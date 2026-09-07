Los títulos reabren el debate: ¿Toluca es un grande del fútbol mexicano?

Los títulos recientes de los Diablos respaldan su regreso a la élite mientras el club prepara su participación en nuevas competencias internacionales

Toluca brilla y regresa a la conversación de los grandes | Imago7

Toluca volvió a levantar un trofeo y, con ello, reabrió una discusión que durante años parecía reservada para otros clubes: ¿debe ser considerado nuevamente entre los grandes del fútbol mexicano? La conquista de la Leagues Cup 2026 ante Monterrey agregó otro argumento a una etapa en la que los Diablos Rojos dejaron de ser protagonistas ocasionales para convertirse en un equipo acostumbrado a disputar finales.

El conjunto mexiquense acumula seis títulos desde 2025 bajo el mando de Antonio Mohamed: el Clausura 2025, el Apertura 2025, Campeón de Campeones 2024-2025, Campeones Cup 2025, Concacaf Champions Cup 2026 y la Leagues Cup 2026. La cantidad, la diversidad de competencias y la continuidad de los resultados colocan a Toluca en una posición que obliga a revisar su lugar dentro de la historia reciente del fútbol mexicano.

Toluca recuperó su lugar en la Liga MX

El punto de partida fue el Clausura 2025. Después de 15 años sin conquistar la Liga MX, Toluca volvió a coronarse campeón y recuperó una condición que forma parte de su historia: competir por los trofeos nacionales. Aquel campeonato significó el regreso de los Diablos a la cima del fútbol mexicano y dejó claro que el proyecto podía convertirse en algo más que una buena temporada.

La confirmación llegó pocos meses después. En el Apertura 2025, Toluca repitió como campeón y consiguió el bicampeonato de la Liga MX. Ganar dos torneos consecutivos cambió la dimensión del logro, porque el equipo no solamente llegó a una final, sino que consiguió mantenerse en la parte más alta de la competencia durante dos semestres.

Ese bicampeonato también devolvió al club una presencia que había perdido en la conversación cotidiana por los títulos. Toluca volvió a ser uno de los equipos que aparecían de manera constante entre los candidatos al campeonato y comenzó a construir una nueva etapa alrededor de los resultados.

El salto internacional llegó con la Concacaf Champions Cup

La Liga MX, sin embargo, no fue el único escenario en el que Toluca consiguió resultados. En 2026 apareció el desafío internacional y los Diablos respondieron con otro campeonato. La Concacaf Champions Cup terminó en manos del conjunto mexiquense después de superar a Tigres, con lo que agregó un título continental a los dos campeonatos de Liga MX que había conseguido previamente.

Ese campeonato también reforzó la historia internacional de Toluca. Los Diablos ya tenían antecedentes en la principal competencia de clubes de Concacaf, pero volver a conquistarla en 2026 permitió trasladar el protagonismo que habían recuperado en México hacia el plano internacional.

La diferencia está en que esta vez el título continental llegó dentro de una etapa de continuidad. Toluca no tuvo que esperar otra generación para volver a levantar un trofeo después de su bicampeonato, sino que mantuvo la capacidad de competir por campeonatos en escenarios distintos.

La Leagues Cup 2026 agrega otro argumento

Y la historia no terminó ahí. La Leagues Cup 2026 volvió a enfrentar a Toluca con un escenario distinto y con clubes de la Liga MX y la MLS como protagonistas. El equipo mexiquense superó las diferentes rondas hasta alcanzar la final, donde derrotó 2-0 a Monterrey para levantar un trofeo más en un periodo de poco más de un año.

La importancia de este campeonato está también en el momento en que llega. Toluca ya había demostrado que podía ganar en México y en Concacaf; ahora agregó un título en una competencia binacional y cerró una secuencia campeonatos.

La suma de resultados permite plantear una comparación diferente. No se trata únicamente de cuántos títulos ganó Toluca, sino de que los consiguió en competencias distintas y bajo un proyecto que ha logrado mantenerse competitivo durante varios torneos.

¿Qué le falta a Toluca para ser considerado un grande?

La discusión sobre la grandeza, por supuesto, no puede reducirse a una colección reciente de trofeos. América, Chivas, Cruz Azul y Pumas cuentan con décadas de historia, títulos, afición y presencia nacional que explican por qué suelen ocupar los primeros lugares en este debate.

Toluca tiene su propia historia y también una tradición ganadora dentro del fútbol mexicano. Lo que ahora está recuperando es la continuidad que durante diferentes etapas lo convirtió en protagonista habitual de la Liga MX.

Por eso, más que intentar desplazar a los clubes que históricamente han encabezado esta conversación, los Diablos necesitan demostrar que su presente puede prolongarse. La grandeza no depende exclusivamente de una racha de campeonatos, sino de la capacidad de permanecer durante años en la pelea.

Intercontinental y Mundial de Clubes, los próximos retos

El proyecto todavía tiene capítulos pendientes. Toluca disputará la Copa Intercontinental en diciembre, una oportunidad para enfrentar a representantes de otros continentes y ampliar el alcance internacional que comenzó a recuperar con la Concacaf Champions Cup.

Además, el conjunto mexiquense tiene en el horizonte el Mundial de Clubes de 2029. Ese escenario representa una oportunidad para llevar este proceso a una dimensión todavía mayor, aunque antes deberá mantener su nivel y continuar compitiendo por títulos.

La pregunta, entonces, quizá ya no sea si Toluca merece volver a la conversación, sino hasta dónde puede llevar este nuevo periodo de protagonismo. Los títulos del Clausura 2025, Apertura 2025, Concacaf Champions Cup 2026 y Leagues Cup 2026, ente otros, respaldan el regreso; mantener ese nivel durante los próximos años será lo que termine de definir si esta generación representa una etapa de éxito o el comienzo de una nueva era para uno de los clubes históricos del fútbol mexicano.

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