Selena Gómez estrena su segundo perfume inspirado en sus “nuevos comienzos” con Benny Blanco

La doble fragancia de ‘Rare Beauty’ fue presentada por Selena Gómez el 7 de agosto, desde Londres

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en 2025. Foto: Michael Tran / AFP

Selena Gómez amplía el lujoso catálogo de ‘Rare Beauty’, su compañía de cosméticos lanzada en 2020, con el estreno de su segundo perfume: ‘Rare Beginnings’.

La fragancia fue presentada el 7 de agosto desde Londres y lo celebró con una publicación en Instagram, red social donde suma 404 millones de seguidores, siendo la mujer más seguida del planeta. “Ya llegó ‘Rare Beginnings'”, escribió la cantante y actriz de 34 años.

En la imagen se aprecia el diseño de la botella, en color pera y un pulverizador dorado. Selena también luce un vestido de satén de hombros descubiertos y detalles de encaje. Además del perfume, el lanzamiento incluye dos bálsamos para superposición de fragancias.

La cantante celebra el lanzamiento de su nuevo perfume. Foto: IG @selenagomez

Según el Instagram oficial de ‘Rare Beauty’, el producto ofrece dos fragancias. El primero, el que sostiene Selena Gómez en el lanzamiento, desprende un aroma “floral afrutado envuelto en una dulzura cremosa”. Sus componentes son: néctar de pera, gardenia, jazmín y vainilla.

El segundo perfume, de botella opaca y tapa negra, regala una fragancia “cálida y sofisticada, con un toque especiado”, gracias a la combinación de “caramelo, vanilla y sándalo”.

¿Por qué el perfume de Selena Gómez está inspirado en su relación con Benny Blanco?

La relación de ambos artistas continúa ocupando un lugar destacado en las noticias de espectáculos. La pareja comenzó su romance de manera privada y, después de tres años de noviazgo, se casaron en 2025 en una ceremonia íntima celebrada en Montecito, California.

El nombre del perfume ‘Rare Beginnings’, que al español se traduce como “comienzos especiales”, adquiere un significado particular por el momento personal que atraviesa Selena Gómez junto a Benny Blanco.

En semanas recientes, según detalla Instyle, mostraron públicamente la gran cercanía que comparten como pareja. El 25 de julio disfrutaron de románticos momentos en un yate, durante una escapada por la Riviera Francesa.

El productor musical también contó recientemente que viajó en barco para visitar a su esposa en Londres, donde ella se encontraba trabajando en la nueva temporada de la serie ‘Only Murders in the Building’.

Los “nuevos comienzos” de Selena junto a Benny Blanco, especialmente desde que se casaron, están precedidos por una serie de polémicas que acumula la cantante. Algunas de las más sonadas tuvieron que ver con su antigua relación con Justin Bieber, su distanciamiento con Francia Raisa; la actriz y amiga que le donó un riñón, las críticas por su participación en la película ‘Emilia Pérez’ y, más recientemente, las declaraciones entre lágrimas que hizo sobre las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos.

Con ‘Rare Beginnings’, Selena Gómez suma un nuevo producto que lleva parte de su identidad personal y que también le acompaña en una etapa diferente de su vida.

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