquel país (Reniec) revelara que más de 500 recién nacidos fueron inscritos con su nombre o apellido durante las últimas semanas del Mundial 2026.

De acuerdo con las cifras oficiales, 468 bebés fueron registrados con el nombre Haaland, mientras que 91 recibieron el nombre completo Erling Haaland. El incremento comenzó tras el arranque de la Copa del Mundo y se aceleró a medida que Noruega avanzaba en el torneo, consolidando la popularidad del atacante del Manchester City.

¿Por qué Erling Haaland se volvió tan popular en Perú?

Según Iván Torres, portavoz del Reniec, explicó a RPP Noticias que la mayoría de los registros se realizaron después del inicio del Mundial 2026. El interés por Erling Haaland en Perú creció especialmente cuando la selección noruega alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Con 25 años, el delantero, conocido como ‘El Androide’, ha sido una de las grandes figuras del campeonato y así lo reconoce Google. Su actuación más recordada hasta ahora fue el doblete frente a Brasil, un resultado que permitió a Noruega sellar una clasificación histórica y aumentó todavía más la admiración que despierta entre los aficionados.

Haaland se une a Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo

El caso de Erling Haaland en Perú no es un hecho aislado. El Reniec recordó que miles de personas en el país también llevan nombres inspirados en otras estrellas del fútbol mundial.

Actualmente existen 3,402 personas llamadas Messi, de las cuales 292 fueron inscritas como Lionel Messi. Además, el registro contabiliza 1,185 personas con el nombre Cristiano Ronaldo, 1,241 llamadas Yamal, 238 registradas como Mbappé y 33,809 personas llamadas Neymar.

El organismo explicó que la legislación peruana permite a los padres elegir este tipo de nombres, siempre que no sean ofensivos ni vulneren la dignidad de la persona. Por ello, el impacto de figuras como Erling Haaland en Perú sigue trascendiendo el terreno de juego y ahora también forma parte de la identidad de cientos de recién nacidos.

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