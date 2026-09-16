Latin Grammys 2026: estos son todos los nominados en todas las categorías
El productor y compositor mexicano Edgar Barrera, cuenta con 10 nominaciones por su participación en proyectos de artistas como Karol G, Carín León, Grupo Frontera y Santana
La Academia Latina de la Grabación dio a conocer a los nominados para la 27ª edición de los Latin Grammys, que reconoce los trabajos publicados durante el periodo de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. En total, la premiación contempla 60 categorías, que incluyen música pop, urbana, rock, regional mexicana, tropical, brasileña, clásica, infantil y apartados técnicos.
Entre los nombres con mayor presencia aparece el productor y compositor mexicano Edgar Barrera, quien suma 10 nominaciones por su participación en proyectos de artistas como Karol G, Carín León, Grupo Frontera y Santana. Jorge Drexler, Karol G y Rosalía registran siete nominaciones cada uno, mientras que Silvana Estrada y Mon Laferte aparecen con seis.
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Grabación del Año
- “Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso
- “¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler
- “Dime” — Silvana Estrada
- “O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto
- “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís
- “Femme Fatale” — Mon Laferte
- “Desde Que Te Tengo” — Carín León
- “Niño” — Milo J
- “La Perla” — Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia
- “Alma” — Elena Rose
Álbum del Año
- EQUILIBRIVM — Anitta
- FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
- Tropicoqueta — Karol G
- FEMME FATALE — Mon Laferte
- MUDA — Carín León
- La Vida Era Más Corta — Milo J
- ¿Dónde Es El After? — Rawayana
- LUX (Complete Works) — Rosalía
Canción del Año
- “Coleccionando Heridas” — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño y Karol G; interpretada por Karol G y Marco Antonio Solís
- “¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler y Mauro; interpretada por Jorge Drexler
- “Dime” — Silvana Estrada
- “Femme Fatale” — Mon Laferte
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver; interpretada por CA7RIEL & Paco Amoroso feat. Sting
- “Humano” — Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia y Vivir Quintana
- “La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins; interpretada por Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia
- “Mi Gran Amor” — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón y Carlos Santana; interpretada por Santana feat. Becky G
- “Nilo” — Massimo Giovanardi y Zanna
- “Solifican12” — Santiago Alvarado, Milo J y Santiago Ruiz
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- KM0 — Pablo Alborán
- Instrucciones Para Ser Feliz — Monsieur Periné
- (Enamorada) — nic
- Todo Puede Convertirse En Canción — Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Amorío — Esteman y Daniela Spalla
- Puerta Abierta — Kany García
- Yo Canto 2 — Laura Pausini
- TQ+ — Reik
- Querida Yo — Yami Safdie
Mejor Canción Pop
- “A La Niña Que Fui” — Kany García
- “Amarillo” — Joaquina
- “(favorito)” — nic
- “La Perla” — Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia
- “Melancolía” — Mon Laferte
Mejor Interpretación de Música Electrónica
- “Beto’s Horns – Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
- “Armándola De Pedo” — Kinky
- “Circular” — Peces Raros feat. Nick Warren
- “Motopirueta” — Soucream & Mazzarri
- “III. Ojalá! – Bronquio Remix” — Violeta y Bronquio
Mejor Interpretación Urbana
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap & Daddy Yankee
- “La Villa” — Ryan Castro, Kapo & Gangsta
- “Se Lo Juro Mor” — Feid
- “Dile Luna” — Karol G feat. Eddy Lover
- “Gil” — Milo J feat. Trueno
