Lanzamiento GTA 6: fecha exacta, horarios de precarga y cuánto costará en México

En México, la edición estándar costará desde 1,499 pesos, mientras que la Ultimate tendrá un precio de 1,879 pesos

el juego requerirá 212 GB de almacenamiento | @RockstarGames

La espera por Grand Theft Auto 6 está cerca de terminar. La sexta entrega de la franquicia de Rockstar Games tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, con versiones iniciales para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Además de preparar el estreno, los jugadores que hayan reservado el título en formato digital podrán comenzar la precarga antes de la fecha de lanzamiento. El tamaño del archivo, los precios de las distintas ediciones y la ausencia inicial de una versión para PC son algunos de los puntos que deberán considerar quienes quieran jugar desde el primer día.

¿Cuándo se podrá hacer la precarga digital de GTA 6 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S?

La precarga digital de GTA 6 estará disponible antes del lanzamiento para quienes hayan reservado el videojuego en formato digital. En Xbox Series X/S, la descarga podrá comenzar el lunes 9 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. En PlayStation 5, la precarga iniciará el martes 10 de noviembre a la medianoche, de acuerdo con el horario local de cada región.}

De esta manera, los jugadores podrán tener los archivos instalados antes del estreno del 19 de noviembre y evitar esperar a que termine la descarga una vez que el juego esté disponible.

¿Cuánto costará Grand Theft Auto 6 en México? Ediciones y precios

GTA 6 tendrá diferentes ediciones y precios para el mercado mexicano. La Edición Estándar aparece con un costo de 1,499 pesos en Microsoft Store, mientras que en PlayStation Store LATAM el precio de referencia es de 1,619.83 pesos, aunque puede variar por impuestos locales.

Esta versión incluye como bonificación por reserva el Pack Vintage Vice City, además de un mes de suscripción a GTA+.

La Edición Ultimate tendrá un precio de 1,879 pesos tanto en Microsoft Store como en PlayStation Store LATAM. Incluye el contenido de la versión estándar y el Ultimate Edition Upgrade, que añade vehículos premium, variantes de armas personalizadas, ropa, tatuajes y acceso a zonas especiales.

También existe una Edición de Colección, cuyo precio oficial anunciado es de 400 dólares. En distribuidores mexicanos ha llegado a aparecer cerca de los 14,000 pesos por factores de conversión e importación. Esta edición tampoco incluye el juego en disco físico.

MÁS INFORMACIÓN: Bad Bunny aparecerá en el GTA VI

¿Cuántos GB necesitas tener disponible para descargar GTA 6?

Los jugadores deberán liberar una cantidad considerable de almacenamiento antes de instalar GTA 6. El videojuego requiere 212 GB de espacio tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X/S.

Por ello, será necesario comprobar el almacenamiento disponible en la consola antes de iniciar la precarga. El tamaño corresponde al espacio requerido para la instalación del juego de acuerdo con la información proporcionada.

En cuanto a la versión física, existe otro detalle: las copias que estarán disponibles en tiendas a partir del 12 de noviembre de 2026 incluirán únicamente un código dentro de la caja, sin un disco físico.

Watch the Grand Theft Auto VI Launch Trailer, featuring the debut of “Flower in a Hurricane" from original score composers Justice feat. Tame Impala, SZA, and King Gizzard & The Lizard Wizard. Grand Theft Auto VI arrives November 19: https://t.co/WC41QIhkKd https://t.co/KpnUHs47JC — Rockstar Games (@RockstarGames) October 15, 2026

¿Cuándo llega GTA 6 para PC? Esto es lo que sabemos

Los jugadores de computadora tendrán que esperar más para disfrutar de GTA 6. La versión para PC no estará disponible junto con las ediciones de PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

La información proporcionada señala que Rockstar Games trabaja en la optimización de esta versión y que su lanzamiento se espera entre abril y junio de 2027. Por ahora, ese es el periodo contemplado para la llegada del juego a computadoras.

Mientras tanto, la comunidad también prepara el cierre de una etapa con GTA V. Bajo el nombre “El último baile”, jugadores planean reunirse el miércoles 18 de noviembre para recorrer Los Santos por última vez antes del lanzamiento de GTA 6, previsto para el día siguiente.