La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 25 de octubre?

Rafa Mercadante, Natalia Alcocer, Manelyk González, Kunno y Azalia Ojeda están en riesgo de abandonar La Granja VIP 2026; las encuestas revelan quién tiene menos apoyo

La Granja VIP 2026: ¿Cómo van las votaciones? | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 tendrá una nueva eliminación este domingo 25 de octubre, fecha en la que cinco participantes se disputan la permanencia en el reality. Después de una semana marcada por sanciones, cambios en las nominaciones y decisiones entre los concursantes, el público tendrá la última palabra sobre quién abandona la competencia.

Rafa Mercadante, Natalia Alcocer, Manelyk González, Kunno y Azalia Ojeda integran la lista de nominados de esta semana. Los cinco dependen del respaldo de los espectadores para continuar en el programa, aunque los sondeos difundidos en redes sociales muestran diferencias en las preferencias de la audiencia.

Azalia Ojeda y Kunno aparecen entre los participantes con menor apoyo, mientras que Rafa Mercadante ocupa el primer lugar de las encuestas que inundan las redes. Sin embargo, estos porcentajes no corresponden a resultados oficiales de la producción y pueden cambiar antes de la gala de eliminación, por lo que habrá que esperar el desarrollo oficial del programa.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 25 de octubre?

La lista de nominados quedó definida después del Viernes de Salvación, cuando Fernando Lozada utilizó su beneficio para salvar al Mono Osuna y colocar a Natalia Alcocer entre los participantes en riesgo. Natalia, a su vez, eligió a Kunno para sumarlo a la placa. Por otra parte, Azalia Ojeda recibió una nominación directa como consecuencia de una sanción relacionada con una discusión con Rafa Mercadante.

Los cinco participantes que enfrentan la eliminación son Rafa Mercadante, Natalia Alcocer, Manelyk González, Kunno y Azalia Ojeda. Esta última figura como una de las principales candidatas a salir, aunque el resultado dependerá de la votación oficial.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 25 de octubre en La Granja VIP 2026?

La encuesta de Vaya Vaya, medio especializado en la Granja, coloca a Rafa Mercadante como el participante con mayor respaldo. Azalia Ojeda registra el porcentaje más bajo con 7%, seguida de Kunno, con 12%. Estos datos son orientativos y no representan el conteo oficial de votos del programa.

Participante Porcentaje del sondeo Rafa Mercadante 30% Natalia Alcocer 28% Manelyk González 23% Kunno 12% Azalia Ojeda 7%

Los espectadores pueden participar en la votación oficial desde el portal La Granja VIP: votaciones o mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. Cada usuario dispone de 10 votos y puede obtener otros 10 si cumple los requisitos adicionales de la plataforma. Los votos pueden distribuirse entre varios nominados o asignarse a un solo participante.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La gala de eliminación de La Granja VIP 2026 está programada para este domingo 25 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. El público también podrá seguir el programa de forma gratuita en el sitio oficial de TV Azteca y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo, disponible para dispositivos compatibles.

Para quienes buscan seguir las actividades de los participantes fuera de las galas, Disney+ ofrece acceso a la transmisión 24/7 mediante una suscripción activa. TV Azteca también anunció una opción gratuita de seguimiento continuo a través de su aplicación, con registro previo. Las galas de lunes a viernes comienzan a las 20:30 horas y presentan las pruebas, nominaciones, asambleas, salvaciones y decisiones que definen la competencia semanal.