Mejor Interpretación Reggaeton
- “Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
- “Choque” — Bad Gyal feat. Chencho Corleone
- “Verano Rosa” — Karol G feat. Feid
- “Una Aventura” — Ozuna
- “Uñas Afiladas” — Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor Álbum de Música Urbana
- Más Cara — Bad Gyal
- Omerta — J Balvin & Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle
- Tropicoqueta — Karol G
- Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- “Antisistema” — J Noa & Trooko
- “El Pana Deiby” — Akapellah
- “Gohan y Goku” — Arcángel
- “Mono” — Tokischa y Kase.O
- “Poder” — Lil Supa, Feid & Tru Comers
Mejor Canción Urbana
- “Buenos Términos” — Rauw Alejandro
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap & Daddy Yankee
- “Por Si Mañana No Estoy” — Omar Courtz
- “Reliquia Do 2T” — varios artistas
- “Yo y Tú” — Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor Álbum de Rock
- A La Mitad — Beta
- Malicia — Mägo De Oz
- Ceremonia — 1915
- Shine — Fito Páez
- La Frontera — Viniloversus
Mejor Canción de Rock
- “Destruirse” — Viniloversus
- “Ego” — The Warning
- “Las Fuerzas Armadas Del Amor” — Fito Páez
- “Montserrat” — Draco Rosa
- “Rojo Profundo” — Dillom
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Mi Año Gótico — Emmanuel Horvilleur
- Juanesteban — Juanes
- Tierra De Nadie — La Vida Bohème
- Olas De Luz — Draco Rosa
- Términos & Condiciones — Usted Señálemelo
Mejor Canción Pop/Rock
- “Antes De Que El Mundo Se Acabe” — Paty Cantú
- “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — CA7RIEL & Paco Amoroso feat. Sting
- “Hasta Que Me Quede Sin Voz” — Leiva
- “Me Levanté De La Cama” — Arath Herce
- “Ratera” — BRUSES
Mejor Álbum de Música Alternativa
- CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos
- DESDE EL COMA — BRUSES
- FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian — Teo Planell
- LUX (Complete Works) — Rosalía
Mejor Canción Alternativa
- “Ante la duda, baila” — Jorge Drexler
- “BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela
- “El Reset” — Dante Spinetta
- “QUERIDA AMALIA:” — BRUSES
- “1:30” — Mon Laferte
Mejor Álbum de Salsa
- Invicto — Charlie Cruz
- El Alma En Clave — Luis Enrique
- El Relevo — Luis Figueroa
- Más Que Palabras — Grupo Niche
- Malportada — Nathy Peluso
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
- Vallenato Social Club — Gusi
- Corazón Ausente — Ke Personajes
- El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo
- El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives
Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata
- Música Para Bailar — Fariana
- Todo Llega — Manerra
- No Era El Plan — Gabriel Pagán
- Oye Eta Vaina — Covi Quintana
- Chula — Techy
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Algo Nuevo De Ayer — Dayhan Díaz
- Orgánico — Los Tri-O
- Eternamente Omara — Omara Portuondo
- Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa
- Cualquiera Se Enamora — Leoni Torres
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- De Amor, Sueños y Cantares — Jorge Luis Chacín
- Indole — Alex Cuba
- Antes Que El Tiempo Se Vaya — Fonseca
- Candela — Greeicy
- Color Fania — Niña Pastori
Mejor Canción Tropical
- “Crayola” — Danny Ocean
- “Latino” — Yeisy Rojas feat. Manolito Simonet & Ricardo Amaray
- “Nombre y Apellido” — Luis Enrique y De La Ghetto
- “Realidad-Es” — Grupo Niche
- “Todo Llega” — Manerra
Mejor Álbum Cantautor
- Improviso — Djavan
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
- Musas en Mi — Arath Herce
- FEMME FATALE — Mon Laferte
Mejor Canción Cantautor
- “Dime” — Silvana Estrada
- “generación digital” — Joaquina
- “Las Palabras” — Jorge Drexler
- “Musas en Mi” — Arath Herce
- “Temblor Y Réplica” — Covi Quintana
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano II — Pepe Aguilar
- La Fernández — Camila Fernández
