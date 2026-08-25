Coyote vs ACME, la película llega a los cines en México: fecha de estreno y salas

La película de Looney Tunes mostrará al Coyote intentando responsabilizar a la empresa por los productos que durante años provocaron sus accidentes

La cinta ya es esperada por muchos fans en nuestro país | @ZimaEnt

Después de décadas de persecuciones fallidas, explosiones y artefactos que nunca funcionan como esperaba, el Coyote tendrá una nueva misión, aunque esta vez no estará enfocada en atrapar al Correcaminos. El personaje de los Looney Tunes llegará a los tribunales para enfrentar a ACME en una historia que llevará su rivalidad a un escenario distinto.

La película “Coyote vs. ACME” llegará a los cines de México el próximo jueves 27 de agosto de 2026, bajo la distribución de Zima Entertainment. El estreno permitirá a los seguidores de los personajes clásicos disfrutar una nueva aventura que mezcla comedia, nostalgia y una historia adaptada para nuevas generaciones.

Además del lanzamiento en salas, se reveló que la empresa Cinépolis tendrá una experiencia especial para los coleccionistas con un vaso promocional inspirado en la película, disponible desde un día antes del estreno para algunos de sus socios.

Coyote vs ACME por fin en México: fecha de estreno de la película y salas

Coyote vs. ACME se estrenará en México el 27 de agosto de 2026 y estará disponible en las salas de cine que cuenten con la distribución de la película. Los boletos podrán adquirirse mediante el sitios oficiales y en taquillas de los diversos complejos.

Además, como parte del estreno, Cinépolis ofrecerá un Vaso Promocional 2D de Coyote vs. Acme, que incluye refresco y tendrá un precio de 119 pesos mexicanos. Los socios Club Cinépolis de nivel Fanático y Súper Fanático que cumplan con los requisitos de compra anticipada podrán adquirirlo exclusivamente el miércoles 26 de agosto de 2026, un día antes de la llegada de la película a las salas. Se espera que otros complejos cuenten con promociones similares antes, durante y después del estreno del filme.

Diversos complejos cuentan con aplicaciones celulares por las cuales se pueden adquirir boletos en preventa, por lo que si cuentas con alguna de ellas te invitamos a recibir sus mapas de disponibilidad para que puedas adquirir tus entradas con anticipación.

¿De qué trata la película de Coyote vs ACME y por qué es tan esperada?

La historia parte de una pregunta que durante años acompañó a los seguidores de los Looney Tunes: ¿qué pasaría si el Coyote pudiera reclamarle a ACME por todos los productos que terminaron provocando sus accidentes?

Después de fallar una y otra vez en sus intentos por atrapar al Correcaminos, el personaje decide cambiar de estrategia y llevar a la compañía fabricante de sus productos ante la justicia. Su objetivo será demostrar que los artículos de ACME fueron responsables de los accidentes que sufrió durante años.

Para enfrentar el caso contará con Kevin Avery, un abogado interpretado por Will Forte, quien acompañará al Coyote en una batalla legal contra la compañía. Del otro lado estará Buddy Crane, personaje interpretado por John Cena, quien defenderá los intereses de ACME Corporation.

Aunque la premisa gira alrededor de una demanda, la película mantiene elementos del humor clásico de los Looney Tunes. El caos, los accidentes y los intentos fallidos del Coyote forman parte de una historia que busca conectar con quienes crecieron viendo a estos personajes y con nuevos espectadores.

La cinta también contará con apariciones de otros personajes conocidos de la franquicia, entre ellos Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky.

Más allá de la comedia, “Coyote vs. ACME” plantea una historia sobre la perseverancia, la confianza y la búsqueda de justicia. Después de tantos intentos fallidos, el Coyote tendrá una oportunidad distinta para cambiar el rumbo de su historia, aunque queda por descubrir si finalmente conseguirá ganar su batalla contra ACME o si la compañía tendrá algún otro recurso preparado.

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