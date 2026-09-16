Latin Grammys 2026: estos son todos los nominados en todas las categorías

El productor y compositor mexicano Edgar Barrera, cuenta con 10 nominaciones por su participación en proyectos de artistas como Karol G, Carín León, Grupo Frontera y Santana

Edgar Barrera brilla en las nominaciones de los Latin Grammy 2026 | @edgarbarrera

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer a los nominados para la 27ª edición de los Latin Grammys, que reconoce los trabajos publicados durante el periodo de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. En total, la premiación contempla 60 categorías, que incluyen música pop, urbana, rock, regional mexicana, tropical, brasileña, clásica, infantil y apartados técnicos.

Entre los nombres con mayor presencia aparece el productor y compositor mexicano Edgar Barrera, quien suma 10 nominaciones por su participación en proyectos de artistas como Karol G, Carín León, Grupo Frontera y Santana. Jorge Drexler, Karol G y Rosalía registran siete nominaciones cada uno, mientras que Silvana Estrada y Mon Laferte aparecen con seis.

Grabación del Año

“Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto

“Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Desde Que Te Tengo” — Carín León

“Niño” — Milo J

“La Perla” — Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia

“Alma” — Elena Rose

Álbum del Año

EQUILIBRIVM — Anitta

FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

Tropicoqueta — Karol G

FEMME FATALE — Mon Laferte

MUDA — Carín León

La Vida Era Más Corta — Milo J

¿Dónde Es El After? — Rawayana

LUX (Complete Works) — Rosalía

Canción del Año

“Coleccionando Heridas” — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño y Karol G; interpretada por Karol G y Marco Antonio Solís

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler y Mauro; interpretada por Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver; interpretada por CA7RIEL & Paco Amoroso feat. Sting

“Humano” — Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia y Vivir Quintana

“La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins; interpretada por Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia

“Mi Gran Amor” — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón y Carlos Santana; interpretada por Santana feat. Becky G

“Nilo” — Massimo Giovanardi y Zanna

“Solifican12” — Santiago Alvarado, Milo J y Santiago Ruiz

Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

KM0 — Pablo Alborán

Instrucciones Para Ser Feliz — Monsieur Periné

(Enamorada) — nic

Todo Puede Convertirse En Canción — Debi Nova

¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional

Amorío — Esteman y Daniela Spalla

Puerta Abierta — Kany García

Yo Canto 2 — Laura Pausini

TQ+ — Reik

Querida Yo — Yami Safdie

Mejor Canción Pop

“A La Niña Que Fui” — Kany García

“Amarillo” — Joaquina

“(favorito)” — nic

“La Perla” — Rosalía feat. Yahritza y Su Esencia

“Melancolía” — Mon Laferte

Mejor Interpretación de Música Electrónica

“Beto’s Horns – Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

“Armándola De Pedo” — Kinky

“Circular” — Peces Raros feat. Nick Warren

“Motopirueta” — Soucream & Mazzarri

“III. Ojalá! – Bronquio Remix” — Violeta y Bronquio

Mejor Interpretación Urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap & Daddy Yankee

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo & Gangsta

“Se Lo Juro Mor” — Feid

“Dile Luna” — Karol G feat. Eddy Lover

“Gil” — Milo J feat. Trueno

Mejor Interpretación Reggaeton

“Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

“Choque” — Bad Gyal feat. Chencho Corleone

“Verano Rosa” — Karol G feat. Feid

“Una Aventura” — Ozuna

“Uñas Afiladas” — Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Urbana

Más Cara — Bad Gyal

Omerta — J Balvin & Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle

Tropicoqueta — Karol G

Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

“Antisistema” — J Noa & Trooko

“El Pana Deiby” — Akapellah

“Gohan y Goku” — Arcángel

“Mono” — Tokischa y Kase.O

“Poder” — Lil Supa, Feid & Tru Comers

Mejor Canción Urbana

“Buenos Términos” — Rauw Alejandro

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap & Daddy Yankee

“Por Si Mañana No Estoy” — Omar Courtz

“Reliquia Do 2T” — varios artistas

“Yo y Tú” — Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Mejor Álbum de Rock

