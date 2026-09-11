Carín León explica por qué canceló su concierto en The Sphere de Las Vegas y qué hacer para no perder tus boletos

Los fans podrán conservar sus entradas para la nueva fecha en Sphere o pedir la devolución del dinero dentro del plazo establecido

La presentación de Carín León programada para el jueves 10 de septiembre de 2026 en Sphere de Las Vegas no pudo realizarse, pese a que parte del público ya se encontraba dentro del recinto. El cantante mexicano explicó posteriormente qué ocurrió durante su traslado y confirmó que la función no desaparecerá de su calendario, sino que fue reprogramada para el 15 de septiembre de 2027.

La noticia generó dudas entre quienes compraron entradas, especialmente sobre si tendrán que adquirir nuevos boletos, realizar algún cambio o pedir la devolución de su dinero. El comunicado difundido después de la suspensión establece dos posibilidades: conservar la entrada para utilizarla en 2027 o solicitar un reembolso si el comprador no puede acudir a la nueva fecha.

La función del 15 de septiembre se integrará a una nueva serie de presentaciones de Carín León en Sphere. El cantante ya había anunciado conciertos para los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2027, por lo que ahora tendrá cuatro fechas consecutivas durante la semana de las celebraciones por la Independencia de México. Ticketmaster ya incluye en su calendario la presentación reprogramada del miércoles 15 de septiembre de 2027.

¿Por qué se canceló el concierto de Carín León en Las Vegas?

Carín León explicó que dos problemas mecánicos con las aeronaves que debían trasladarlo desde Hermosillo, Sonora, hasta Las Vegas le impidieron llegar a tiempo para ofrecer el concierto. De acuerdo con su relato, su salida estaba programada entre las 14:00 y las 15:00 horas, pero el primer avión presentó una falla relacionada con los frenos.

Ante esa situación se solicitó otra aeronave, que llegó aproximadamente entre las 16:30 y las 17:00 horas. Sin embargo, el segundo avión también presentó un inconveniente, en este caso relacionado con la dirección. El cantante señaló que los pilotos y las autoridades correspondientes determinaron que no existían las condiciones para realizar el vuelo por razones de seguridad.

“No estaba en nuestras manos”, explicó Carín León al ofrecer disculpas a quienes habían viajado para presenciar el espectáculo. El intérprete reconoció además el tiempo y los gastos realizados por los asistentes para llegar a Las Vegas, mientras que Sphere informó que el concierto debía ser pospuesto debido a un problema imprevisto de transporte.

La función correspondía al segundo bloque de la residencia De Sonora para el Mundo, con la que Carín León se convirtió en septiembre de 2026 en el primer artista latino en encabezar una residencia en Sphere. Hasta la mañana de este viernes 11 de septiembre, no se había anunciado la suspensión de las presentaciones correspondientes al 11, 12 y 13 de septiembre.

¿Qué hacer para no cambiar tus boletos y asistir a su próximo concierto?

Los aficionados que tenían boletos para el concierto del 10 de septiembre de 2026 y quieran asistir a la función reprogramada del 15 de septiembre de 2027 no necesitan comprar una nueva entrada. El aviso sobre la reprogramación establece que los boletos originales seguirán siendo válidos para la nueva fecha.

Esto significa que no es necesario solicitar un cambio ni hacer un canje por otro boleto si la intención es acudir en 2027. Ticketmaster señala en sus políticas para eventos reprogramados que las entradas continúan siendo válidas para la nueva fecha y que, en estos casos, el comprador no necesita realizar ninguna acción adicional.

Por ello, lo recomendable es conservar el boleto dentro de la cuenta utilizada para realizar la compra y no solicitar el reembolso. Quienes adquirieron entradas digitales también deberán mantener acceso al correo electrónico y a la cuenta asociada a la operación, ya que ahí se reflejarán las actualizaciones correspondientes al evento. Sphere utiliza boletos móviles para sus espectáculos.

En cambio, las personas que no puedan viajar a Las Vegas el 15 de septiembre de 2027 tienen un plazo de 30 días para solicitar la devolución de su dinero. La indicación difundida para esta función establece que el trámite debe realizarse en el mismo punto o plataforma donde se adquirieron las entradas.

Así, si la compra se realizó directamente por Ticketmaster, el usuario deberá consultar su orden desde la cuenta utilizada al adquirir las entradas y revisar la opción de reembolso habilitada para el evento. Ticketmaster explica que, cuando el organizador autoriza devoluciones por una reprogramación, el dinero se procesa al método de pago original.

Para boletos comprados por medio de otra plataforma o un tercero, el procedimiento debe realizarse directamente con ese punto de venta, ya que las condiciones pueden variar. En cualquiera de los casos, quienes decidan pedir su dinero deberán hacerlo dentro del plazo de 30 días anunciado específicamente para el concierto del 10 de septiembre.

Con ello, los asistentes tienen dos caminos: guardar su boleto y utilizarlo el 15 de septiembre de 2027 sin adquirir uno nuevo, o pedir el reembolso en el lugar donde lo compraron dentro del periodo establecido. La nueva función se realizará en Sphere y antecederá a las otras tres presentaciones que Carín León tiene anunciadas para el 16, 17 y 18 de septiembre de 2027.

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