- La Voz De Mi Trompeta (50 Años) — Mariachi Sol De México De José Hernández
- Bandera Blanca — Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
- Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”
- Piratita — Banda Los Recoditos
- Piedras A La Luna — Edén Muñoz
Mejor Álbum de Música Tejana
- Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar — Kevin Aguilar
- 3 — Destiny Navaira
- Le Seguiremos — Jay Pérez
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido
- Capítulo 8 — Vilax
Mejor Álbum de Música Norteña
- El Mundo Es Del Que Se Anima — Calibre 50
- Gravedad — Duelo
- Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela
- Lo Que Me Falta Por Llorar — Grupo Frontera
- 50/50 — Sofi Saar
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- De Parte Mía — Kakalo
- Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma y Tito Double P
- Contra Todo — Rivs
- Dosis — Xavi
- Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia
Mejor Canción Regional Mexicana
- “Ese Hombre Es Malo” — Karol G
- “Estamos Todos” — Intocable
- “No Capea” — Xavi y Grupo Frontera
- “Ojitos Bellos” — Grupo Frontera
- “Osadía” — Edén Muñoz y Cristian Castro
Mejor Álbum Instrumental
- Peregrino — Yamandú Costa & Hermanos Saboya
- NOVA — Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares y Thiago Big Rabello
- Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas — Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves y Carlos Malta
- La Huella De Las Cuerdas — Berta Rojas
- A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta
Mejor Álbum Folclórico
- Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] — Eva Ayllón
- La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- Cambias Mi Mundo — Lila Downs
- La Vida Era Más Corta — Milo J
- Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada
Mejor Álbum de Tango
- Neopía — Anibal Berraute
- Somos — Lidia Borda & Ariel Ardit
- Fueyerías — Pablo Jaurena
- Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
- Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla
Mejor Álbum de Música Flamenca
- POPULAR — Yerai Cortés
- Origen & Revolución — Mercedes Luján
- In Illo Tempore — Mayte Martín
- José Mercé Canta A Manuel Alejandro — José Mercé
Mejor Canción de Raíces
- “El Alma Mía” — Silvana Estrada
- “El tambor chico” — Jorge Drexler & Rueda De Candombe
- “La Puñalá” — Andre
- “Spiritual Energies” — Eli Alvarado
- “Urano” — Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- Folklore — Caracas Trio
- Paco De Lucia Music For Big Band — Alex Conde
- Verve — Lívia Mattos
- Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet
Mejor Álbum Cristiano en Español
- Tú — Hakuna Group Music
- Días Contigo — Majo y Dan
- Inquebrantable — Sarai Rivera
- Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
- Mayday — Alex Zurdo
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
- Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes
- Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto
- Betel (Ao Vivo) — Eli Soares
- O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne
- Shuv — Victin
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa
- Equilibrivm — Anitta
- Ludom — Ludom
- Antes Que A Terra Acabe — Luedji Luna
- BRava — Jenni Mosello
- MARINADA vol.01 — Marina Sena
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
- Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera
- Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico
- Rádio Love Nacional — Detonautas
- foto em grupo — FOTO EM GRUPO
- CARRANCA — Urias
Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa
- Novo Testamento — AJULLIACOSTA
- FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH
- CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? — Don L
- Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida
- Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.