A La Mitad — Beta

Malicia — Mägo De Oz

Ceremonia — 1915

Shine — Fito Páez

La Frontera — Viniloversus

Mejor Canción de Rock

“Destruirse” — Viniloversus

“Ego” — The Warning

“Las Fuerzas Armadas Del Amor” — Fito Páez

“Montserrat” — Draco Rosa

“Rojo Profundo” — Dillom

Mejor Álbum de Pop/Rock

Mi Año Gótico — Emmanuel Horvilleur

Juanesteban — Juanes

Tierra De Nadie — La Vida Bohème

Olas De Luz — Draco Rosa

Términos & Condiciones — Usted Señálemelo

Mejor Canción Pop/Rock

“Antes De Que El Mundo Se Acabe” — Paty Cantú

“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — CA7RIEL & Paco Amoroso feat. Sting

“Hasta Que Me Quede Sin Voz” — Leiva

“Me Levanté De La Cama” — Arath Herce

“Ratera” — BRUSES

Mejor Álbum de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos

DESDE EL COMA — BRUSES

FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian — Teo Planell

LUX (Complete Works) — Rosalía

Mejor Canción Alternativa

“Ante la duda, baila” — Jorge Drexler

“BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela

“El Reset” — Dante Spinetta

“QUERIDA AMALIA:” — BRUSES

“1:30” — Mon Laferte

Mejor Álbum de Salsa

Invicto — Charlie Cruz

El Alma En Clave — Luis Enrique

El Relevo — Luis Figueroa

Más Que Palabras — Grupo Niche

Malportada — Nathy Peluso

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club — Gusi

Corazón Ausente — Ke Personajes

El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo

El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

Música Para Bailar — Fariana

Todo Llega — Manerra

No Era El Plan — Gabriel Pagán

Oye Eta Vaina — Covi Quintana

Chula — Techy

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Algo Nuevo De Ayer — Dayhan Díaz

Orgánico — Los Tri-O

Eternamente Omara — Omara Portuondo

Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa

Cualquiera Se Enamora — Leoni Torres

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

De Amor, Sueños y Cantares — Jorge Luis Chacín

Indole — Alex Cuba

Antes Que El Tiempo Se Vaya — Fonseca

Candela — Greeicy

Color Fania — Niña Pastori

Mejor Canción Tropical

“Crayola” — Danny Ocean

“Latino” — Yeisy Rojas feat. Manolito Simonet & Ricardo Amaray

“Nombre y Apellido” — Luis Enrique y De La Ghetto

“Realidad-Es” — Grupo Niche

“Todo Llega” — Manerra

Mejor Álbum Cantautor

Improviso — Djavan

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

Musas en Mi — Arath Herce

FEMME FATALE — Mon Laferte

Mejor Canción Cantautor

“Dime” — Silvana Estrada

“generación digital” — Joaquina

“Las Palabras” — Jorge Drexler

“Musas en Mi” — Arath Herce

“Temblor Y Réplica” — Covi Quintana

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano II — Pepe Aguilar

La Fernández — Camila Fernández

La Voz De Mi Trompeta (50 Años) — Mariachi Sol De México De José Hernández

Bandera Blanca — Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”

