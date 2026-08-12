Eclipse Solar en vivo: ¿A qué hora es y dónde ver la transmisión en directo este 12 de agosto?

El eclipse solar total oscurecerá regiones del mundo; México tendrá fase parcial y transmisión en vivo de la NASA

Todo sobre el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Reuters

El cielo ofrecerá este miércoles 12 de agosto de 2026 uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total que oscurecerá temporalmente algunas regiones del planeta y permitirá observar uno de los espectáculos naturales más impresionantes del sistema Tierra-Luna-Sol. Durante el evento, la Luna pasará entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en una franja específica conocida como zona de totalidad. En esos lugares, el día se convertirá momentáneamente en noche y los observadores podrán apreciar la corona solar, una capa externa del Sol que normalmente no es visible debido a su intenso brillo.

Aunque México no se encontrará dentro de la trayectoria de totalidad, los aficionados a la astronomía podrán seguir el fenómeno mediante transmisiones en vivo de organismos especializados como la NASA y plataformas digitales que llevarán la señal del eclipse a millones de personas alrededor del mundo. Además, algunas regiones del país podrán observar una fase parcial del evento.

¿A qué hora empieza el eclipse solar hoy 12 de agosto de 2026?

El eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá diferentes horarios dependiendo de la ubicación geográfica desde donde se observe. El evento astronómico tendrá una duración aproximada de casi dos horas en su fase observable, aunque el momento de mayor intensidad, cuando ocurra la totalidad en las regiones donde sea visible, tendrá una duración de entre 1 y 2 minutos.

En el centro de México, la fase parcial comenzará entre las 11:30 y 11:37 horas, alcanzará su punto máximo entre las 12:27 y 12:32 horas y finalizará entre las 13:20 y 13:24 horas. En ciudades del noroeste como Mazatlán, Los Cabos y Tijuana, los horarios serán más tempranos: el inicio será aproximadamente a las 10:30 horas, el máximo a las 11:30 horas y el final cerca de las 12:20 horas.Por su parte, en los municipios de Quintana Roo, la fase parcial iniciará alrededor de las 12:30 horas, la totalidad se alcanzará cerca de las 13:30 horas y el eclipse concluirá aproximadamente a las 14:30 horas.

Para quienes deseen observar alguna fase visible desde México, es indispensable utilizar lentes especiales con filtro solar certificado. Mirar directamente al Sol sin protección puede provocar daños permanentes en la vista, incluso durante un eclipse parcial.

¿Qué países quedarán a oscuras por el eclipse solar total de este miércoles?

La franja de totalidad del eclipse recorrerá principalmente regiones del hemisferio norte, donde algunas zonas experimentarán varios minutos de oscuridad durante el día. Entre los lugares donde podrá apreciarse el eclipse solar total destacan:

Groenlandia

Islandia

Canadá

Rusia

España

Algunas regiones del océano Atlántico y zonas cercanas al recorrido de la sombra lunar

En estos territorios, la alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra permitirá observar cómo el disco lunar cubre completamente al Sol. Además del oscurecimiento temporal, uno de los momentos más esperados será la aparición de la corona solar, un fenómeno que solo puede apreciarse durante un eclipse total debido a que la Luna bloquea la brillante superficie del Sol.

Además, otras regiones del hemisferio norte podrán disfrutar una fase parcial del fenómeno, como el norte de Estados Unidos, gran parte de Canadá, casi todos los países de Europa y el noroeste de África.

¿Cómo ver en México el eclipse solar y dónde se transmite en vivo?

En México, el eclipse no podrá observarse como total, pero los aficionados podrán seguirlo mediante transmisiones digitales. La principal opción será la cobertura en vivo de la NASA a través de su sitio web oficial en YouTube, que ofrecerá imágenes desde los puntos donde el fenómeno tendrá mayor impacto. La ESA (European Space Agency) transmitirá también imágenes desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (España).

Para quienes se encuentren en zonas donde sea visible una fase parcial, es importante tomar precauciones y utilizar protección ocular certificada. Observar el Sol directamente puede provocar daños permanentes en la vista. La recomendación para disfrutar el evento es consultar la fase visible en cada ciudad, revisar las condiciones meteorológicas y recurrir únicamente a fuentes oficiales para seguir la transmisión.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total donde México quede a oscuras?

Aunque México no quedará completamente a oscuras durante el eclipse solar, el país sí tendrá la oportunidad de vivir este fenómeno natural en los próximos años. El siguiente gran eclipse solar total visible desde territorio mexicano está previsto para el 30 de marzo de 2052, cuando algunas regiones del país podrán experimentar nuevamente la oscuridad temporal provocada por la alineación entre la Luna y el Sol.

El último eclipse solar total visible en México ocurrió el 8 de abril de 2024, un evento histórico que atravesó principalmente zonas del norte del país, incluyendo estados como Sinaloa, Durango y Coahuila.

¿Qué pasa si buscas en Google “Eclipse Solar”? Hazlo y mira la magia

Google preparó una sorpresa especial para los usuarios que busquen el término “Eclipse Solar”. Al escribir esas palabras en el buscador, aparecerá una animación relacionada con el eclipse, en la que la Luna pasa frente al Sol y genera un efecto visual que acompaña la búsqueda.

Esta función forma parte de las experiencias interactivas que Google suele activar durante eventos importantes, como eclipses, fenómenos astronómicos o celebraciones globales. La herramienta busca acercar la astronomía a más personas y convertir una búsqueda cotidiana en una experiencia relacionada con uno de los eventos naturales más llamativos del año.

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