Consulta cuándo se desbloquea en PS5 y el detalle que debes revisar antes del estreno en Centroamérica.

GTA 6, horario y fecha de lanzamiento en Centromérica | rockstar Games.

GTA 6 se estrenará el jueves 19 de noviembre de 2026 y los jugadores de Centroamérica ya pueden prepararse para su llegada a PlayStation 5. Rockstar confirmó que el lanzamiento digital será a medianoche, hora local, por lo que la referencia anunciada es el inicio del jueves, durante la noche que conecta el miércoles 18 con el día del estreno. Antes de organizar la primera sesión, conviene comprobar la cuenta regresiva del juego en la consola.

La nueva entrega de Grand Theft Auto llevará a los jugadores al estado de Leonida, con el regreso a una versión contemporánea de Vice City. La historia estará protagonizada por Jason y Lucia, quienes quedarán involucrados en una conspiración criminal después de que un golpe salga mal. Para quienes esperan comenzar apenas se habilite, la descarga anticipada permite adelantar parte de la preparación.

¿Cuándo sale GTA 6 en Guatemala y el resto de Centroamérica?

La fecha oficial de lanzamiento es el 19 de noviembre de 2026. El anuncio de Rockstar incluye PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que PlayStation también confirma esa fecha para la versión de PS5. Esta guía se centra en la edición digital adquirida mediante PlayStation Store y en cómo comprobar su disponibilidad desde la consola.

¿A qué hora se desbloquea GTA 6 en PS5 en Centroamérica?

Rockstar y PlayStation anuncian el estreno a las 00:00 horas locales del jueves 19 de noviembre. Es decir, la referencia publicada es medianoche al terminar el miércoles 18. Bajo ese anuncio de lanzamiento local, el horario se presenta de la siguiente manera para los países centroamericanos:



Guatemala – Jueves 19 de noviembre 00:00 horas

El Salvador – Jueves 19 de noviembre 00:00 horas

Honduras – Jueves 19 de noviembre 00:00 horas

Nicaragua – Jueves 19 de noviembre 00:00 horas

Costa Rica – Jueves 19 de noviembre 00:00 horas

Panamá – Jueves 19 de noviembre 00:00 horas

Belice – Jueves 19 de noviembre 00:00 horas

La tabla refleja el anuncio general de medianoche local; para conocer el momento exacto correspondiente a tu compra, revisa el contador de GTA 6 en tu PS5. Esta comprobación es especialmente útil si utilizas una cuenta de PlayStation Store registrada en otro país: no conviene sustituir la información de tu reserva por una conversión de horarios encontrada en redes.

¿Cómo consultar la cuenta regresiva de GTA 6 en PlayStation 5?

Para comprobar cuánto falta, entra en Biblioteca de juegos, abre Tu colección y selecciona la reserva de Grand Theft Auto VI. PlayStation indica que allí aparece un temporizador con la cuenta regresiva hasta el lanzamiento. Ese contador permite revisar directamente el tiempo pendiente antes de intentar iniciar el juego.

También puedes consultar la ficha del título en PlayStation Store para revisar la fecha de estreno. Si ya lo reservaste, asegúrate de iniciar sesión con la cuenta utilizada para realizar la compra y comprobar que el juego aparece en tu biblioteca.

¿Ya se puede descargar GTA 6 en PS5 antes del estreno?

Sí, la precarga digital de GTA 6 en PS5 comenzó el 10 de noviembre, según la información oficial de Rockstar y PlayStation. Descargarlo anticipadamente permite adelantar la instalación, pero no significa que el juego ya esté habilitado: el acceso seguirá sujeto al momento del lanzamiento.

Antes del estreno, revisa que la descarga haya terminado, que tu consola tenga espacio disponible y que el sistema esté actualizado. Si utilizas el modo reposo para completar el proceso, comprueba que la PS5 pueda mantenerse conectada a internet. Así podrás evitar que una descarga pendiente retrase tu primera partida cuando termine la cuenta regresiva.

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