¿Qué le pasó a Perez Hilton? Su familia confirma que está hospitalizado y en recuperación

El bloguero permanece internado en una clínica de Miami-Dade tras una crisis de salud mental. Su familia confirmó que recibe atención médica y pidió privacidad

Perez Hilton permanece hospitalizado / Ethan Miller / Getty Images via AFP

Perez Hilton permanece hospitalizado y bajo atención médica después de atravesar una grave crisis de salud mental, algo que afecta también a deportistas, que provocó la intervención de las autoridades en Miami-Dade. Su familia confirmó que el famoso bloguero de celebridades se encuentra en recuperación y pidió respeto por su privacidad durante este momento.

El incidente ocurrió la noche del martes 4 de agosto, cuando la Oficina del Sheriff de Miami-Dade recibió varias llamadas relacionadas con una persona que estaba transmitiendo en vivo un episodio de autolesión a través de redes sociales. Los agentes acudieron a una vivienda, hablaron con familiares que se encontraban afuera y, posteriormente, fue trasladado a un hospital por Miami-Dade Fire Rescue.

La familia de Perez Hilton habla de su recuperación

En un comunicado publicado en el sitio web de Hilton, su equipo y sus familiares confirmaron que Perez Hilton está recibiendo atención médica y señalaron que el bienestar del creador de contenido es su principal prioridad. También agradecieron las muestras de cariño y apoyo recibidas desde que se conoció la noticia.

La familia reveló, además, que sus tres hijos, una sobrina y su hermana se encontraban en la vivienda apenas minutos antes de que comenzara la crisis. Al percatarse de la situación, abandonaron el lugar para proteger a los menores de una experiencia todavía más traumática. Ahora, explicaron, una de sus prioridades es ayudar a los niños a recuperar la sensación de seguridad y normalidad.

Las autoridades de Miami-Dade explicaron que los agentes utilizaron técnicas de desescalada antes de que pudiera ser trasladado de manera segura a un centro médico. El departamento señaló que, ante una crisis de salud mental, sus oficiales buscan crear tiempo y espacio para establecer comunicación y reducir el riesgo de lesiones.

Por su parte, TikTok informó que sus sistemas de moderación detectaron la transmisión en cuestión de minutos, aunque un error de moderación retrasó su eliminación. Posteriormente, la cuenta de Hilton fue suspendida. La plataforma también indicó que se notificó a las autoridades sobre lo ocurrido.

De acuerdo con información publicada por medios estadounidenses, Hilton se encuentra estable y habría podido comunicarse con su madre, Teresita Lavandeira. Sin embargo, su familia no ha ofrecido públicamente un diagnóstico ni detalles médicos adicionales, por lo que cualquier versión sobre las causas concretas de la crisis debe tomarse con cautela.

Perez Hilton ya había enfrentado graves problemas de salud

El episodio llega después de un año complicado para el comunicador. En marzo, contó que había pasado varias semanas hospitalizado tras sufrir una grave emergencia médica relacionada con una infección que, según su propio relato, comenzó después de una gripe y terminó provocando una úlcera perforada y sepsis. Posteriormente, también habló de otra emergencia de salud.

Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., alcanzó la fama a principios de los años 2000 gracias a su blog de noticias de celebridades. Con el tiempo, amplió su actividad a la televisión, los libros, las redes sociales y el podcast que conduce junto a Chris Booker, quien también reaccionó a la situación y señaló que el futuro del podcast permanece, por ahora, en pausa, mientras la prioridad está puesta en la salud de Hilton.

Mientras Perez Hilton continúa bajo atención médica, su familia ha insistido en un mensaje claro: su recuperación y la protección de sus hijos están por encima de cualquier otra consideración. Por ahora, sus seres queridos han pedido privacidad y dejaron abierta la posibilidad de compartir nuevas actualizaciones cuando exista información que puedan hacer pública.

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