Piratita — Banda Los Recoditos

Piedras A La Luna — Edén Muñoz

Mejor Álbum de Música Tejana

Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar — Kevin Aguilar

3 — Destiny Navaira

Le Seguiremos — Jay Pérez

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido

Capítulo 8 — Vilax

Mejor Álbum de Música Norteña

El Mundo Es Del Que Se Anima — Calibre 50

Gravedad — Duelo

Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela

Lo Que Me Falta Por Llorar — Grupo Frontera

50/50 — Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

De Parte Mía — Kakalo

Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma y Tito Double P

Contra Todo — Rivs

Dosis — Xavi

Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

Mejor Canción Regional Mexicana

“Ese Hombre Es Malo” — Karol G

“Estamos Todos” — Intocable

“No Capea” — Xavi y Grupo Frontera

“Ojitos Bellos” — Grupo Frontera

“Osadía” — Edén Muñoz y Cristian Castro

Mejor Álbum Instrumental

Peregrino — Yamandú Costa & Hermanos Saboya

NOVA — Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares y Thiago Big Rabello

Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas — Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves y Carlos Malta

La Huella De Las Cuerdas — Berta Rojas

A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta

Mejor Álbum Folclórico

Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] — Eva Ayllón

La Quinta Esencia — Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

Cambias Mi Mundo — Lila Downs

La Vida Era Más Corta — Milo J

Candombe (En Vivo, Teatro Solís) — Julieta Rada

Mejor Álbum de Tango

Neopía — Anibal Berraute

Somos — Lidia Borda & Ariel Ardit

Fueyerías — Pablo Jaurena

Revolucionario Filarmónico — Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Le Grand Tango — Quinteto Astor Piazzolla

Mejor Álbum de Música Flamenca

POPULAR — Yerai Cortés

Origen & Revolución — Mercedes Luján

In Illo Tempore — Mayte Martín

José Mercé Canta A Manuel Alejandro — José Mercé

Mejor Canción de Raíces

“El Alma Mía” — Silvana Estrada

“El tambor chico” — Jorge Drexler & Rueda De Candombe

“La Puñalá” — Andre

“Spiritual Energies” — Eli Alvarado

“Urano” — Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Folklore — Caracas Trio

Paco De Lucia Music For Big Band — Alex Conde

Verve — Lívia Mattos

Gonzalo Plays Pino — Gonzalo Rubalcaba

Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet

Mejor Álbum Cristiano en Español

Tú — Hakuna Group Music

Días Contigo — Majo y Dan

Inquebrantable — Sarai Rivera

Eterno — Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

Mayday — Alex Zurdo

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

Primeiro (Ao Vivo) — Ziza Fernandes

Avenida Do Arrependimento — Thalles Roberto

Betel (Ao Vivo) — Eli Soares

O Que Atravessa O Peito — Verboemcarne

Shuv — Victin

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

Equilibrivm — Anitta

Ludom — Ludom

Antes Que A Terra Acabe — Luedji Luna

BRava — Jenni Mosello

MARINADA vol.01 — Marina Sena

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador — Black Pantera

Let It Burn / Deixa Arder — Chico Chico

Rádio Love Nacional — Detonautas

foto em grupo — FOTO EM GRUPO

CARRANCA — Urias

Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

Novo Testamento — AJULLIACOSTA

FREQUÊNCIA LUNAR — BUDAH

CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? — Don L

Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores — Emicida

Terra Vermelha: Do interior pro interior — Matuto S.A.

Mejor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira — Leci Brandão

Jessé – As canções de Zeca Pagodinho — Teresa Cristina

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) — Xande De Pilares

Sentimento — Ferrugem

Quinhão — Mosquito

Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña

Criolo, Amaro e Dino — Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago

Vende-se Lembrança — Pedro Emílio

Améfrica — Bia Ferreira

Afim — Zé Ibarra

Eita — Lenine

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena — Ana Castela

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) — Simone Mendes

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) — Lauana Prado

Registro Histórico (Ao Vivo) — Luan Santana

Traia Acústico (Ao Vivo) — Traia Véia

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir — Carminho

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) — João Gomes, Mestrinho y Jota.pê