Mejor Álbum de Samba/Pagode
- 50 Anos De Carreira — Leci Brandão
- Jessé – As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina
- Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande De Pilares
- Sentimento — Ferrugem
- Quinhão — Mosquito
Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña
- Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago
- Vende-se Lembrança — Pedro Emílio
- Améfrica — Bia Ferreira
- Afim — Zé Ibarra
- Eita — Lenine
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- Fire Arena — Ana Castela
- Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) — Simone Mendes
- Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado
- Registro Histórico (Ao Vivo) — Luan Santana
- Traia Acústico (Ao Vivo) — Traia Véia
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
- Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho
- Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho y Jota.pê
- Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares
- Molho Lambão — Psirico
- Amor Perene — Zaynara
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- “Águas De Um Mar Azul” — Urias
- “Memória” — Rosalía & Carminho
- “No Vento De Nós” — Criolo, Amaro Freitas & Dino d’Santiago
- “Sua Onda” — Marisa Monte
- “Viver e Morrer De Amor Na América Latina” — Johnny Hooker & Ney Matogrosso
Mejor Álbum de Música Infantil
- Mil Secretos — Cantoalegre & Marta Gómez
- ¡A Jugar! — Danilo & Chapis
- Mardearena — Magdalena Fleitas
- Aprendo Jugando — OTA El Hipopotamo
- Dinosaurios: Una Travesía Cretácica — Tu Rockcito
Mejor Álbum de Música Clásica
- Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel y Los Angeles Philharmonic
- Odyssey — Gustavo Dudamel y Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela
- Opus 33 “Romantic Cello” — Gregorio Nieto, Josep Vicent y London Symphony Orchestra
- Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal, Tiago Costa y Orquestra Jovem Tom Jobim
- Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] — London Philharmonic Orchestra
Mejor Obra/Composición Clásica
- “Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” — Richard Scofano
- “Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” — Gonzalo Grau
- “Raices (Origins) – Live” — Tania León
- “Tríptico Sudamericano” — Elodie Bouny
- “Yanga” — Gabriela Ortiz
Mejor Música para Medios Visuales
- Amor Animal — Murci Bouscayrol
- La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) — varios compositores
- Las Muertas — Fernando Velázquez
- Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) — Sergei Grosny
- O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) — Mateus Alves & Tomaz Alves Souza
Mejor Arreglo
- “Juanito Alimaña” — Daniel Barón & Henry Villalobos
- “Dando Y Dando” — Gonzalo Grau
- “Sonho Inca” — Rafael Beck & Felipe Montanaro
- “A Deriva (Adrift)” — Felipe Salles
- “Cazadero’s March” — Teco Cardoso
Mejor Diseño de Empaque
- Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) — Dawn Baillie
- Anela — María Blaya Miralles & Maria Elvira Garcia Perez
- Florece En El Caos — Nicolas Fervenza
- La Huella De Las Cuerdas — Celeste Prieto
- La Vida Era Más Corta — Camilo Joaquín Villarruel
Compositor del Año
- Edgar Barrera
- Iván Gámez
- Yoel Henriquez
- Jenni Mosello
- Sara Schell
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
- Boas Novas — Mauro Araújo, Kira Malevskaia, Duda Mello y Alexandre Rabaço
- Esgotada — Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, João Milliet, Ricardo Mosca y Felipe Tichauer
- LUX (Complete Works) — Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson y Brian Lee
- Marco — Pedro Peixoto Rievers y Henrique Filizzola
- Taracá — Carles Campi Campón y Fred Kevorkian
Productor del Año
- Edgar Barrera
- Julio Raposo
- Santiago Ruiz “Tatool”
- Juan Pablo Vega
- Federico Vindver
Mejor Video Musical Versión Corta
- “10 anos de Castelos & Ruínas” — BK’
- “CHINGONA” — Tamara Flores
- “Moleirinha” — Karetus feat. Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira
- “INRI” — Los Tres
- “Sauvignon Blanc (Official Video)” — Rosalía
Mejor Video Musical Versión Larga
- FREE SPIRITS (The Film) — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Hasta Que Me Quede Sin Voz — Leiva
- Guerras Invisíveis — L7nnon
- Back To The Childhood — Maleh
- FLAMENCO — varios artistas
¿Cuándo son y dónde ver en vivo la entrega de los Latin Grammy 2026? Fecha y horario
La 27ª entrega anual de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La Academia Latina de la Grabación confirmó que la ceremonia será transmitida en vivo por Univision y señaló que otros socios internacionales de transmisión serán anunciados posteriormente. El horario oficial de inicio de la gala 2026 no ha sido publicado por la Academia, por lo que no existe todavía una hora confirmada para México.
Para el público mexicano, TNT, HBO Max y ViX serían las opciones para seguir la ceremonia en México y Latinoamérica. Sin embargo, esta información deberá contrastarse con el anuncio definitivo de transmisión de la Academia Latina de la Grabación, que por ahora únicamente ha confirmado oficialmente a Univision y anticipó que dará a conocer más socios conforme se acerque la premiación.