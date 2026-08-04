La FMF revela el impacto del Mundial 2026: récords dentro y fuera de la cancha

La Federación Mexicana de Fútbol reportó resultados históricos en asistencia, audiencia y desempeño deportivo tras la participación de México como sede y selección en la Copa Mundial

¡México hizo historia! Los números que dejó el Mundial 2026. Reuters

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) presentó el balance de resultados de la participación de México como sede y selección durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando cifras históricas en asistencia, audiencia, impacto digital y conexión con los aficionados. El organismo aseguró que el torneo representó el mejor desempeño deportivo del Tricolor desde 1986 y una oportunidad para fortalecer la relación entre el equipo nacional y la afición.

De acuerdo con el comunicado de la FMF, México registró 789 mil 766 asistentes en los 13 partidos disputados en territorio nacional, con una ocupación del 100 por ciento en las tres sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además, los FIFA Fan Festival realizados en el país reunieron a más de 6.7 millones de personas.

La Federación destacó que la respuesta del público convirtió a México en uno de los protagonistas del Mundial 2026 dentro y fuera de la cancha, al ser una de las tres naciones anfitrionas de la competencia.

México rompe récords de audiencia y presencia digital durante el Mundial

En el apartado de audiencia, la FMF informó que los cinco partidos de la selección mexicana durante la Copa del Mundo alcanzaron un total de 251.9 millones de personas en México y Estados Unidos, cifra que representa un crecimiento del 227 por ciento respecto al Mundial de Qatar 2022.

El encuentro ante Inglaterra fue el partido más visto del Tricolor durante el torneo, con un alcance de 97.55 millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá. Además, ese mismo duelo se convirtió en la segunda transmisión en español más vista en Estados Unidos, únicamente por detrás de la final entre España y Argentina.

En redes sociales, la selección mexicana también registró números destacados. La FMF señaló que el equipo nacional fue la selección con mayor interacción digital del Mundial 2026, con 186.7 millones de interacciones, por encima de selecciones como Argentina, Francia, Portugal e Inglaterra. Además, sumó 10 millones de nuevos seguidores en sus plataformas durante dos meses.

México mejora su rendimiento deportivo y recupera conexión con la afición

En el aspecto deportivo, la FMF resaltó que la selección mexicana cerró la fase de grupos con nueve puntos, seis goles a favor y cero en contra. Disputó cinco partidos, consiguió cuatro victorias y alcanzó su primera victoria en una fase de eliminación directa mundialista en 40 años al derrotar a Ecuador en los dieciseisavos de final.

El organismo señaló que México terminó en el noveno lugar de la clasificación general del Mundial 2026, avanzó 13 posiciones respecto a Qatar 2022 y fue la selección mejor ubicada de Concacaf, además del anfitrión con mejor desempeño deportivo por encima de Estados Unidos y Canadá.

La Federación también destacó la conexión renovada entre la afición y el equipo nacional. Según el comunicado, una encuesta de Mitofsky mostró que la satisfacción de los aficionados con la Selección pasó de 25.8 por ciento antes del torneo a 84.1 por ciento después del Mundial.

Además, la FMF informó que la camiseta verde de México se convirtió en el jersey más vendido dentro del portafolio de la marca para selecciones nacionales durante el Mundial 2026.

En el plano individual, la Federación resaltó la aparición de futbolistas mexicanos en los rankings internacionales. Julián Quiñones fue incluido en los Power Rankings del Mundial 2026 publicados por FIFA y apareció en la octava posición entre los mejores jugadores de campo del torneo.

Finalmente, la FMF agradeció el respaldo de FIFA y destacó el trabajo conjunto para la organización del torneo, al considerar que México vivió una Copa del Mundo que proyectó al futbol nacional ante el mundo.

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