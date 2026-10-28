¿Cuándo llegan las ánimas al altar por Día de Muertos? Consulta el calendario completo

Conoce las fechas en las que, según las tradiciones del Día de Muertos, llegan las almas de mascotas, niños y adultos a las ofrendas

Calendario de las ofrendas Día de Muertos | Reuters

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes en México en las que las familias recuerdan a quienes han fallecido mediante la colocación de ofrendas con fotografías, alimentos, flores y veladoras. Aunque el 1 y 2 de noviembre concentran las conmemoraciones, las creencias populares establecen distintas fechas para recibir simbólicamente a las almas de familiares, niños, mascotas y personas que perdieron la vida en determinadas circunstancias.

El calendario de visitas comienza desde los últimos días de octubre y se prolonga hasta el 3 de noviembre, cuando algunas familias retiran los elementos de sus altares. Sin embargo, las fechas y las prácticas cambian de acuerdo con las costumbres de cada comunidad.

¿Cuándo llegan las almas de nuestros seres queridos a la ofrenda de Día de Muertos? Calendario completo

De acuerdo con distintas creencias populares, cada fecha está relacionada con un grupo de difuntos. Algunas familias preparan sus ofrendas con anticipación y modifican los elementos del altar según las personas o animales a quienes desean recordar.

Este es el calendario de referencia para el Día de Muertos 2026:

– 27 de octubre | Mascotas fallecidas: Se acostumbra a dedicar esta fecha a los animales de compañía que murieron. Las familias pueden colocar sus fotografías, recipientes con agua, juguetes y alimentos que consumían.

– 28 de octubre | Personas fallecidas en accidentes o hechos violentos: Algunas tradiciones destinan este día a quienes perdieron la vida de manera repentina. En ciertos hogares se encienden veladoras como parte de los elementos que representan el camino de regreso a la ofrenda.

– 29 de octubre | Almas que no son recordadas: Esta fecha se relaciona con las personas fallecidas que no cuentan con alguien que prepare una ofrenda en su memoria.

– 30 de octubre | Almas solitarias o desamparadas: Según algunas costumbres, se recuerda a quienes murieron sin familiares cercanos o no tienen personas que visiten sus tumbas y preparen altares.

– 31 de octubre | Niños fallecidos sin recibir el bautismo: En determinadas tradiciones vinculadas con el catolicismo, este día se dedica a los menores que murieron antes de ser bautizados, conocidos en algunas comunidades como limbitos.

– 1 de noviembre | Niños fallecidos: Durante el Día de Todos los Santos, también llamado Día de los Angelitos, las familias recuerdan a los menores que murieron. En sus ofrendas pueden colocar dulces, frutas, juguetes, fotografías y alimentos relacionados con ellos.

– 2 de noviembre | Adultos fallecidos: El Día de los Fieles Difuntos está dedicado al recuerdo de familiares y personas adultas que han muerto. Las ofrendas suelen incluir platillos, bebidas, fotografías, flores de cempasúchil, agua y veladoras.

– 3 de noviembre | Despedida de las almas: En algunas comunidades se considera que las visitas de los difuntos han concluido. Por ello, las familias comienzan a retirar los objetos y alimentos colocados en los altares.

Es importante señalar que este calendario no constituye una regla que deba seguirse en todas las ofrendas, ya que las fechas responden a prácticas transmitidas entre generaciones y pueden cambiar según la localidad.

Por ejemplo, en San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, existen costumbres que contemplan la llegada de las almas de los niños desde el 31 de octubre y la recepción de los adultos el 1 de noviembre.

De esta manera, la preparación de las ofrendas depende de las creencias y tradiciones familiares. Más allá de las fechas, la conmemoración mantiene como parte de sus prácticas el recuerdo de los fallecidos mediante los objetos, alimentos y símbolos que las familias colocan en su memoria.