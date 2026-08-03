Eclipse solar total 2026: en qué ciudades de EE.UU. se verá, hora y guía completa para observarlo

En EE.UU. la visibilidad del eclipse solar estará concentrada en los estados del noreste, medio oeste y el extremo norte de Alaska

Desde EE.UU. el Sol lucirá con un gran “mordisco”. Foto: Adam J. Dewey / AFP

Estados Unidos será testigo de un impresionante eclipse solar total, fenómeno astronómico que millones de personas esperan y su curso está pautado para el miércoles 12 de agosto de 2026.

Según detalla el sitio web oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la franja de totalidad del eclipse cruzará principalmente regiones de Groenlandia, Islandia y España. Sin embargo, en el territorio estadounidense se podrá apreciar de forma parcial, es decir, que el Sol lucirá como si le hubiesen dado un gran “mordisco”.

La NASA anunció que también transmitirá el eclipse desde su portal en vivo, a partir de la 1:15 pm ET.

¿En qué ciudades de EE.UU. podrá verse el eclipse solar?

De acuerdo con la guía de National Eclipse, sitio web que provee información, mapas, horarios y guías de seguridad sobre los eclipses solares que ocurren en ese país y en el mundo, indica que en EE.UU. la visibilidad estará concentrada en los estados del noreste, medio oeste y el extremo norte de Alaska.

Estas son las principales ciudades donde se podrá observar el fenómeno, junto con su hora local estimada de máximo ocultamiento:

Anchorage, Alaska: 8:21 am AKDT

Bangor, Maine: 1:53 pm ET

Portland, Maine: 1:53 pm ET

Boston, Massachusetts: 1:55 pm ET

Nueva York, Nueva York: 1:54 pm ET

Filadelfia, Pensilvania: 1:53 pm ET

Washington, DC: 1:53 pm ET

¿Cómo observar el eclipse solar de forma segura?

Al tratarse de un eclipse solar que en Estados Unidos no será total, sino parcial, el cielo no se oscurecerá por completo. Esto significa que la protección visual es menos segura y mirarlo directamente puede afectar la salud.

La Sociedad Americana de Astronomía entrega varias recomendaciones para disfrutar del evento sin riesgos. Estas son las más importantes:

Usa lentes de eclipse certificados: no utilices lentes de sol comunes, radiografías, ni filtros caseros. Debes adquirir gafas que cumplan estrictamente con la normativa internacional ISO 12312-2.

no utilices lentes de sol comunes, radiografías, ni filtros caseros. Debes adquirir gafas que cumplan estrictamente con la normativa internacional ISO 12312-2. Protección para dispositivos electrónicos: si quieres tomar fotos con tu teléfono o mirar a través de un telescopio o binoculares, debes colocar un filtro solar especializado frente a la cámara. Mirar por estos aparatos sin filtro podría afectar tu visión de forma inmediata.

si quieres tomar fotos con tu teléfono o mirar a través de un telescopio o binoculares, debes colocar un filtro solar especializado frente a la cámara. Mirar por estos aparatos sin filtro podría afectar tu visión de forma inmediata. Métodos de proyección indirecta: Si no cuentas con lentes especiales, la manera más segura es construir un proyector de caja estenopeica, donde se hace un agujero con un afilero. Y otra opción es usar un colador de cocina, que al dejar pasar la luz del sol hacia el suelo, verás decenas de pequeñas sombras en forma de media luna.

Aunque los residentes de EE.UU. no experimentarán la oscuridad total en esta ocasión, el eclipse solar más largo del siglo ofrecrá una oportunidad perfecta para reunir a las comunidades locales, familias y despertar la curiosidad científica de los eventos astronómicos.

Te puede interesar: