Eclipse lunar de 27 y 28 de agosto: cómo verlo desde EE.UU. y qué significa para ti

La fase máxima del eclipse se producirá a las 12:13 am (ET), momento en que el 96% de la Luna brillará como una puesta de sol humeante

El eclipse lunar se verá en casi todo EE.UU. Foto: Wire Creators / Shutterstock

Aunque un eclipse lunar es más frecuente y quizás menos sorprendente que el eclipse solar, como el que hubo el 12 de agosto, Estados Unidos cerrará los eventos astronómicos del mes con el eclipse lunar del 27 y 28 de agosto.

Según describe la guía de astronomía Sky & Telescope, durante la noche y madrugada que une ambos días, la Luna llena se deslizará hacia la sombra central oscura de la Tierra (umbra).

El eclipse máximo se producirá a las 12:13 am (ET), momento en que el 96% de la Lunra brillará como una puesta de sol humeante. “El resto de la brillante franja lunar se asomará hacia la sombra exterior más clara de la Tierra, o penumbra , tiñendo de plateado el limbo norte”, explica el sitio web.

¿Dónde podrá verse el eclipse lunar en Estados Unidos?

El momento más vistoso del eclipse lunar podrá apreciarse en todo Estados Unidos, a excepción de Hawái. En Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska, los habitantes podrán disfrutar del evento en un 40% de su totalidad.

Horarios principales del eclipse lunar en Estados Unidos, en su fase máxima, confirmados por el Observatorio Naval.

Hora del Este (ET): 12:13 de la madrugada

Hora del Centro (CT) 11:13 de la noche

Hora del Pacífico (PT): 9:13 de la noche

Expertos de Sky & Telescope explican que media hora antes del inicio del eclipse, la zona oriental de la Luna se verá más opaca, obteniendo un color amoratado. “Este extraño fenómeno se hace más evidente a medida que la Luna se adentra en la penumbra exterior, una zona de luz y sombra parciales”, se lee en el portal.

Si bien no será tan sorprendente como el eclipse solar, el hecho de que una parte suficiente de la Luna quede oculta en la sombra ofrecerá un curioso evento visual donde las estrellas y la Vía Láctea recuperarán todo su esplendor.

¿Qué significa para ti el eclipse lunar?

Para esta ocasión, el eclipse lunar se convierte en un poderoso marcador de cierres, introspección y transición energética. Esto influenciado también por el hecho de presentarse en los últimos días de agosto: favorece el sentido de cierre de ciclos.

Los babilonios, primeros en predecir eclipses con éxito, creían que estos presagiaban la muerte del rey, lo que era el fin de una etapa. Incluso, llegaban a sacar un “rey sustituto” para engañar el mal presagio.

Actualmente, en distintas corrientes modernas y ancestrales, el eclipse lunar es una oportunidad para realizar rituales simbólicos de limpieza energética, meditación y establecimiento de intenciones de renovación, destaca el portal Radhe Shyam, especializado en cosmética natural y bienestar.

Sin embargo, la ciencia sostiene que el eclipse lunar se trata de un espectáculo óptico natural. Esto significa que no arroja efectos físicos directos sobre la salud o la conducta humana.

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