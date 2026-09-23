Taylor Swift anuncia The Life of a Showgirl: The Encore: ¿Cuándo sale el primer sencillo del álbum Patient Zero?

La nueva versión del disco incorporará cuatro canciones adicionales, con las que Taylor Swift extenderá el repertorio del álbum original

¿Cuándo sale el nuevo sencillo Patient Zero de Taylor Swift? | Reuters

Taylor Swift anunció una nueva edición de su álbum The Life of a Showgirl bajo el título The Life of a Showgirl: The Encore, un lanzamiento que incluirá canciones adicionales para sus seguidores. La cantante estadounidense ampliará la producción original con nuevos temas que forman parte de esta nueva etapa musical.

Como parte de este anuncio, Swift confirmó el lanzamiento de ‘Patient Zero’, una de las canciones inéditas que acompañarán la edición especial del álbum. El tema será el primer adelanto de este proyecto y llegará a plataformas digitales como parte de la expansión de The Life of a Showgirl.

La nueva versión del disco incorporará cuatro canciones adicionales, con las que Taylor Swift extenderá el repertorio del álbum original. El lanzamiento generó expectativa entre sus seguidores, quienes conocerán nuevos títulos que se suman a una producción que cuenta con la participación de colaboradores como Max Martin y Shellback.

Taylor Swift anuncia The Life of a Showgirl: The Encore: ¿Cuándo y a qué hora sale Patient Zero?

‘Patient Zero’ llegará el viernes 25 de septiembre de 2026, de acuerdo con el anuncio realizado por Taylor Swift a través de sus canales oficiales. El tema estará disponible en plataformas digitales y también tendrá ediciones físicas en CD.

La canción tendrá tres versiones físicas: una edición estándar, una versión acústica y una interpretación para piano. La distribución de estos formatos está contemplada para una fecha posterior al lanzamiento digital.

‘Patient Zero’ fue la primera pista de esta nueva etapa de ‘The Life of a Showgirl: The Encore’. Swift presentó el sencillo antes de confirmar la llegada de la edición ampliada del álbum, que reunirá más canciones dentro del mismo concepto musical.

The Life of a Showgirl: The Encore de Taylor Swift: ¿Cuántas y cuáles son las nuevas canciones?

‘The Life of a Showgirl: The Encore’ sumará cuatro canciones inéditas al álbum original: ‘Patient Zero’, ‘Cleveland!’, ‘Pink Clouding’ y ‘Babylon’. Con estos temas, la producción pasará de 12 a 16 canciones.

Además de ‘Patient Zero’, los nuevos títulos amplían la etapa de un álbum que contó con la producción de Taylor Swift junto a Max Martin y Shellback, colaboradores con quienes la cantante ha trabajado en proyectos anteriores.

Swift explicó que estas canciones surgieron después de reunirse con sus colaboradores en Suecia. La intención inicial era celebrar la recepción del álbum original, pero el encuentro en el estudio dio paso a nuevas composiciones.

Con ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, Taylor Swift continúa la historia de su más reciente álbum y ofrece a sus seguidores cuatro temas adicionales que forman parte de esta nueva edición del proyecto.

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