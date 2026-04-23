Rayos UV: recomendaciones y cuidados para protegerte del sol este verano

Especialistas en salud advierten que, aunque el sol es necesario para funciones como la producción de vitamina D, la exposición prolongada y sin protección puede derivar en problemas graves

La exposición prolongada al sol puede ser dañina | Reuters

La llegada del verano siempre es el pretexto perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, sin embargo los días largos característicos de esta época del año, traen consigo altas temperaturas y mayores riesgos al exponerse al sol. También representa un aumento en la radiación ultravioleta (UV), un factor que puede afectar la salud si no se toman las medidas adecuadas.

Especialistas en salud advierten que, aunque el sol es necesario para funciones como la producción de vitamina D, la exposición prolongada y sin protección puede derivar en problemas graves. Por ello, conocer los riesgos y aplicar medidas preventivas resulta clave para disfrutar esta temporada sin poner en riesgo el bienestar.

Rayos UV: ¿Cuáles pueden ser las afectaciones si nos exponemos a intensa radiación solar sin protección?

La radiación ultravioleta puede tener efectos inmediatos y a largo plazo en el organismo. Entre los daños más comunes se encuentran las quemaduras solares, que aparecen tras una exposición intensa sin protección adecuada, generando enrojecimiento, dolor e inflamación en la piel.

A nivel celular, los rayos UV pueden provocar daños en el ADN, lo que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Además, la exposición excesiva puede desencadenar reacciones fototóxicas y fotoalérgicas, así como inmunodepresión, un factor que puede facilitar la reactivación de virus como el herpes labial.

Los ojos tampoco están exentos de riesgo. La radiación intensa puede ocasionar daños agudos como la fotoqueratitis y la fotoconjuntivitis, que afectan la córnea y la conjuntiva. A largo plazo, puede favorecer la aparición de cataratas, una condición que deteriora progresivamente la visión.

Cuidados y recomendaciones para protegerte del sol en verano

Recostarse sobre la arena cálida junto al mar puede resultar muy relajante, al igual que una tarde de la alberca bajo el cielo azul. Pero hacerlo sin precaución puede perjudicar la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, aunque se necesitan pequeñas cantidades de radiación UV para producir vitamina D, la sobreexposición tiene consecuencias negativas.

Una de las principales recomendaciones es buscar la sombra siempre que sea posible. Ubicarse bajo una sombrilla, un árbol o cualquier refugio ayuda a reducir la exposición directa, aunque esto no elimina completamente el riesgo, por lo que se deben combinar otras medidas de protección.

El uso de ropa adecuada es otro factor clave. Prendas de manga larga, telas tupidas y colores oscuros ofrecen mayor protección contra los rayos UV. También se debe considerar que la ropa mojada reduce su capacidad de protección, por lo que es importante mantenerla seca.

El uso de un sombrero juega un papel importante, especialmente si es de ala ancha, ya que protege zonas sensibles como la cara, las orejas y la nuca. En caso de usar gorra, se recomienda complementar con protector solar o cubrir las áreas expuestas.

Los lentes de sol también son fundamentales para proteger la vista. Aquellos que bloquean entre el 99% y el 100% de los rayos UVA y UVB ayudan a prevenir daños oculares y protegen la piel alrededor de los ojos. Los modelos envolventes ofrecen una cobertura más completa.

Finalmente, el protector solar debe aplicarse en todas las áreas expuestas de la piel. Es importante elegir uno de amplio espectro y reaplicarlo cada dos horas, especialmente después de nadar o sudar. Sin embargo, la OMS advierte que este producto no debe utilizarse para prolongar la exposición al sol, sino como una medida complementaria.

Además, se recomienda limitar la exposición durante las horas de mayor radiación, especialmente al mediodía, y evitar el uso de camas de bronceado, ya que incrementan el riesgo de cáncer de piel. La prevención es la mejor herramienta para disfrutar del verano sin comprometer la salud.

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