¡Los Diablos vuelven a abrir sus vitrinas! El Toluca se impone a los Rayados y conquistan la Leagues Cup 2026

Alexis Vega y Helinho le dieron forma al marcador. Los escarlatas suman el trofeo de la copa binacional a sus conquistas dentro de la Liga MX y en la Concachampions

Los escarlatas, primer campeón mexicano del actual formato

Antonio Mohamed y los Diablos Rojos del Toluca vuelven a abrir las vitrinas del Infierno para lucir un trofeo más. Los escarlatas se impusieron con categoría por marcador 2-0 a los Rayados de Monterrey en la final de la Leagues Cup 2026, sumando un gallardete más a su reciente y rica historia. La escuadra escarlata resolvió el encuentro con anotaciones de Alexis Vega y Helinho, quienes aparecieron en cada mitad para darle forma al triunfo ante la Pandilla, y con ello convertirse en el primer campeón mexicano del certamen binacional, dentro de su actual formato.

El partido comenzó con acciones en ambas áreas, pero Toluca encontró la ventaja muy pronto. Apenas al minuto 4, Alexis Vega aprovechó un remate previo de Federico Viñas que fue detenido por Jesús Corona y tomó el rebote dentro del área para definir con la pierna derecha y colocar el 1-0.

Monterrey intentó reaccionar después de la anotación y generó algunas oportunidades mediante Lucas Ocampos, Gerardo Arteaga y Ricardo Chávez. Al minuto 6, Ocampos probó con un disparo dentro del área que Hugo González consiguió detener, mientras los Rayados también tuvieron opciones a balón parado.

¡Gol de los Diablos! Alexis Vega abre la gran final de #LeaguesCup2026 🔥



El capitán rompe el cero y pone a @TolucaFC al frente ante @Rayados 👹



Live on @AppleTV 📺 https://t.co/rQWk93E9Zk pic.twitter.com/vxBoEG4SKj — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 7, 2026

Con el paso de los minutos, la Pandilla comenzó a acumular tiros de esquina y centros hacia el área de Toluca. Ricardo Chávez y Carlos Salcedo tuvieron remates de cabeza, aunque ninguno consiguió superar a González. Del otro lado, Vega también buscó ampliar la diferencia con un disparo desde fuera del área que fue rechazado.

La segunda mitad mantuvo a Rayados en búsqueda del empate. Hugo Cuypers tuvo una oportunidad al minuto 59 con un cabezazo que salió cerca del poste, mientras Lucas Ocampos también intentó desde fuera del área. Toluca respondió con modificaciones para mantener la intensidad en el encuentro.

El segundo tanto llegó al minuto 70. Viñas tuvo primero una oportunidad que Jesús Corona consiguió detener, pero Toluca recuperó la pelota y salió rápidamente al ataque. Helinho recibió dentro del área y definió con la pierna izquierda para establecer el 2-0.

¡Copy + paste de los Diablos! 👹



Helinho aparece en la gran final de #LeaguesCup2026 y amplía la ventaja de @TolucaFC en Houston ❤️‍🔥



Live on @AppleTV 📺 https://t.co/rQWk93E9Zk pic.twitter.com/pgVEkYf5AL — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 7, 2026

Monterrey intentó reducir la diferencia en los minutos posteriores. Hugo Cuypers, Lucas Ocampos y otros jugadores de Rayados buscaron generar opciones, pero Toluca mantuvo su ventaja. Jorge Díaz incluso estuvo cerca del tercer tanto al minuto 72, cuando su disparo desde fuera del área terminó en el poste izquierdo.

En los minutos finales, Toluca administró el resultado mientras Monterrey buscaba una reacción que no llegó. Paulinho ingresó por Helinho al minuto 78 y el encuentro tuvo una pausa por una lesión de Hugo González poco después. Tras reanudarse las acciones, el marcador no volvió a modificarse y Toluca terminó con una victoria 2-0 para levantar el título de la Leagues Cup 2026.

Con la conquista de la Leagues Cup 2026, Toluca amplió una etapa de títulos que comenzó con la obtención del Clausura 2025. Desde entonces, los Diablos Rojos también levantaron el Campeón de Campeones 2024-25, la Campeones Cup 2025, el Apertura 2025 para conseguir el bicampeonato de Liga MX y la Copa de Campeones Concacaf 2026, por lo que el campeonato ante Monterrey representa su sexto título en este periodo.

TE PUEDE INTERESAR: