Muere Andy Williams ‘The Butcher’ a los 48 años después de colapsar durante una lucha

Los médicos presentes acudieron para brindarle atención inmediata; el personal de emergencia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo en ambulancia a un hospital

Andy Williams ‘The Butcher’ murió a los 48 años | @AEW

El mundo de la lucha libre está de luto, luego de confirmarse la muerte de Andy Williams, conocido como ‘The Butcher’, quien falleció a los 48 años de edad después de sufrir una emergencia médica al finalizar una lucha en el evento Enjoy Wrestling, celebrado en el Mr. Smalls Theatre de Millvale, Pensilvania.

De acuerdo con información de la Oficina del Médico Forense del condado de Allegheny, Williams murió la noche del sábado después del incidente ocurrido tras un combate por parejas. El luchador había participado en la función junto a su compañero The Blade, con quien formó una de las duplas más reconocidas durante su etapa en All Elite Wrestling (AEW).

El representante de Enjoy Wrestling informó que Andy Williams colapsó al terminar su combate, por lo que los médicos presentes en el recinto acudieron para brindarle atención inmediata. El personal de emergencia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de que fuera trasladado en ambulancia a un hospital.

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Tras el incidente, la empresa decidió cancelar el resto del evento y pidió a los asistentes abandonar el recinto. Integrantes de Enjoy Wrestling permanecieron atentos a la evolución del luchador, pero horas después se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa exacta de la muerte de Andy Williams. Las autoridades confirmaron el deceso después de la emergencia médica, mientras que se espera que en los próximos días pueda existir más información sobre lo ocurrido.

¿Quién fue Andy Williams ‘The Butcher’ en AEW?

Andy Williams llegó a AEW como parte de la división de parejas junto a The Blade, equipo con el que consiguió reconocimiento dentro de la empresa durante los primeros años de la compañía. Su imagen, estilo físico y presencia sobre el cuadrilátero lo convirtieron en una figura identificada por los aficionados de la lucha libre independiente y estadounidense.

Antes de formar parte de AEW, Williams desarrolló una trayectoria importante en la escena independiente, donde construyó una carrera que combinó su pasión por la lucha libre con la música.

Andy Williams también fue guitarrista de Every Time I Die

Además de su carrera como luchador profesional, Andy Williams fue conocido por su faceta como músico. El estadounidense fue guitarrista de Every Time I Die, banda de hardcore punk y metalcore originaria de Buffalo, Nueva York, con la que participó durante varios años.

La noticia de su fallecimiento generó mensajes de condolencias por parte de aficionados, compañeros de profesión y seguidores de su trayectoria musical. Williams deja un legado que combinó dos escenarios distintos: la lucha libre profesional y la música.

“All Elite Wrestling lamenta profundamente la noticia del fallecimiento de Andy Williams, conocido como The Butcher. Un músico pionero con ETID y Atomic Rule, Williams realizó una exitosa transición al mundo de la lucha libre profesional y era increíblemente respetado por sus colegas tanto dentro como fuera del ring. Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fans de Williams”.

All Elite Wrestling is saddened to learn of the passing of Andy Williams, aka The Butcher. A trailblazing musician with ETID and Atomic Rule, Williams made a successful transition into the world of professional wrestling and was incredibly respected by his peers both in and out… pic.twitter.com/FZ5WhSGsFl — All Elite Wrestling (@AEW) September 6, 2026

La industria de la lucha libre estadounidense recordó a Andy ‘The Butcher’ Williams como una personalidad que formó parte de una etapa importante de AEW y que mantuvo una conexión con los seguidores tanto dentro como fuera del ring.

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