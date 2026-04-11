¡El rey del regreso! Tyson Fury vuelve por quinta vez al boxeo con victoria sobre Arslanbek Makhmudov

Tyson Fury regresó al cuadrilátero con una victoria clara por decisión unánime sobre Arslanbek Makhmudov con tarjetas de 120-108, 120-108 y 119-109

Tyson Fury regresa al boxeo | Action Images vía Reuters/Andrew Couldridge

La historia volvió a escribirse con el mismo protagonista. Tyson Fury regresó al cuadrilátero este sábado 11 de abril en Londres y firmó su quinta reaparición en el boxeo profesional con una victoria clara por decisión unánime sobre Arslanbek Makhmudov. Las tarjetas de 120-108, 120-108 y 119-109 confirmaron el control del británico, que volvió a imponer su jerarquía en la división de los pesos pesados.

El combate se desarrolló bajo un guion de dominio sostenido del excampeón. El Rey Gitano asumió el control del centro del ring desde los primeros compases y condicionó la ofensiva del ruso con su manejo de distancia, su lectura táctica y su capacidad para frenar cualquier intento de presión prolongada. Makhmudov intentó imponer potencia y presencia física, pero encontró escasa continuidad ante un rival que redujo el combate a su propio ritmo.

A lo largo de los seis episodios, el patrón se mantuvo sin grandes variaciones. El británico alternó recursos defensivos con golpes puntuales de control, especialmente el jab y las salidas laterales, mientras el ruso dependió de ráfagas aisladas que no lograron consolidar daño significativo. La pelea se inclinó de forma progresiva hacia el lado de Tyson Fury, sin necesidad de asumir riesgos excesivos.

El desgaste terminó marcando diferencias en la segunda mitad del combate. Makhmudov perdió frescura y precisión, lo que facilitó aún más la administración del ritmo por parte del Rey Gitano. Tyson Fury administró ventajas con oficio, neutralizó intentos de reacción y evitó cualquier intercambio prolongado que pudiera alterar el curso de la pelea.

Aunque el desarrollo careció de dramatismo, el combate dejó un momento de referencia en la parte final, cuando el británico encontró un golpe claro que reafirmó la distancia entre ambos y consolidó la percepción de control absoluto. A partir de ahí, el cierre se convirtió en trámite competitivo bajo dominio total del excampeón.

El resultado devuelve a Tyson Fury al centro de la conversación en los pesos pesados. Tras su inactividad reciente y sus antecedentes de derrota ante Oleksandr Usyk, el británico vuelve a instalarse como candidato natural en la élite de la división. Su regreso no fue un episodio aislado, sino una reafirmación de jerarquía en un escenario que vuelve a considerarlo contendiente directo a los títulos mundiales.

¿Cuántas veces se ha retirado Tyson Fury del boxeo profesional?

Tyson Fury ha convertido los retiros en un elemento recurrente de su carrera y, al mismo tiempo, en una extensión de su propia narrativa deportiva. El primero llegó en noviembre de 2013, en medio de la frustración por la cancelación de dos combates ante David Haye y el desgaste emocional que le generaba el entorno del boxeo profesional. En aquel momento, el británico se despidió con mensajes tajantes en redes sociales y aseguró que no volvería a pelear, aunque apenas tres meses después reapareció en el ring frente a Joey Abell, justificando su regreso por sus cambios de estado de ánimo.

La historia se repitió en múltiples ocasiones. En octubre de 2016 anunció otra retirada tras renunciar a la revancha con Wladimir Klitschko, alegando problemas de salud mental, pero la decisión duró apenas unas horas antes de rectificar públicamente. Un año más tarde, en agosto de 2017, volvió a despedirse mientras enfrentaba un proceso antidopaje, aunque regresó en 2018 para retomar su carrera. En abril de 2022, después de vencer a Dillian Whyte en Wembley, aseguró que había cerrado su ciclo en el boxeo, pero volvió meses después para enfrentar a Derek Chisora. Su último anuncio llegó en enero de 2025, tras dos derrotas consecutivas ante Oleksandr Usyk, confirmando nuevamente su salida, aunque su historial deja abierta la puerta a un nuevo regreso.

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