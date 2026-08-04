Samantha Morton “dolida” tras ser reemplazada por Scarlett Johansson: todo lo que dijo

En la película ‘Her’ Samantha Morton interpretó un sistema de IA, pero su trabajo final fue reemplazado por el de Scarlett Johansson

Samantha Morton nació en Nottingham, Reino Unido. Foto: Angela Weiss / AFP

Aunque no es una frecuente ganadora de premios, Samantha Morton puede presumir dos nominaciones al Óscar y en dos épocas relativamente distintas (1999 y 2007). Sin embargo, en 2013 vivió uno de los episodios más dolorosos de su carrera: un reemplazo.

La actriz británica fue sustituida en la película ‘Her’, protagonizada por Joaquin Phoenix, y que después acabó ganando un Oscar a ‘Mejor Guión Original’. Pero Samantha no fue reemplazada por cualquier colega, sino por una de peso: Scarlett Johansson.

Actualmente, y ya con 49 años, asegura que todavía se siente “dolida” por aquella decisión de haber sido retirada en la etapa de postproducción.

“Debo decir que es prerrogativa de cada director, en lo que respecta al montaje final de la película. En cualquier trabajo, nunca tienes garantizado aparecer al final, porque a menos que seas el protagonista y tu papel sea fundamental, nunca lo sabes con certeza”, dijo Samantha Morton en el podcast Happy Sad Confused.

¿Qué dijo Samantha Morton sobre Scarlett Johansson?

En la película ‘Her’ Samantha Morton interpretó un sistema operativo de inteligencia artificial, curiosamente llamado “Samantha” y que sería objeto de amor para el personaje de Phoenix.

Sin embargo, cuando ya todo el trabajo estaba hecho, su actuación fue reemplazada por la de Scarlett Johansson.

“Tengo que decir que creo que mi versión de Samantha era muy inglesa. Era muy, muy diferente. Y creo que Scarlett Johansson tiene una voz preciosa. Es increíblemente evocadora. Ya sabes, lo entendí, pero me dio pena”, expresó.

En 2013, Scarlett era una de las artistas más codiciadas de Hollywood y ya había “asaltado” en el Universo Cinematográfico de Marvel con su papel de ‘Black Widow’ en ‘Avengers’.

“Lo que me hubiera gustado era tener otra oportunidad en una cabina de grabación para hacer un acento americano. Pero creo que, ya sabes… Scarlett Johansson… ¡Vamos!”, sentenció.

“Duele que te despidan”

Dejando claro que su “dolor” no tiene nada que ver con Johansson, Samantha Morton afirmó que el trabajo que prestó en ‘Her’ fue sumamente especial, razón por la que aún siente pena al recordar que su participación fuese retirada.

“Me sorprendió, y decir que me entristeció un poco sería quedarse corto. Creo que el tiempo que pasé en el set con Joaquín , el trabajo con Spike en el guion, el descubrimiento de ‘Samantha’ y todo el trabajo que hicimos juntos fue realmente especial”, contó. Incluso, tenía una cabina especial para grabar todos sus diálogos, lo que le hizo sentir muy importante.

“Duele que te despidan, o incluso antes. No sé”, agregó la artista británica, quien forma parte de La Odisea de Christopher Nolan.

Samantha Morton ganó un Globo de Oro en 2007, en la categoría ‘Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme’, por su actuación en ‘Longford’.

Aunque Scarlett Johansson tampoco ha ganado un Óscar, el haber reemplazado a su colega en ‘Her’ le dejó varios premios: ‘Mejor Escena de Seducción’, por la Alianza de Mujeres Periodistas de Cine, un galardón honorífico por la Asociación de Críticos de Cine de Austin, y ‘Mejor Actriz de Reparto por la Asociación de Críticos de Cine de Detroit.

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