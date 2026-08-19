Eclipse lunar de agosto 2026: fecha y hora exacta para ver desde México la Luna de Sangre

El eclipse parcial cubrirá cerca del 93% del diámetro lunar y será visible en México durante la noche del 27 y madrugada del 28 de agosto

¿Cuándo y dónde ver el eclipse lunar? | Reuters

México se prepara para observar uno de los últimos grandes fenómenos astronómicos de 2026. La noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto ocurrirá un eclipse parcial de Luna, visible desde territorio mexicano si las condiciones meteorológicas permiten mantener el cielo despejado.

Durante el evento, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna llena, por lo que su sombra avanzará sobre gran parte del satélite natural. Aunque no será un eclipse total, la magnitud del fenómeno permitirá apreciar una Luna oscurecida y con tonalidades rojizas o cobrizas.

La NASA calcula que, durante el punto máximo, alrededor del 93% del diámetro lunar quedará dentro de la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica señala que más del 96% de la superficie lunar se oscurecerá, por lo que el cambio será perceptible a simple vista.

El mejor momento para observar el eclipse desde la zona centro de México llegará alrededor de las 22:13 horas del jueves 27 de agosto. El espectáculo completo, incluida la fase penumbral, se extenderá durante aproximadamente cinco horas y media, hasta la madrugada del día siguiente.

¿Cuándo será el eclipse lunar y a qué hora se verá en México?

De acuerdo con los cálculos astronómicos publicados por la NASA, el eclipse está registrado internacionalmente con fecha del 28 de agosto porque sus fases se expresan en Tiempo Universal Coordinado. En México comenzará desde la noche del jueves 27 debido a la diferencia horaria.

Estos son los horarios para la zona centro de México, que incluye a la Ciudad de México y a buena parte del territorio nacional:

19:24 horas: inicio de la fase penumbral.

inicio de la fase penumbral. 20:34 horas: comienzo del eclipse parcial.

comienzo del eclipse parcial. 22:13 horas: punto máximo del eclipse.

punto máximo del eclipse. 23:52 horas: final de la fase parcial.

final de la fase parcial. 01:02 horas del viernes 28: conclusión de la fase penumbral.

La fase penumbral inicial puede ser difícil de distinguir porque la Luna solamente pierde una pequeña parte de su brillo. El cambio más evidente comenzará a partir de las 20:34 horas, cuando el satélite entre en la umbra y aparezca una sombra curva sobre su superficie. Entre las 22:00 y las 22:30 horas se presentarán las mejores condiciones para reconocer el oscurecimiento.

Los horarios cambiarán de acuerdo con el huso horario de cada región. En las zonas que se encuentren una hora detrás del centro del país, el punto máximo ocurrirá cerca de las 21:13 horas; en Quintana Roo, una hora por delante, será aproximadamente a las 23:13 horas. Por ello, conviene consultar la hora local antes de trasladarse al sitio de observación.

El fenómeno podrá seguirse desde los diferentes estados de la República, aunque su visibilidad dependerá principalmente de la nubosidad y de que la Luna se encuentre sobre un horizonte despejado. El eclipse también será visible desde gran parte de América, el Pacífico oriental y algunas regiones de Europa y África.

Eclipse lunar agosto 2026: ¿Por qué se le conoce como Luna de Sangre?

El nombre ‘Luna de Sangre’ se relaciona con el tono rojizo o anaranjado que puede adquirir la superficie lunar cuando atraviesa la sombra de la Tierra. La Luna no produce esa luz ni cambia físicamente de color; el efecto se origina en la atmósfera terrestre.

La luz del Sol está formada por diferentes colores. Las longitudes de onda más cortas, como las azules y violetas, se dispersan con mayor facilidad al atravesar la atmósfera, mientras que las tonalidades rojas y naranjas logran recorrer una distancia mayor. Parte de esa luz es desviada hacia la Luna y después regresa hasta los observadores en la Tierra.

El proceso es similar al que produce los tonos rojizos de los amaneceres y atardeceres. Durante un eclipse lunar, la luz que consigue llegar al satélite ha atravesado una amplia capa de la atmósfera terrestre. La NASA describe el efecto como si los amaneceres y atardeceres del planeta fueran proyectados simultáneamente sobre la superficie lunar.

En sentido estricto, la expresión ‘Luna de Sangre’ suele utilizarse para los eclipses lunares totales. El evento de agosto de 2026 será parcial, por lo que una franja de la Luna permanecerá fuera de la umbra. Sin embargo, debido a la profundidad del eclipse, la parte cubierta podría mostrar un tono cobrizo, sobre todo cerca del punto máximo.

Recomendaciones para ver el eclipse lunar en vivo desde México

No será necesario utilizar lentes especiales, filtros solares ni otro equipo de protección para observar el eclipse. A diferencia de los eclipses solares, mirar directamente la Luna durante un eclipse lunar no representa un riesgo para la vista. Los binoculares y telescopios son opcionales y solo ayudan a distinguir con mayor detalle el avance de la sombra.

Para obtener una mejor experiencia, se recomienda buscar un sitio alejado de la contaminación lumínica y con el horizonte libre de edificios, árboles o montañas. También será importante revisar el pronóstico meteorológico unas horas antes, pues las nubes pueden impedir la observación aun cuando el fenómeno sea visible desde esa ubicación.

Conviene llegar al lugar elegido con anticipación y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 o 30 minutos. En ese periodo deben evitarse las pantallas brillantes y las lámparas directas. Una silla, ropa adecuada, agua y una linterna con luz roja pueden hacer más cómoda la espera.

Quienes deseen fotografiar el fenómeno pueden colocar el teléfono celular en un trípode o acoplarlo a unos binoculares o a un telescopio pequeño. El INAOE recomienda registrar las diferentes etapas para apreciar cómo cambia la iluminación. También será útil desactivar el flash y emplear el temporizador para reducir el movimiento de la cámara.

La cita principal será a las 22:13 horas del jueves 27 de agosto en la zona centro de México, cuando la sombra terrestre cubra casi todo el disco lunar. Si el clima acompaña, la llamada Luna de Sangre ofrecerá un espectáculo visible a simple vista y sin necesidad de equipo especializado.

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