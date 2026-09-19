Día de Batman 2026 en México: ¿Cómo ver las películas del super héroe en orden cronológico?  

Varios icónicos actores como Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale y últimamente Robert Pattinson le han dado vida al ‘Detective Enmascarado’ en el celuloide

El ‘Caballero de la Noche’ está de fiesta este fin de semana | Película 1989

Batman vuelve a ocupar un espacio en la agenda de la cultura popular este sábado 19 de septiembre con el Batman Day 2026, una celebración que reúne actividades alrededor de los cómics, películas, series y videojuegos del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger. DC confirmó que este año la conmemoración tendrá alcance mundial y contará con lanzamientos y eventos en distintos países.

Para quienes prefieran celebrar desde casa, una alternativa es realizar un recorrido por las películas del ‘Caballero Enmascarado’. Sin embargo, existe una particularidad: no hay un único orden cronológico que conecte todas sus producciones cinematográficas, pues el personaje ha sido reiniciado en distintas ocasiones y las versiones de Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan, Zack Snyder y Matt Reeves pertenecen a continuidades diferentes.

Por esa razón, una manera de organizar un maratón es seguir las películas por fecha de estreno, lo que permite observar las diferentes etapas que ‘Batsy’ ha atravesado en el cine, desde la versión protagonizada por Adam West hasta la interpretación de Robert Pattinson.

¿Qué es el Día de Batman, cuándo se festeja y por qué?

El Batman Day es una celebración promovida por DC dedicada al personaje y a su presencia en cómics, películas, televisión, videojuegos y otros formatos. En 2026 se realiza este sábado 19 de septiembre y contempla actividades en tiendas de cómics y otros establecimientos de diferentes partes del mundo.

Batman apareció por primera vez en Detective Comics #27, publicado en 1939, por lo que su historia editorial se extiende por más de ocho décadas. A diferencia de una conmemoración vinculada directamente con la fecha exacta de su primera publicación, Batman Day se ha consolidado como una jornada anual organizada por DC para reunir a los seguidores alrededor del personaje.

Para 2026, uno de los ejes de la celebración es Batman of Two Worlds, cómic especial que se publica mundialmente este 19 de septiembre. El número incluye una historia de Batman realizada por Matt Fraction y Javi Fernández y otra de Absolute Batman, escrita por Scott Snyder con arte de Nick Derington.

Día de Batman 2026: este es el orden cronológico para ver las películas del superhéroe

Hablar de un orden cronológico de Batman requiere hacer una distinción. Las principales películas live action no pertenecen a una misma línea temporal, por lo que no existe una secuencia narrativa que comience con una cinta y termine con todas las demás. Cada saga presenta su propia versión de Bruce Wayne, Gotham y sus personajes.

Para evitar saltos entre universos, la opción más sencilla es seguir el orden de estreno de las principales películas protagonizadas por Batman:

Batman: La película (1966) | Adam West

Batman (1989) | Michael Keaton

Batman Returns (1992) | Michael Keaton

Batman Forever (1995) | Val Kilmer

Batman & Robin (1997) | George Clooney

Batman Begins (2005) | Christian Bale

The Dark Knight (2008) | Christian Bale

The Dark Knight Rises (2012) | Christian Bale

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) | Ben Affleck

Justice League (2017) | Ben Affleck

The Batman (2022) | Robert Pattinson

También se pueden ordenar por universos cinematográficos. Batman (1989) y Batman Returns corresponden a la etapa de Tim Burton, que después dio paso a Batman Forever y Batman & Robin bajo la dirección de Joel Schumacher.

La siguiente continuidad puede verse como una trilogía independiente: Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Christopher Nolan desarrolló en esas tres películas el recorrido de Bruce Wayne interpretado por Christian Bale, desde sus primeros pasos como Batman hasta el cierre de su historia.

Después aparece el Batman interpretado por Ben Affleck, introducido en Batman v Superman: Dawn of Justice y posteriormente integrado a Justice League. Para ampliar ese recorrido también pueden incorporarse otras películas del universo compartido de DC en las que el personaje tiene participación.

Finalmente está el universo encabezado por Robert Pattinson en The Batman (2022). La producción dirigida por Matt Reeves funciona como otro reinicio y, por lo tanto, no continúa las historias protagonizadas por Bale, Affleck o los actores anteriores.

Un dato que debe actualizarse respecto a algunas listas que circulan en internet es The Batman Part II. Aunque inicialmente tuvo fechas anteriores de estreno, la película no forma parte de la cartelera de 2026 y continúa como un proyecto posterior; por ello, no debe incluirse como una cinta estrenada este año.

The Dark Knight has reached New York 🦇 #BatmanDay lights up Times Square as we celebrate one of the world's most iconic heroes. pic.twitter.com/tO0XA1kDrS — Warner Bros. Discovery (@wbd) September 18, 2026

Día de Batman en México: actividades en CDMX para hoy 19 de septiembre

La Ciudad de México tendrá una celebración gratuita este sábado 19 de septiembre. El estacionamiento ubicado frente a Liverpool Perisur será sede de dos proyecciones al aire libre dedicadas al personaje.

La primera función será The LEGO Batman Movie, de las 17:00 a las 19:00 horas. Posteriormente se proyectará Batman (1989), de las 19:00 a las 21:00 horas, película dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton como Bruce Wayne y Jack Nicholson como Joker. El acceso a ambas funciones será gratuito.

Los asistentes podrán acudir con capas, antifaces, playeras o disfraces relacionados con ‘El Caballero de la Noche’ y Gotham City. La actividad en Perisur forma parte de las celebraciones que se desarrollarán simultáneamente en distintas ciudades por el Batman Day.

Quienes prefieran permanecer en casa también tendrán opciones. Warner Channel contará con programación relacionada con Batman, Cartoon Network tendrá contenido de Teen Titans GO! y HBO Max ofrecerá una selección dedicada al personaje, mientras DC complementará la celebración con contenidos digitales y publicaciones.

Además, DC utilizará este 19 de septiembre para impulsar actividades en tiendas de cómics alrededor del mundo y ofrecer una selección de historietas para lectura digital, junto con el lanzamiento de Batman of Two Worlds, uno de los contenidos preparados específicamente para el Batman Day 2026.

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