Até Cansar o Cansaço — Juliana Linhares

Molho Lambão — Psirico

Amor Perene — Zaynara

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

“Águas De Um Mar Azul” — Urias

“Memória” — Rosalía & Carminho

“No Vento De Nós” — Criolo, Amaro Freitas & Dino d’Santiago

“Sua Onda” — Marisa Monte

“Viver e Morrer De Amor Na América Latina” — Johnny Hooker & Ney Matogrosso

Mejor Álbum de Música Infantil

Mil Secretos — Cantoalegre & Marta Gómez

¡A Jugar! — Danilo & Chapis

Mardearena — Magdalena Fleitas

Aprendo Jugando — OTA El Hipopotamo

Dinosaurios: Una Travesía Cretácica — Tu Rockcito

Mejor Álbum de Música Clásica

Gabriela Ortiz: Yanga — Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel y Los Angeles Philharmonic

Odyssey — Gustavo Dudamel y Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela

Opus 33 “Romantic Cello” — Gregorio Nieto, Josep Vicent y London Symphony Orchestra

Sinfonia Em Quadrinhos — Hermeto Pascoal, Tiago Costa y Orquestra Jovem Tom Jobim

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] — London Philharmonic Orchestra

Mejor Obra/Composición Clásica

“Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)” — Richard Scofano

“Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra” — Gonzalo Grau

“Raices (Origins) – Live” — Tania León

“Tríptico Sudamericano” — Elodie Bouny

“Yanga” — Gabriela Ortiz

Mejor Música para Medios Visuales

Amor Animal — Murci Bouscayrol

La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) — varios compositores

Las Muertas — Fernando Velázquez

Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) — Sergei Grosny

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) — Mateus Alves & Tomaz Alves Souza

Mejor Arreglo

“Juanito Alimaña” — Daniel Barón & Henry Villalobos

“Dando Y Dando” — Gonzalo Grau

“Sonho Inca” — Rafael Beck & Felipe Montanaro

“A Deriva (Adrift)” — Felipe Salles

“Cazadero’s March” — Teco Cardoso

Mejor Diseño de Empaque

Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) — Dawn Baillie

Anela — María Blaya Miralles & Maria Elvira Garcia Perez

Florece En El Caos — Nicolas Fervenza

La Huella De Las Cuerdas — Celeste Prieto

La Vida Era Más Corta — Camilo Joaquín Villarruel

Compositor del Año

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henriquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Boas Novas — Mauro Araújo, Kira Malevskaia, Duda Mello y Alexandre Rabaço

Esgotada — Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, João Milliet, Ricardo Mosca y Felipe Tichauer

LUX (Complete Works) — Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson y Brian Lee

Marco — Pedro Peixoto Rievers y Henrique Filizzola

Taracá — Carles Campi Campón y Fred Kevorkian

Productor del Año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz “Tatool”

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Mejor Video Musical Versión Corta

“10 anos de Castelos & Ruínas” — BK’

“CHINGONA” — Tamara Flores

“Moleirinha” — Karetus feat. Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira

“INRI” — Los Tres

“Sauvignon Blanc (Official Video)” — Rosalía

Mejor Video Musical Versión Larga

FREE SPIRITS (The Film) — CA7RIEL & Paco Amoroso

Hasta Que Me Quede Sin Voz — Leiva

Guerras Invisíveis — L7nnon

Back To The Childhood — Maleh

FLAMENCO — varios artistas

¿Cuándo son y dónde ver en vivo la entrega de los Latin Grammy 2026? Fecha y horario

La 27ª entrega anual de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La Academia Latina de la Grabación confirmó que la ceremonia será transmitida en vivo por Univision y señaló que otros socios internacionales de transmisión serán anunciados posteriormente. El horario oficial de inicio de la gala 2026 no ha sido publicado por la Academia, por lo que no existe todavía una hora confirmada para México.

Para el público mexicano, TNT, HBO Max y ViX serían las opciones para seguir la ceremonia en México y Latinoamérica. Sin embargo, esta información deberá contrastarse con el anuncio definitivo de transmisión de la Academia Latina de la Grabación, que por ahora únicamente ha confirmado oficialmente a Univision y anticipó que dará a conocer más socios conforme se acerque la premiación.

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