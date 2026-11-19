La inteligencia artificial permite transformar una selfie en una ilustración inspirada en GTA VI. Conoce las herramientas, el prompt y cómo conseguir el efecto.

Así puedes tener tu foto al estilo GTA | Claro Sports

El universo de Grand Theft Auto VI ya no se limita a las consolas. La estética de Vice City, con sus playas, palmeras, automóviles deportivos y paisajes iluminados por tonos rosas y violetas, también se ha convertido en una referencia para crear imágenes con inteligencia artificial. Ahora, cualquier persona puede transformar una fotografía en un retrato inspirado en el videojuego de Rockstar Games sin necesidad de dominar programas de diseño.

La tendencia consiste en utilizar una selfie y una instrucción de texto, conocida como prompt, para generar una ilustración con apariencia de portada de GTA VI. El procedimiento puede realizarse desde un teléfono celular o una computadora mediante herramientas de inteligencia artificial capaces de editar imágenes. La clave está en describir correctamente el estilo visual, conservar los rasgos del protagonista y elegir un escenario que recuerde a Vice City.

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Grand Theft Auto VI ha despertado el interés por la estética de Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami que forma parte del estado de Leonida. Sus paisajes tropicales, avenidas, edificios y vehículos han servido como referencia para que los usuarios recreen escenas del videojuego con sus propias fotografías.

La tendencia de convertir selfies en personajes de videojuegos forma parte de una práctica que ha ganado presencia en las redes sociales gracias a las herramientas de inteligencia artificial. En el caso de GTA VI, las imágenes buscan reproducir el estilo de las ilustraciones promocionales de Rockstar Games, con personajes en primer plano, colores intensos y fondos que recuerdan a las calles de Vice City.

El atractivo de estas imágenes está en que cada usuario puede convertirse en el protagonista de su propia escena. Algunas composiciones muestran a la persona frente a un automóvil deportivo, mientras otras la colocan en una playa, una avenida iluminada por luces de neón o un paisaje urbano al atardecer. El resultado puede compartirse como fotografía de perfil, publicación o historia en redes sociales.

¿Qué herramientas de inteligencia artificial necesitas para lograr la estética de GTA VI?

Para transformar una fotografía al estilo de GTA VI se necesita una plataforma de inteligencia artificial que permita cargar y editar imágenes mediante instrucciones escritas. No es indispensable contar con conocimientos de edición fotográfica, aunque la calidad del resultado dependerá de las capacidades de cada herramienta y de la imagen original.

Entre las opciones disponibles se encuentran ChatGPT, mediante sus funciones de generación y edición de imágenes; Gemini, de Google; y otras plataformas especializadas en creación visual. La disponibilidad de estas funciones, así como sus límites de uso, puede variar según el servicio y el tipo de cuenta.

Antes de comenzar, es recomendable seleccionar una fotografía en la que el rostro aparezca con buena iluminación, sin filtros excesivos y con suficiente resolución. También conviene utilizar una imagen en la que la persona sea claramente visible, ya que esto facilita que la inteligencia artificial conserve sus características físicas.

El prompt exacto y cómo transformar tu selfie en una escena de Grand Theft Auto VI, paso a paso

El elemento principal del procedimiento es el prompt, una instrucción que indica a la inteligencia artificial cómo debe modificar la fotografía. Para obtener una imagen inspirada en GTA VI, es importante especificar el tipo de ilustración, los colores, el escenario y la necesidad de respetar el rostro de la persona.

Prompt para convertir tu foto al estilo GTA VI

“Transforma esta fotografía en una ilustración digital inspirada en el arte promocional de Grand Theft Auto VI. Conserva fielmente el rostro, los rasgos faciales, el peinado, la expresión y las proporciones de la persona de la imagen original. Utiliza un estilo de ilustración semirrealista, con contornos definidos, sombras suaves, iluminación cinematográfica y colores intensos. Coloca al personaje en una avenida tropical inspirada en Vice City, con palmeras, edificios de estilo art déco, automóviles deportivos y un atardecer en tonos rosa, naranja y violeta. Mantén una composición de portada de videojuego, con el personaje como protagonista, sin modificar su identidad. No agregues texto, logotipos, marcas de agua ni elementos que cubran el rostro. Genera la imagen en alta resolución”.

Paso a paso para crear tu imagen

Elige una fotografía: selecciona una selfie o un retrato en el que tu rostro aparezca claramente. Abre una herramienta de IA: ingresa a ChatGPT, Gemini u otra plataforma que permita editar fotografías. Carga la imagen: adjunta la fotografía que deseas transformar. Copia el prompt: pega la instrucción anterior en el cuadro de conversación. Genera la ilustración: solicita la transformación y espera a que la herramienta procese la imagen. Revisa el resultado: comprueba que el rostro, el peinado y las proporciones se parezcan a los de la fotografía original. Realiza ajustes: si la IA modificó demasiado tu apariencia, pide que respete con mayor precisión los rasgos originales. Guarda la imagen: descarga el resultado para utilizarlo en redes sociales o como fondo de pantalla.

El mismo prompt puede modificarse para crear diferentes escenarios. Por ejemplo, es posible solicitar que el personaje aparezca junto a un automóvil clásico, frente a un hotel de Vice City o en una playa con palmeras. También se puede pedir una composición vertical para historias de Instagram o una imagen horizontal para utilizar como portada.

Consejo clave para lograr mejores resultados con tu foto en Vice City

El principal consejo es pedir expresamente a la inteligencia artificial que conserve la identidad de la persona fotografiada. Algunas herramientas pueden alterar los ojos, la nariz, la forma del rostro o el peinado durante la transformación, especialmente cuando reciben instrucciones demasiado generales.

Para reducir estos cambios, se recomienda añadir al prompt la siguiente indicación: “No cambies mi rostro ni mis facciones. Utiliza la fotografía original como referencia principal y modifica únicamente el tratamiento artístico, la iluminación y el fondo”. Si el resultado todavía presenta diferencias, puede solicitarse una nueva versión con ajustes específicos.

También es importante definir desde el principio el formato de la imagen. Para publicaciones tradicionales puede utilizarse una proporción cuadrada de 1:1; para historias de Instagram o TikTok, una vertical de 9:16; y para portadas de video o fondos de pantalla, una horizontal de 16:9.

Finalmente, las imágenes generadas mediante este procedimiento son creaciones realizadas con inteligencia artificial e inspiradas en la estética de GTA VI, no ilustraciones oficiales de Rockstar Games. Para proteger la privacidad, es recomendable utilizar fotografías propias o contar con autorización de las personas que aparezcan en ellas, además de revisar las condiciones de uso de cada plataforma.

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